Российский флаг на Ивано-Дарьевкой: Неожиданный прорыв ВС РФ оголил огромный участок фронта ВСУ

00:01 20.07.2024

Российский флаг на Ивано-Дарьевкой: Наши на подступах к Северску



Радомир Маркуш



19.07.2024



Отсутствие мотивации воевать - основная причина сдачи ВСУшников в плен. Такое мнение высказал военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, "у многих украинцев появляется понимание, что они, по сути, воюют за химеру - за интересы США, НАТО, олигархов, Зеленского".



Скорее всего, именно этим объясняются прорывы армии России на значительные расстояния. 18 июля стало известно о продвижении ВС РФ в районе Угледара сразу на 5 км в сторону Водяного. Под огненный контроль наших бойцов попала дорога Т-05−24, по которой снабжается значительная часть украинских сил на Южно-Донецком фронте.



Битва за Часов Яр: прорыв, наши десантники развивают наступление

Бандеровцы исподволь готовятся к сдаче очередной "твердыни"

Ближе к вечеру того же дня стало известно еще об одном крупном успехе россиян. Как пишет "Военная хроника", "появилось видео с флагом России в Ивано-Дарьевке на Северском направлении - это в 2,5 км на северо-запад от Спорного и, соответственно, вопрос о взятии последнего почти решен. Ситуация для ВСУ в Белогоровке резко меняется, теперь противнику придется держать фланг в районе Верхнекаменского и готовить рубежи Северска для обороны".



К слову, паблик не так оптимистичен в оценке события. По его мнению, "с другой стороны, флаг могли закинуть FPV-дроном на крышу, как это уже было с „магнитными флагами" в Белогоровке. Можно предположить, что Ивано-Дарьевка в серой зоне".



Другими словами, ситуация покрыта "туманом войны", тем более что западные обзорщики, включая ISW, не подтвердили эту новость. С чем согласны вражеские эксперты, так это с потерей Раздоловки (к югу от Северска). Так, австралийский журналист, вхожий на Банковую и поддерживающий хорошие отношения с ГУР, кратко сообщил: "Северский фронт… Русские завершили захват Раздоловки и укрепляют там свои позиции".



По сведениям российских ТГ-каналов, информация Купера устарела. Еще 16−17 июля передовые отряды ВС РФ вышли вдоль железной дороги к населенному пункту Переездное, и, по некоторым данным, ведут штурмовые действия в южной его части. Об этом, в частности, сообщил военкор Марат Хайруллин.



Однако анонимный офицер Генштаба ВСУ неожиданно сообщил киевскому экспертному сообществу пренеприятную новость: "Группировка „Юг" ВС РФ разблокировала Северский фронт… Российские войска сейчас находятся в 8 км от Северска".



Одновременно в Сети появились кадры с геолокацией, на которых видны последствия боевых действий на данном направлении. Наши военные водружают флаг Российской Федерации на одном из зданий в центре Ивано-Дарьевки и подтверждают уверенный контроль этого населенного пункта. Продвижение российских войск в направлении на Северск составило более 2,5 км.



В телеграм-канале "Батальон Сигирия" сообщается: "Доблестные гвардейцы 123-й бригады поднимают флаг России над центром Ивано-Дарьевки! Еще один населенный пункт Донецкой области освобожден от нацистских сил киевского режима".



Ситуация очень напоминает Очеретино. Там так же все начиналось с неожиданного появления наших бойцов в поселке, который находится далеко (по меркам конфликта) от ЛБС. Добавим, что со стороны украинских авторитетных обзорщиков не поступало опровержения, хотя времени было достаточно для оценки новости о российском флаге над Ивано-Дарьевкой.



Кстати, наши бойцы устанавливают флаг в спокойной обстановке, будучи уверенными в своей безопасности. Как минимум, это означает, что на высотах близ села нет бандеровцев. Вероятно, холмы контролируются армией России, значит, серая зона распространяется далеко на север в сторону Северска. Правда, стопроцентно утверждать этого нельзя из-за отсутствия документальных подтверждений.



Кроме того, накануне в Сети промелькнула любопытная видеозапись, на которой видны лесополоса и бандеровские "двухсотые". Ряд картоделов геопривязали кадры к местности и вычислили координаты. Речь шла об опорнике ВСУ, расположенном в 1,2 км от Ивано-Дарьевки. Впрочем, даже у наших экспертов тоже были большие сомнения - дескать, "далековато от ЛБС".



Этот же опорник расположен также вблизи Выемки, за которую идут бои. Думается, что враг предполагал штурм населенного пункта с захваченной позиции и… лопухнулся. Теперь же четко обозначились два острия удара на Северск, что ставит довольно мощные укрепрайоны ВСУ на ж/д станции Выемка в сложное положение.



Известный украинский милитари-блогер сделал после освобождения Ивано-Дарьевки смелое предположение. До самого Северска у ВСУ нет нормальной линии обороны, а также отсутствуют резервы и "пожарные команды" для быстрого реагирования на прорывы. В противном случае уже пошла бы информация о яростных контратаках в двух потерянных за одни сутки населенных пунктах.



На карте украинских опорников ближайшие позиции "захисников" находятся на северо-западе на расстоянии в 1,33 км. От них до Северска 7,5 км, что, в принципе, совпадает с инсайдом из Генштаба ВСУ. Если главкому Александру Сырскому не удастся срочно найти несколько батальонов мотивированных бойцов (а не насильственно мобилизованное "мясо"), фронт достаточно быстро сдвинется на северо-запад.



Кстати, генсек НАТО Столтенберг заявил 18 июля британской службе новостей, что союзники должны готовиться к наихудшему сценарию.