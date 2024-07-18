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Как Рогун может подорвать "Рахмона", - В.Панфилова
00:10 20.07.2024

18.07.2024

ГЭС обходится Душанбе дороже обороны и безопасности Таджикистана
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Рогунская ГЭС превратилась в долгострой.
Строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане– масштабный проект, призванный обеспечить энергетическую независимость страны, ставит под угрозу бюджетную стабильность республики. По прогнозам Всемирного банка, в 2024 году Таджикистан столкнется с увеличением бюджетного дефицита. Это связано со снижением налоговых поступлений, обусловленным уменьшением ставки НДС, и увеличением расходов на завершение строительства Рогунской ГЭС. Финансовые риски усугубляются тем, что государственные расходы на строительство ГЭС уже превысили расходы на оборону и силовые ведомства.
Опубликованный Всемирным банком "Доклад об экономике Таджикистана" содержит нелицеприятные факты и прогнозы относительно главного национального проекта республики – достройки гигантской Рогунской ГЭС на реке Вахш. Как отмечается в докладе, ассигнования на Рогунскую ГЭС увеличились с 3,3% ВВП в 2022 году до 4% в 2023-м. Для сравнения: бюджетные ассигнования на оборону и общественную безопасность за тот же период составили 3,6% ВВП. Аналитики Всемирного банка подчеркивают, что крупные вложения Таджикистана в гидроэнергетику вытесняют также ассигнования на социальные секторы экономики.

Аналитики банка с сожалением замечают, что, несмотря на официальные цифры по снижению индексов бедности, авторитетные социологические опросы населения показывают, что в 15% домохозяйств респонденты испытывают голод, тогда как в 2022 году такое говорили лишь 7%. Число домохозяйств, испытывающих перебои с водоснабжением, выросло с 8 до 12%, а доля страдающих от отключения электричества – с 18 до 24%. При этом средства, отпускаемые на целевые субсидии беднейшим слоям населения, составляют лишь 0,1% ВВП.

В докладе Всемирного банка прогнозируется, что импорт строительных материалов, связанных со строительством Рогунской ГЭС, приведет к снижению чистого экспорта Таджикистана. Более того, увеличение потребностей в импорте в связи со строительством Рогунской ГЭС может оказать давление на обесценивание национальной валюты, а высокий риск долгового кризиса останется до полного погашения еврооблигаций, связанных с Рогунской ГЭС, в течение 2025–2027 годов.

На достройку Рогунской ГЭС требуется 6,2 млрд долл. Об этом в начале года сообщил на пресс-конференции в Душанбе министр энергетики Таджикистана Далер Джума. По сравнению с прошлым годом сумма затрат выросла на 24%, отметил "НГ" инженер-гидротехник, эксперт по Центральной Азии Андрей Захватов. По его словам, цифры меняются каждый год, как и планы окончания строительства объекта. Напомним, в 2008 году, когда возобновили работы на объектах Рогунской ГЭС, ее стоимость оценивалась в 3 млрд долл. Позже, в 2016 году, была объявлена сумма в 3,9 млрд долл. В середине 2022 года Минэнерго страны сообщило о необходимости привлечения 5 млрд долл. для полной реализации проекта.

К настоящему времени на Рогунской ГЭС введено в строй два агрегата мощностью примерно в 25% от проектной. Осталось ввести четыре агрегата, но размещены ли заказы на их изготовление – неизвестно. Хотя президент Эмомали Рахмон, выступая с Посланием к парламенту в конце прошлого года, говорил, что третий агрегат планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.

"Ежегодная потребность в деньгах оценена в 1 млрд долл. Переговоры ведутся с 10 неназванными партнерами по развитию. В числе потенциальных инвесторов – Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский инвестиционный банк. Возможно, что какое-то участие примет Евразийский банк развития, ушедший в Казахстан. По предварительным данным, 500 млн кредитных долларов может вложить китайский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Небольшие кредитные деньги может дать Саудовский фонд развития. Прошла также информация, что Рогунскую ГЭС может достроить богатый Катар, за счет которого в Таджикистане уже построили саму большую мечеть в Центральной Азии. Но на каких условиях Катар может достроить ГЭС, тоже не ясно", – отметил Захватов.

"Идеологически мотивированные проекты почти всегда становятся тяжким бременем для экономик стран, их осуществляющих. Можно вспомнить грандиозное строительство Астаны, а также три "А" в Туркменистане: Аваза (курорт на Каспии), Азиада (Азиатские игры в закрытых помещениях), Аркадаг (умный город, построенный с ноля и названный в честь бывшего президента Туркменистана) и строящаяся Рогунская ГЭС в Таджикистане, которой, как говорят таджикские чиновники, дадут название "Рахмон" в честь действующего президента и которая стала, вернее, насаждается властями обществу в качестве национальной идеи всего таджикского народа", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.

По его словам, например, в Туркменистане на эти три "А" в совокупности было потрачено около 20 млрд долл. и траты до сих пор продолжаются. В то же время на поддержание водохозяйственной деятельности в функционирующем виде было потрачено несоразмерно меньше, и это уже сказывается на водообеспечении ключевой отрасли народного хозяйства – сельского. Прорыв русла Каракумского канала зимой 2022 года, заполнение наносами большинства водохранилищ, что существенно уменьшило их объем, говорит о том, что в угоду идеологии и "национальным идеям", как понимают их власти, приносится в жертву развитие стратегических отраслей или просто поддержание их в рабочем состоянии. "Похоже, по этому самому пути уже долгое время идут власти Таджикистана, влезая в долги перед международными финансовыми институтами и даже перед собственным населением", – отметил эксперт.

По мнению директора общественного фонда "Реки без границ" Александра Колотова, экологическая обоснованность проекта строительства Рогунской ГЭС давно вызывает множество вопросов со стороны природоохранных организаций. "Теперь, как мы видим, вопросы появляются уже к экономической обоснованности проекта, совокупная стоимость которого, по современной оценке, составляет 11 млрд долл. И смета на его завершение ежегодно увеличивается на 15%, что может сделать реализацию проекта просто невыполнимым делом без отказа Таджикистана от финансирования социальных, экологических и других базовых государственных программ", – сказал "НГ" Колотов.

Таким образом, амбициозный проект Рогунской ГЭС, несмотря на его потенциал для развития Таджикистана, порождает серьезные финансовые риски, которые могут оказаться непростыми для республики. Тяжкое бремя текущих расходов и сопряженных проблем для экономики сменится периодом выплат по кредитам, которые с большой долей вероятности тоже лягут на плечи простых граждан Таджикистана и на всю экономику в целом, так как реалистичного механизма возврата кредитов правительство так и не предложило.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721423400


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