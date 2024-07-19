 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В.Малышев: Игры с бесами. Украинские неонацисты держат Зеленского за горло, а в США их науськивают
13:37 19.07.2024

19.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Украинские неонацисты держат Зеленского за горло, а в США их науськивают

На британском информационном портале thegrayzone.com выложена интересная фотография, на которой изображена группа крепких молодых мужчин в белых рубашках-поло. Они улыбаются, хотя у некоторых вместо ног протезы. Но эти молодые люди, как сообщает портал, – участники благотворительного турнира по гольфу, который прошел в июне в США на базе ВВС Эндрюс, расположенной в пятнадцати милях к юго-востоку от Белого дома в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд. Хотя было бы, конечно, логичнее, если бы вместо белых поло для гольфа на них были надеты коричные рубашки гитлеровских штурмовиков или черные – боевиков Муссолини. Потому что изображенные на фото мужчины – военные преступники из запрещенного в России неонацистского подразделения Украины "Азов"*, прибывшие в США для реабилитации и укрепления "сотрудничества" со своими единомышленниками и покровителями.

Спортивное мероприятие, в котором участвовали украинские неонацисты, проводилось, как информирует портал, в заключительный день трехдневного т. н. "Саммита свободы", в котором вместе с азовцами из Киева были задействованы участники американских спецподразделений в рамках "Форума ветеранов США – Украины" и "Форума оборонных инноваций США – Украина". В нем также приняли участие спикеры из Вашингтона, офиса президента Украины и министерства обороны. С американской стороны мероприятие почтил своим присутствием также четырехзвездный генерал в отставке Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ, который командовал войсками США в Афганистане и Ираке, обратившийся к ветеранам "Азова" с речью.

В апреле 2024 года фонд Borderlands подписал меморандум о сотрудничестве со Службой патронажа "Азова"* или "Ангелами Азова", занятыми реабилитацией раненых боевиков этого запрещенного в России террористического формирования. Новые партнеры, как свидетельствует автор статьи на портале thegrayzone.com Мосс Робсон, объявили "важный день: начало плодотворного и долгосрочного сотрудничества, направленного на поддержку героев Украины, особенно ветеранов 12-й отдельной штурмовой бригады "Азова"* НГУ [Нацгвардии] и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ".

Это партнерство включает ежегодное благотворительное мероприятие по гольфу в Вашингтоне с целью сбора средств для "Ангелов Азова" и Borderlands Foundation". Фонд Borderlands предложил своим сторонникам спонсировать девять украинских "героев войны" для участия в турнире по гольфу; "каждый из них получил профиль на сайте мероприятия, где не скупились на рекламу".

И мероприятие удалось. По данным Службы патронажа "Азова"*, объединяющей эти две неонацистские бригады, прибывшие в США украинские боевики посетили Пентагон, Арлингтонское кладбище и эксклюзивный Клуб армии и флота, "в состав которого входят высокопоставленные деятели американской армии, американской политики и спецслужб". И прибывшие украинские неонацисты, у которых руки по локоть в крови, оказались довольны. "Я был артиллеристом, поэтому мне было очень весело", – сказал Константин Влаев, цитирует его слова Мосс Робинсон.

Такое мероприятие можно считать знаковым. Ведь совсем недавно "Азов"* фигурировал в США в числе террористических организаций и поставлять ему оружие было запрещено. Но через три дня после завершения "Саммита свободы" газета Washington Post сообщила, что Государственный департамент разрешил НПО "Азовская бригада" получать оружие и проходить обучение в Соединенных Штатах, несмотря на запрет, введенный палатой представителей США в течение многих лет.

Госдепартамент сообщил, что администрация Байдена разрешит украинскому военному подразделению с неоднозначным прошлым использовать американское оружие, сняв запрет, введенный много лет назад на фоне обеспокоенности Вашингтона относительно происхождения группировки.

"Бригада "Азов", – пишет Washington Post, – известная своей упорной, но в конечном итоге безуспешной обороной сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе… считается особенно эффективной боевой силой.

