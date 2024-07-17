Роль государственной политики стран ЦА в формировании новых направлений трудовой миграции, - О.Моргунова, Д.Рахимов

13:23 19.07.2024

ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Уже не раз отмечалось, что трудовая миграция играет важную роль в социально-экономической жизни большинства стран ЦА. После распада СССР постсоветское пространство еще долго обеспечивало львиную долю всех миграционных потоков на континенте. Несмотря на обретение независимости и открытие внешних границ, примечательно, что перемещения преимущественно шли между самими постсоветскими странами, особенно в направлении ЦА - Россия. Меняется ли эта тенденция сейчас? О современных тенденциях трудовой миграции в регионе читайте в статье Оксаны Моргуновой и Далера Рахимова. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Тенденции трудовой миграции в Центральной Азии

Феномен Евразийской миграционной системы

С начала XXI века на евразийском пространстве начала формироваться сложная сеть миграционных обменов, которую в литературе иногда называют Евразийской миграционной системой. Центром притяжения в этой системе стала Россия, которая начала нуждаться в дополнительной рабочей силе. Вскоре похожую позицию в системе займет Казахстан.



Пиковых значений данный период достиг в 2013–2014 гг., когда количество мигрантов из ЦА в России достигло 4,4 млн человек. Несмотря на укрепление институциональной базы, в том числе подписание Договора о ЕАЭС, санкции в 2015–2016 гг. и их последствия, а позже и пандемия привели к сокращению миграционных потоков. Так, к 2021 году число мигрантов из ЦА в России составляло 2,8 млн человек. Но также следует отметить, что статистика не учитывает тех, кто уже получил гражданство России, их число оценивается примерно в 600–800 тыс. человек.



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Значение трудовой миграции для стран региона

Влияние трудовой миграции на экономику и социально-экономическую жизнь в странах ЦА крайне трудно переоценить. Особенно это касается главных доноров трудовых мигрантов - Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.



В те же пиковые 2013–2014 гг. общий объем денежных переводов физлиц из России в страны региона достигал 11,5 млрд долл. В дальнейшем произошло сокращение, но влияние денежных переводов на экономики стран ЦА остается высоким.



Денежные переводы из России и Казахстана составляют значительную долю – от 15 до 45 % от ВВП государств-доноров. Подобные дополнительные денежные вливания существенно снижают социальную нагрузку в госбюджетах стран региона, не говоря уже о стабилизации уровня безработицы.

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Диверсификация внешней миграции - новая тенденция?

Сами страны ЦА всегда учитывают миграционный фактор в стратегиях развития и активно предпринимают действия по управлению миграционными потоками. Миграционные потоки в последние годы стали более многогранными. Уезжают далеко не только с целью работы за рубежом, но и по другим причинам, например в образовательных целях.



Диверсификация также затрагивает направления миграционных потоков в целом. Население стран региона в последние годы чаще начало проявлять интерес к миграции в другие страны. Например, с 2022 года на 30 % увеличилось количество обращений граждан стран ЦА в рекрутинговые агентства для трудоустройства в Польше. Также в ходе ликвидации последствий землетрясения в Турции в 2023 году турецкие власти активно привлекали трудовых мигрантов из ЦА.



Власти стран ЦА сами активно стремятся участвовать в диверсификации миграционных потоков. Еще в 2018 году между Таджикистаном и ОАЭ был подписан Меморандум о взаимопонимании в целях содействия сотрудничеству в сфере труда и трудовых ресурсов. Документ регулирует трудовую миграцию таджикистанцев в ОАЭ. Похожие соглашения ОАЭ подписывали с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном.



Крайне активно в этом направлении действует Узбекистан. У республики есть соглашение о трудовой миграции с Израилем, а также ведутся переговоры с Великобританией, Саудовской Аравией и Португалией. Активно ведется работа и с Республикой Корея, которая регулярно выделяет квоты для граждан стран ЦА для осуществления трудовой деятельности.



В то же время диверсификация миграционных потоков требует сложной координации действий по защите прав трудовых мигрантов. Зачастую межправительственных соглашений может быть недостаточно для эффективного обеспечения основных прав мигрантов. Республикам еще предстоит укреплять институциональную базу сотрудничества в сфере трудовой миграции с новыми партнерами.



Несмотря на некоторые изменения в последние годы, Россия продолжает оставаться главным направлением миграционных потоков из стран ЦА. Трудовая миграция в Россию и денежные переводы трудовых мигрантов из России продолжают играть важную роль в экономике и социальной жизни населения региона. К тому же с Россией у стран региона имеется длительный опыт взаимодействия и крепкая институциональная база сотрудничества в сфере трудовой миграции. В то же время постепенно наблюдаются такие тенденции, как диверсификация миграционных потоков из стран ЦА. Этому также стремятся способствовать власти самих стран ЦА. В последние годы странам региона удалось добиться подписания нескольких межправительственных соглашений с другими принимающими странами. В то же время для обеспечения диверсификации миграционных потоков на регулярной основе и защиты прав трудовых мигрантов государствам-донорам еще предстоит совершить много институциональных изменений.



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