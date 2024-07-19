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Предпосылки выхода Байдена из предвыборной гонки, - katehon.com
00:23 20.07.2024

ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫХОДА БАЙДЕНА ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ

19.07.2024
Вчера ночью Белый Дом сообщил, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего ему пришлось прервать мероприятия в Лас-Вегасе и отправиться на самоизоляцию в резиденцию в Делавэре. Его сотрудники отметили, что американский лидер вакцинирован и симптомы заболевания легкие. Ближайшие две недели Байден будет исполнять свои обязанности удаленно.

О том, что кто-то из мировых лидеров заразился Covid-19, не было слышно давно. Кажется, что с начала большого конфликта России с Западом в 2022 году чума 2020–2021 годов отошла куда-то на задний план, редко появляясь в первых новостных строках. А вокруг Байдена сейчас ходит множество слухов, прежде всего о его возможного выхода из предвыборной гонки. Американский президент сам подтвердил за день до сдачи положительного теста на Covid-19, что в случае серьезного заболевания он не будет выдвигаться на второй срок. Действительно ли есть шанс, что Байден передаст эстафету какому-нибудь более молодому и перспективному демократу?

Фактор Трампа
Спекуляции на тему капитуляции Байдена на старте предвыборной кампании начались сразу после его неудачного выступления на дебатах против своего главного соперника Дональда Трампа. Тогда многие в Демпартии США уже были обескуражены, боясь предположить, что произойдет, если их лидер будет править страной еще четыре года. Не остались в стороне и республиканцы, заранее ожидая, что Байден не продемонстрирует чудеса ораторского искусства в споре с одним из самых одиозных политиков современности. Но главным ударом для Белого дома стала реакция избирателей: рейтинги действующего президента и всей его администрации поползли вниз. Через несколько дней Байден (сам или под давлением) признал, что шоу прошло неудачно, и в провале виноват лично он.

После дебатов Трамп еще более уверенно стал набирать очки. Нельзя сказать, что он блистал на дебатах, однако его предвыборные лозунги в целом коррелируются с надеждами простых американцев. Кандидат в президенты обещает "урегулировать" конфликт на Украине, разобраться с миграцией, увеличить количество рабочих мест для американцев и покончить с Deep State. Консервативные устремления Трампа делают его слишком неудобной фигурой для всего либерального блока на Западе, чьи позиции усилились в Великобритании с приходом к власти лейбористской партии, и во Франции, где партии Макрона и Меланшона объединились против "Национального объединения" Ле Пен и Барделла. С усилением либеральной диктатуры в Европе будет сложно представить, как США возвращается к консервативной политике.

Именно поэтому Трампа было решено убрать. Была выбрана предвыборная встреча с избирателями в Пенсильвании. Место и обстоятельства были продуманы плохо, стрелка до покушения видели несколько свидетелей, но служба охраны не обратила на их обращения никакого внимания. После неудачных выстрелов горе-наемника ЦРУ ликвидировало на месте. Американская пресса, подчиненная Демпартии, вяло отреагировала на покушение, обходя все острые углы и не допуская возможности атаки со стороны конкурентов. После этого чрезвычайного обстоятельства 80% респондентов из США ответили в опросе агентства Reuters и компании Ipsos, что ситуация в их стране выходит из-под контроля. То есть, возможно нам придется ждать еще больше инцидентов и актов насилия по мере приближения к ноябрьским выборам.

После покушения Трамп изменил тактику избирательной кампании на более радикальную. Он не стал использовать покушение как жупел против демократов, даже не интерпретировал попытку его убийства как мученичество или что-то в этом роде, что очень любят особенно впечатлительные избиратели. Это грамотный ход со стороны его политтехнологов. На съезде республиканской партии во вторник кандидат в президенты представил программу внешней политики, где актуализировал задачи на пути к реализации программы MAGA.

В его тезисах прозвучали намерения вывести США из стагнации, модернизировать армию, добиться мира в Европе и на Ближнем Востоке с помощью силы, но при этом предотвратить третью мировую войну, покончить с инфляцией, бороться против экономического усиления Китая и сохранить доллар мировой валютой. Отдельно о России не было сказано ни слова, что оставляет Трампу пространство для маневров в случае избрания на пост президента. Какой бы сценарий при нем не разыгрывался - продолжение конфликта или попытка заморозить его исходя из ситуации на земле, все это будет интерпретироваться как "попытка восстановить мир". Однако для среднестатистического американца этот план выглядит убедительнее всего того, что администрация Байдена сделала за 4 года.

Уйдет ли Байден?
В США уже можно составить список из тех, кто предрек Байдену выход из предвыборной гонки. На него не ставят уже и демократы: лидер партии в сенате Чак Шумер заявил, что "для страны было бы лучше, если бы президент прекратил свою заявку на переизбрание". CNN передает, что и экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предрекла Байдену проигрыш, если тот все-таки дойдет до самих выборов. Если такие влиятельные люди в Демпартии почти в унисон говорят о полном фиаско Байдена уже на данном этапе, бесследно это пройти не может. Им не удалось посадить и убить Трампа, но им нужно сделать все для победы. Осталось разыграть последнюю оставшуюся карту.

Слухи о том, что демократы сменят на переправе кандидата ходили еще до дебатов, но после эфира они усилились. Агентство национальной безопасности США получило улики о причастности окружения Байдена к покушению на Трампа. Если у АНБ появились неопровержимые доказательства, то республиканцы расторгнут все договоренности по двухпартийному консенсусу. А это значит, что новый этап предвыборной гонки будет идти без каких-либо предписанных правил. У республиканцев будут развязаны руки для того, чтобы объявить Байдену импичмент до окончания отведенного ему срока. Единственным возможным выходом представляется сейчас - это просто отправить Байдена в отпуск на данном этапе и поменять кандидата.

Однако карта, спрятанная в рукаве Демпартии, вовсе не козырная. Выход Байдена из избирательной кампании может означать крах всей его администрации. Новый кандидат рискует иметь еще меньшую популярность, чем нынешний президент. Неизвестно, как поведет себя электорат, ведь это станет беспрецедентным случаем в американской истории. Да и республиканская партия может не пойти на эти условия, ведь АНБ обвинит не лично Байдена, а всю верхушку его администрации.

Ближайшие две недели изоляционного режима Байдена - это время для Демпартии на раздумье. Убирать из поля зрения кандидата в президенты в самый разгар гонки - особенно сразу после того, как Трамп озвучил триумфальную программу республиканцев - не самая лучшая идея. Ведь заболевание, особенно если оно протекает в легкой форме, как утверждает пресс-служба Белого дома, всегда можно замаскировать, когда присутствие президента на встречах необходимо, а сейчас оно необходимо как никогда. С другой стороны, если остановиться на версии, что это действительно коронавирус, то Байден уже слишком стар, чтобы легко переносить такие болезни, особенно те, которые влияют на легкие.

Источник - katehon.com
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