Однако около десяти лет назад ей запретили использовать американское оружие, поскольку американские власти установили, что некоторые из ее основателей придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а сотрудники ООН по правам человека обвинили группу в нарушениях гуманитарного права".

"Теперь бригада, бывшее добровольческое ополчение, включенное в состав Национальной гвардии Украины в 2015 году, – продолжает WP, – будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение… Госдепартамент не дал ясности относительно происхождения и сроков ограничений на "Азов". На вопрос о недавнем изменении политики, позволяющем "Азову" использовать американское оружие, департамент представил заявление, в котором говорилось, что "после тщательного анализа 12-я бригада специального назначения Украины "Азов" прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США".

В заявлении упоминается "закон Лихи", запрещающий предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Дж. Лихи (демократ от Вермонта), который написал этот закон. Государственный департамент не нашел "никаких доказательств" таких нарушений, говорится в его заявлении. Представитель Госдепартамента отказался отвечать на дополнительные вопросы, в том числе о том, когда был снят запрет и дошло ли уже американское оружие до личного состава "Азова".

Более чем за месяц до этого проект "Картирование боевиков" Стэнфордского университета незаметно удалил свой профиль о "Движении "Азов"", которое направляло своих представителей в Стэнфорд в октябре 2022 года и июне 2023 года. Благотворительное мероприятие по гольфу поднимает дополнительные вопросы о сроках изменения этой политики, пишет итальянский портал Antidiplomatico, комментируя похождения украинских неонацистов в США.

Однако New York Times утверждает, что независимые военные аналитики и эксперты, изучающие крайне правые силы, считают, что включение [НГУ] "Азов"* в регулярные боевые силы украинской армии якобы "привело к чистке от экстремистских элементов". На самом же деле такой чистки никогда не было, и в бригаде "Азов" до сих пор действуют откровенно неонацистские подразделения. Для начала они воссоединились в 3-ю штурмовую бригаду, которая остается привязанной к флангу шефской службы бригады "Азов". Другими примерами являются Азовские автономные военные училища, формально входящие в состав подразделения НГУ, названного в честь основателя запрещенной в России ОУН* Евгения Коновальца и ее идеолога Николая Сциборского, мечтавшего о тоталитарной Украине.

В США так бережно опекают сегодня неонацистов "Азова"* не случайно. Поступает все больше сведений о том, что именно они поставили под контроль просроченного номинального главаря нынешнего киевского режима. Так, бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью в случае мирных переговоров с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

"Начштаба "Азова"*, […] он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец". Снова "Азов"* занимается тем, что делал всегда – угрожает главе Украины смертью, если тот выберет что-то, кроме Вальхаллы. И это реальность – нацисты контролируют Украину до самого конца", – рассказал он.

Некоторое время назад начальник штаба бригады нацгвардии "Азов"* Богдан Кротевич в социальной сети X (заблокирована в РФ) пригрозил украинцам последствиями за мир с Россией. Он пообещал, что сторонникам мирного соглашения "будет плохо". Как известно, этот самый Кротевич ранее отметился призывом к Госбюро расследований Украины провести следствие в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Причиной этого он назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. И вечером того же дня Владимир Зеленский послушно утвердил замену Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.

По словам Риттера, нацистские формирования служат для США крайне удобным инструментом, который позволяет контролировать Киев и вести борьбу на уничтожение с Россией. "Раньше мы хотя бы притворялись, что считаем их худшими из худших, отбросами. [...] Но сейчас это не имеет значения, потому что мы заняты убийством русских", – добавил бывший разведчик, имея в виду под словом "мы" администрацию США.

Так что американские спецназовцы и генералы не случайно стали играть в гольф с украинскими неонацистами. Однако, как свидетельствует история, такие "игры с бесами" фашизма, напялившими белые рубашки, до добра не доведут.

"Речь идет о… ультранационалистических вооруженных формированиях, – заявил в июне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение США снять запрет на поставки оружия "Азову"*. – Такая резкая смена позиции Вашингтона показывает, что в своих попытках подавить Россию они не утруждают себя ничьими делами, используя украинский народ как инструмент в своих руках. Они даже готовы заигрывать с неонацистами".

19.07.24

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721385420


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