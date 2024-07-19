Трамп и Кеннеди загонят демпартию США в гроб, - Д.Родионов

15:46 19.07.2024 Американский серый кардинал послал Байдену черную метку



Дмитрий Родионов

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Владимир Блинов Владимир Можегов



19 июля 24



Среди представителей Демократической партии США усиливаются ожидания, что Джо Байден снимется с выборов уже на этой неделе, пишет Axios. По словам источников, соратники обеспокоены не только низкими шансами действующего президента на новую победу, но и тем, что его провалы и ляпы могут привести к потере большинства в сенате, а также помешать демократам отбить нижнюю палату у республиканцев в конце ноября.



"Несколько высокопоставленных демократов в частном порядке рассказали нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в конгрессе и близких друзей убедит Байдена принять решение о выходе из гонки уже в эти выходные", - сообщает издание.



АBC News, в свою очередь, отмечает, что американский лидер "стал более восприимчив" к призывам снять свою кандидатуру, хотя его ближайшее окружение и предвыборный штаб полны решимости продолжать кампанию. Байден поручил провести опрос американцев, чтобы узнать, какие шансы победить на выборах у Камалы Харрис, если она его заменит.



А другие кандидаты у демократов есть? Ведь большинство экспертов оценивают шансы Харрис как низкие…



- На самом деле в стане демократов царит неразбериха, - считает доцент Финансового университета Владимир Блинов. - Они долго готовились к нынешней кампании, делая ставку на выдвижение Трампа, и заготовили большое число провокаций, которые еще дадут о себе знать в виде компромата и новых судебных решений накануне голосования, но, как оказывается, в главном - кандидатуре будущего кандидата со своей стороны, допустили промашку.



Конечно, там много кланов, но фигура Байдена была тем и хороша, что устраивала всех. Теперь, когда он дал повод усомниться в своих перспективах, начались разброд и шатание.



"СП": Кто вместо него? Камала Харрис?



- Она откровенно слабый кандидат. Ведь одно дело быть смуглой женщиной на втором плане главы государства, а другое - взять на себя бразды правления. Я более чем уверен, что ее перспективы преувеличены социологическими службами. Одно дело замерять предпочтения избирателей задолго до старта выборов, а другое - накануне, когда у людей спадет с глаз пелена и они будут выбирать будущего главу государства, а не интригующее медийное лицо.



При этом за ее кандидатурой формальный принцип, она станет кандидатом в президенты не в силу своих заслуг, а как всеми принятый преемник главы государства. Демократы не могут себе позволить сейчас начать отбор самых способных, поскольку это приведет к хаосу и борьбе группировок. Я более чем уверен, что Харрис непроходной кандидат и, даже если вокруг нее сплотятся все демократы, накануне выборов ее рейтинг обрушится еще сильнее немощного Байдена. Трамп ее раздавит, если не будет новых вводных в эту кампанию типа недавних выстрелов и сенсационных разоблачений.



- Руководство демократов здорово просчиталось, надеясь на то, что статус кво приведет к победе, - уверен политолог-американист Владимир Можегов. - Баден и Трамп до последнего времени шли ноздря в ноздрю, руководство демпартии надеялось дотянуть Джо до выборов, а там уже добрым старым административным ресурсом довести дело до победы.



Дальше бы старика поменяли, он явно отработал свое. Но батарейки самоходного дела кончились раньше, чем рассчитывали. Подвела медицина, провальные дебаты и пуля, поднявшая рейтинги Трампа. Всем стало ясно, что так победить не получится. Но и время уже упущено. И хорошего решения нет. Ясно, что руководство в панике, и это нормально.



"СП": Кто решает, снимется он или нет? Сам ли он?



- Все решают, конечно, руководство партии и те большие дяди, которые стоят за ним. Непосредственно за Байденом стоит клан Обамы, Это главное ответственное лицо "на поле". То есть фактическим президентом является Обама. И он уже высказался, что "Байдену нужно подумать о „жизнеспособности" его кандидатуры в выборах". Это, видимо, черная метка.



"СП": Говорят, вместо него пойдет Камала. Каковы ее шансы?



- Собственно, никого больше партия сегодня выдвинуть и не может по техническим причинам. Но по большому счету Камала - та еще замена. У старика деменция, Камала же просто дура. Следить за ней, чтобы она чего-то не того не ляпнула, надо не менее бдительно. При этом Сонный Джо - хотя бы знакомое зло. А как поведет себя это существо в роли кандидата в президенты, никто не знает.



"СП": Кто еще в арсенале у демократов? Мишель Обама? А ее могут выдвинуть?



- Мишель была бы лучшим выходом, но она сама наотрез отказывается от выдвижения, и уговорить ее пока не могут. Почему?



Наверное, у нее просто хорошая чуйка, и она не хочет ломать свою жизнь. Но поскольку партия в глубоком клинче, очень возможно, что ее все-таки уговорят. Тогда дорожная карта партии будет такой: Деда сейчас сливают по болезни, Харрис тянет партию до выборов, а там уже все вместе выдвигают Обаму. Это лучший план из имеющихся: во всяком случае он не даст партии развалиться до выборов, хоть как-то ее консолидирует.



"СП": Какой клан стоит за каким претендентом? Насколько глубок раздрай между кланами?



- Непосредственно за Байденом, как уже говорилось, стоит Обама, но при этом в команде люди неоконов (например, Блинкен) и Клинтонов. То есть, это консенсусный кандидат. Обамы, Клинтоны, неоконы - разные секты, но мыслят они в принципе одинаково и едят из одной кормушки ФРС.



Международные банкиры и вели эти группы во власть, начиная с 60-х. Самая старая из них секта неоконов имеет троцкистский бэкграунд. Это все потомки первой еврейской эмиграции из Восточной Европы и 4-го интернационала. Именно они (Блинкен, Нулад, Коган) стоят главным образом и за украинским конфликтом. И очень много хаоса, думаю, внесли в партию именно они. Когда Трамп, захватив Республиканскую партию, заставил их совершить из нее исход. Вся банда тогда (а это человек триста на поверхности) вернулась обратно к демократам, откуда они, собственно, и начинали.



В целом раздрай между кланами, конечно, большой. Это как чикагская мафия (кстати и неоконы, и неолибералы - это все из Чикагского университета мальчики): все кланы вроде думают одинаково, занимаются одним делом - торгуют одними наркотиками, но при этом друг друга страшно ненавидят.



"СП": Почему все-таки демократы отвернулись от Кеннеди-младшего? У него, наверное, мог быть шанс…



- Кеннеди абсолютно непроходной. И абсолютно внесистемный. У клана Кеннеди, начиная с Джозефа, отца-основателя, давняя вражда с ФРС. Именно ФРС убили дядю и отца Кеннеди, и сам он прекрасно это понимает. Причем, семья его, видимо, смирилась с поражением, а он нет. Кеннеди для дипстейта и международных банкиров может быть опасен так же, как Трамп. При этом он еще и забирает у демократов антисионистски настроенных леваков и "партию мира".



Скорее стоит ждать тандема Кеннеди с Трампом. Вот это мог бы быть последний зубодробительный для демократов удар, вгоняющий партию в гроб. Надеюсь, так Кеннеди и поступит. Источник - свободная пресса

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