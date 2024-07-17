Продукция Microsoft тихо "сдохла" по всему миру (кроме РФ). Совпадение?

13:44 19.07.2024

INTERFAX.RU - Компании Microsoft, крупный технический сбой в системах которой привел к перебоям в работе компаний по всему миру, удалось восстановить работу некоторых сервисов, говорится на сайте компании.



"Наши данные и сообщения клиентов показывают, что работа некоторых сервисов восстановлена", - говорится в сообщении о состоянии серверов. Среди вновь работающих сервисов называются Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, OneDrive for Business, SharePoint Online, Windows 365, Viva Engage и Microsoft Purview.



При этом все еще наблюдаются неполадки в работе PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Teams и Microsoft 365 admin center.



Отмечается, что в компании продолжают работать над восстановлением систем.



Предварительно, первопричина сбоя может быть связана с платформой облачных вычислений Azure.



Ранее сообщалось, что крупный технический сбой в системах Microsoft привел к перебоям в работе разных структур во многих странах мира, в том числе в аэропортах. Полеты приостановили крупнейшие американские и мировые авиакомпании. С техническими проблемами столкнулись железнодорожные перевозчики, СМИ, банки и другие организации.