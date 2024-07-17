Мигрант со скальпелем: рос-медицину поразила новая инфекция,, - СП

13:06 19.07.2024

Мигрант со скальпелем: нашу медицину поразила новая инфекция

В поликлиниках нашествие врачей, не говорящих по-русски и не имеющих прививок от страшных болезней

Ирина Мишина



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Ян Власов



Родоначальником медицины считают персидского ученого Авиценну. Но это было давно. А сейчас заходишь в районную поликлинику, и порой создается впечатление, что попал в Среднюю Азию.



Врачей - выходцев из этого региона сегодня уже очень много. Что с этим делать? Как это скажется на нашей медицине и чего вообще ждать от нашего здравоохранения? С такими вопросами "СП" обратилась к сопредседателю Всероссийского союза пациентов, члену Совета по правам человека при президенте России, доктору медицинских наук Яну Власову.



- Минздрав уверяет, что на сегодня в России не хватает 26500 врачей и 50 тысяч среднего медперсонала. На самом деле эти цифры сильно занижены. Привлечение врачей из Средней Азии и из других бывших республик Советского Союза - не решение проблемы. Ведь каждый год мы выпускаем достаточно большое количество врачей, но их все равно не хватает.



Это говорит о том, что сегодня делается недостаточно для того, чтобы рабочее место в нашей профессии привлекало, чтобы хотелось работать. Вдумайтесь: оклад врача сегодня 17−21 тысяча рублей.



"СП": Если верить интернету, средняя зарплата врача в России за 2023 год составляла 106 тысяч. Откуда эти цифры?



- Здесь объединяют разные группы и квалификации врачей. Сюда попадают и терапевты, и хирурги, и главные врачи просто.



"СП": Устроиться приезжему иностранному специалисту в нашей российской системе здравоохранения достаточно просто. Не нужно подтверждать свои знания, потому что у нас существует межгосударственное соглашение, которое признает дипломы бывших республик бывшего Советского Союза. Но в СССР существовали достаточно высокие требования к медицинскому образованию. А что сейчас с ним в бывших республиках Союза?



- После того, как там были гонения на русскоязычное население, многое изменилось. Все преподавание в основном велось русскими специалистами, а они уехали и, стало быть, образовывать там будущих медиков оказалось некому.



На Украине пытались перевести, что называется, медицинский русский язык на мову. Что из этого вышло? Им даже смешно говорить самим. Там такие выражения появились…



Отказ от русского языка сыграл крайне негативную роль. В результате и специалисты пошли недостаточно подготовленные, у них нет клинического мышления. Они приехали к нам не работать, а за деньгами.



Но медицина - это служение, и здоровье не является товаром. За него отдадут все. Поэтому, когда врач приезжает денег заработать, это уже не медицина, а рынок.



"СП": Российский дипломированный врач, который приезжает в Европу или в США, должен заново пройти систему переподготовки, шесть лет отработать по сути фельдшером, после чего сдать сложный экзамен. И только тогда получает допуск к медицинской практике. А как у нас устроен фильтр для представителей зарубежных республик?



- Для выходцев из республик, входящих в ЕАЭС, вообще ничего не нужно. Приехал, диплом есть, сертификацию сдал и давай работай.



А если страна не входит в ЕАЭС, то врач должен получить специальное разрешение, доступ на работу. Выдается специальный документ, что его квалификация соответствует занимаемой должности. Если же человек приехал из визовой страны, он будет сдавать экзамены, получать сертификат и какое-то время находиться на правах помощника врача. У нас эти вещи тоже существуют, просто не так выражены, как за рубежом.



"СП": В последнее время очень много жалоб, что пациенты не понимают врачей в прямом смысле слова. И слышат: идите в другую поликлинику лечиться. Это вопрос к кому? К нашей миграционной службе или главному врачу конкретной поликлиники, который так закрывает дефицит кадров?



- Речь не только о том, почему он без языка приехал, как сдал экзамен, как собирается общаться с пациентом. Это неуважение - в том числе и к государству, к нам с вами. И не поймешь, отчего на приезжем белый халат…



Перед тобой то ли врач, то ли сотрудник какой-нибудь продовольственной точки. Может, он шаурму продает. И он в оскорбительных интонациях, с использованием определенного сленга, начинает разговаривать с пожилыми пациентами, говоря о том, что им тут делать нечего, потому что здесь их лечить не будут.



"СП": Возникает и другой вопрос: а есть ли у этого специалиста медицинская книжка?



- А есть ли у него в этой книжке вакцинация, в частности, детская? Ведь основные проблемы связаны с инфекционными заболеваниями, передающихся массовым путем. Вакцинации никакой нет. А врач каждые 12 минут общается с новым пациентом.



Нам нужны здоровые с точки зрения физического и психического здоровья врачи. Нам нужны интеллигентные люди, которые признают нашу культуру, понимают исторические и этнические особенности, знают язык.



Кто такой врач? Это всегда был представитель самой прогрессивной культурной среды - в любом государстве. Врачи всегда были элитой. И должны ею оставаться. А что касается мигрантов… Не будет у нас своей медицины, придет чужая. И вряд ли она будет лучше.