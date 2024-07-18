В Душанбе дефицит сжиженного газа. Заправиться можно только на некоторых АЗС – дорого

00:17 20.07.2024

В Душанбе возник дефицит сжиженного газа. Заправиться можно только на некоторых АЗС – дорого



Пайрав Чоршанбиев,



В последние два дня, газ сложно найти на некоторых заправках.

Иллюстративное, архивное фото



В столице Таджикистана за последние дни ощущается острый дефицит сжиженного газа, который из-за своей сравнительной дешевизны стал наиболее востребованным видом автомобильного топлива в республике.



Еще в начале недели каждый литр сжиженного газа на автозаправках столицы продавался за 5,8 сомони. Но за последние два дня число точек продаж данного вида топлива постепенно сократилось, а там где еще можно заправиться, каждый литр стоит 7 сомони.



Заправщики объясняют это подорожанием сжиженного газа в Казахстане, который является главным поставщиком этого топлива в Таджикистан.



Ранее, министерство энергетики Казахстана сообщило о корректировке с 1 июля этого года цен на сжиженный газ.



Необходимость принятия данной меры в ведомстве объясняют рядом причин, главная из которых – нерентабельность производства этого вида топлива.



"На сегодняшний день цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства", - отмечалось в сообщении Минэнерго РК.



Между тем, в Антимонопольной службе при правительстве страны "Азия-Плюс" сказали, что комментировать данную проблему могут только письменно, после получения соответствующего запроса.



Нужно сказать, что министерства и ведомства на письменное обращение журналистов в лучшем случае отвечают в течение двух недель. Такой предельный срок установлен законодательством, но на практике на это частенько уходит намного больше времени, а иногда ответа и вовсе нет.



Отметим, что сжиженный газ постановлением правительства Таджикистана включен в список социально значимых товаров (19 наименований), цены на которые контролируются антимонопольным ведомством, хотя доминирующих компаний на данном товарном рынке не существует.



Согласно статистическим данным, Таджикистан в прошлом году импортировал более 411 тыс. тонн газа, из которых 76% приходится на долю Казахстана, около 20% – России и около 4% – Узбекистана. В настоящее время в Казахстане действует ограничение на вывоз сжиженного нефтяного газа.



Однако решение о запрете экспорта не распространяется на компании, поставляющие сжиженный газ в Таджикистан на основе межгосударственных соглашений.