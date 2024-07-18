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"Дружба" "Дружбой", а ЛУКОЙЛ врозь. Аферы вокруг украинской трубы продолжаются
00:34 20.07.2024

Чем грозит Венгрии и Словакии остановка украинского транзита сырья российской нефтекомпании
В результате введения санкций Украины против ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) без нефти своего основного поставщика остались Словакия и Венгрия. Эти страны получают сырье по южной ветке нефтепровода "Дружба", которая проходит через территорию Украины. Ограничение поставок украинской стороной может грозить недозагрузкой НПЗ в Словакии и Венгрии, которыми владеет венгерская MOL. По мнению экспертов, выходом может стать переоформление объемов на иных поставщиков, не ограниченных санкциями.

Венгрия и Словакия перестали получать нефть от ЛУКОЙЛа по южной ветке нефтепровода "Дружба", которая проходит транзитом через территорию Украины. По словам собеседников "Ъ" в отрасли, сокращение российских поставок в эти страны произошло после того, как 24 июня Украина ввела санкции в отношении ЛУКОЙЛа. Они подразумевают в том числе блокирование активов, ограничение торговых операций и "частичное или полное прекращение транзита ресурсов". В ЛУКОЙЛе тему не комментируют.

О прекращении поставок ЛУКОЙЛа в Словакию сообщило 18 июля Bloomberg со ссылкой на Transpetrol, местного оператора участка "Дружбы", поставки от других российских экспортеров продолжаются. "Сейчас на Украине сложилась новая правовая ситуация, на основании которой ЛУКОЙЛ в настоящее время не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением, которое позволит возобновить поставки, потому что российская нефть важна с точки зрения нашей энергетической безопасности",- накануне заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

ЛУКОЙЛ - основной поставщик нефти в Словакию и Венгрию. По данным "Ъ", за пять месяцев 2024 года РФ поставила в Венгрию и Словакию 1,95 млн тонн и 1,5 млн тонн нефти, доля ЛУКОЙЛа - 45% и 44% от этих объемов соответственно. Российская нефть поступает на НПЗ венгерской MOL в Венгрии (Duna) и Словакии (Slovnaft). Около 4 млн тонн в год ЛУКОЙЛ поставляет MOL ежегодно по долгосрочному контракту до конца 2024 года.

Источник "Ъ" в нефтяной отрасли утверждает, что без нефти ЛУКОЙЛа оба завода могут остаться недозагруженными. Некоторые объемы дополнительного сырья для Duna и Slovnaft возможно прокачать по Adria (из хорватского порта Омишаль), но их будет недостаточно из-за высокой загрузки этого нефтепровода, из которого сырье распределяется на НПЗ в Венгрии, Словакии и Сербии. Впрочем, замечает собеседник "Ъ", проблема с поставками может быть решена после переоформления объемов на другого трейдера.

Сейчас российская нефть в Европу поставляется лишь по южной ветке "Дружбы" - в Венгрию, Чехию и Словакию.

Эти поставки не запрещены санкциями против РФ в связи с началом боевых действий на Украине. Поставки по северной ветке в Польшу и Германию были прекращены, за исключением прокачки казахстанской нефти, которая стала поступать на немецкие НПЗ в начале 2023 года.

Сам ЛУКОЙЛ не находится под санкциями ЕС. Более того, еще в начале 2022 года нефтекомпания выступила за "скорейшее прекращение вооруженного конфликта" на Украине.

КНР замедляет прирост глобального потребления нефти
Введение санкций Украины против ЛУКОЙЛа действительно приводит к невозможности транзита нефти через территорию Украины, подтверждает собеседник "Ъ" в юридическом сообществе. По его словам, санкции страны не являются экстратерриториальными, поэтому их введение не влияет на транспортировку нефти по иному маршруту, не пролегающему по территории Украины. В законе Украины "О санкциях" также не предусмотрено правило 50% или контроля подсанкционных лиц в отношении лиц, прямо не поименованных в санкционных списках, поэтому перевод поставок на других грузоотправителей также может стать решением в сложившейся ситуации, подтверждает собеседник "Ъ".

Следователи управления СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в связи с фактами незаконного потребления электроэнергии. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о так называемом сером майнинге, ущерб оценивается в 200 млн руб.

"По версии следствия, жители одного из дачных поселков в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население района. При этом оплата за потребление производилась по льготному тарифу для физлиц",- уточняется в сообщении.

Ход расследования уголовного дела контролирует областная прокуратура.

Источник "Ъ", связанный с расследованием, отмечает, что масштаб незаконного майнинга был значительным. Оборудование размещалось в крупногабаритных контейнерах на территории частной усадьбы. Там же с учетом количества майнинговых станций был обустроен собственный трансформатор. По делу пока не производилось задержаний, точное количество фигурантов устанавливается.

Примечательно, что сегодня, 19 июля, в региональном СКР также заявили о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников энергетической компании по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Следствие полагает, что сотрудники электросетевой компании заключали договоры технологического присоединения к электрическим сетям, но их не исполняли. Кроме того, отдавали преимущество в подключении "организациям и физлицам, занимающимся добычей криптовалюты".

Почему ФАС и Минцифры против повышенной цены электроэнергии для майнеров - в публикации "Ъ" "В тариф вписались ФАС и Минцифры".

Влад Никифоров, Иркутск

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721424840


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