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В Душанбе дефицит сжиженного газа. Заправиться можно только на некоторых АЗС – дорого
00:17 20.07.2024

В Душанбе возник дефицит сжиженного газа. Заправиться можно только на некоторых АЗС – дорого

Пайрав Чоршанбиев,

В последние два дня, газ сложно найти на некоторых заправках.
Иллюстративное, архивное фото

В столице Таджикистана за последние дни ощущается острый дефицит сжиженного газа, который из-за своей сравнительной дешевизны стал наиболее востребованным видом автомобильного топлива в республике.

Еще в начале недели каждый литр сжиженного газа на автозаправках столицы продавался за 5,8 сомони. Но за последние два дня число точек продаж данного вида топлива постепенно сократилось, а там где еще можно заправиться, каждый литр стоит 7 сомони.

Заправщики объясняют это подорожанием сжиженного газа в Казахстане, который является главным поставщиком этого топлива в Таджикистан.

Ранее, министерство энергетики Казахстана сообщило о корректировке с 1 июля этого года цен на сжиженный газ.

Необходимость принятия данной меры в ведомстве объясняют рядом причин, главная из которых – нерентабельность производства этого вида топлива.

"На сегодняшний день цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства", - отмечалось в сообщении Минэнерго РК.

Между тем, в Антимонопольной службе при правительстве страны "Азия-Плюс" сказали, что комментировать данную проблему могут только письменно, после получения соответствующего запроса.

Нужно сказать, что министерства и ведомства на письменное обращение журналистов в лучшем случае отвечают в течение двух недель. Такой предельный срок установлен законодательством, но на практике на это частенько уходит намного больше времени, а иногда ответа и вовсе нет.

Отметим, что сжиженный газ постановлением правительства Таджикистана включен в список социально значимых товаров (19 наименований), цены на которые контролируются антимонопольным ведомством, хотя доминирующих компаний на данном товарном рынке не существует.

Согласно статистическим данным, Таджикистан в прошлом году импортировал более 411 тыс. тонн газа, из которых 76% приходится на долю Казахстана, около 20% – России и около 4% – Узбекистана. В настоящее время в Казахстане действует ограничение на вывоз сжиженного нефтяного газа.

Однако решение о запрете экспорта не распространяется на компании, поставляющие сжиженный газ в Таджикистан на основе межгосударственных соглашений.

Источник - asiaplustj.info
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