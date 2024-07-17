Успех ультраправых на выборах в Европарламент обнулен, - НГ

00:39 20.07.2024

Сторонники Ле Пен и Орбана не получат места в руководстве законодательного органа ЕС

Геннадий Петров



Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла пока не может стать ни премьером Франции, ни вице-председателем Европарламента.

Ультраправые, успешно выступив на выборах в Европарламент, проиграли борьбу за влияние в самом Европарламенте. По итогам прошедших в нем переговоров, фракции "Патриоты за Европу", в которую входят в том числе французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен и венгерская партия "Фидес" Виктора Орбана, не достался ни один значимый пост. Ее представители не попали в бюро Европарламента, где определяется бюджет и регламент законодательного органа ЕС, а значит, практически не смогут влиять на политику Евросоюза. Маловероятно, что они смогут помешать намеченному на четверг утверждению Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на новый срок. Против ультраправых объединились три ведущие фракции Европарламента. Они создали то, что ими названо "санитарным кордоном", призванным не допустить потенциальных сторонников сближения с Кремлем до принятия важных решений в органах власти ЕС.



Во вторник, 16 июля, стартовала первая сессия нового состава Европарламента. В нем "Патриоты за Европу", контролирующие 84 мандата, имеют третью по численности фракцию. Вместе с фракцией "Европа суверенных наций", группирующейся вокруг "Альтернативы для Германии" и в принципе готовой по многим вопросам сотрудничать с Орбаном и Ле Пен, у нее – свыше ста депутатов из 705 входящих в Европарламент. Внушительная сила. Обычно третья по численности фракция получает значительное количество руководящих мест. К ней чаще всего отходит и пост главы европейской дипломатии. Но, как стало ясно после двух дней сессии, так в этот раз не будет точно.



Глава фракции "Патриоты за Европу" и "Национального объединения" Жордан Барделла не смог скрыть своего разочарования, когда обнародовали результаты голосования по постам вице-председателей Европарламента. На пост председателя он и не претендовал, как, впрочем, и другие евродепутаты. Переизбрание Роберты Метсолы стало безальтернативной опцией, после того как ее единственный возможный конкурент, нынешний глава Евросовета Шарль Мишель отказался баллотироваться в Европарламент. Барделла надеялся стать одним из вице-председателей. Для амбициозного 28-летнего политика это было бы компенсацией за упущенную возможность в его родной Франции.



"Национальное объединение" вопреки прогнозам не получило большинства на парламентских выборах, так что ему пока пришлось распрощаться с мечтой стать премьером страны. Как оказалось, и замом Метсолы Барделла тоже не будет.



Из 14 постов вице-председателей 5 оказались у второй по численности фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов, 3 отошли Европейской народной партии (самая большая фракция Европарламента, к ней относится и фон дер Ляйен). А остальные достались фракциям меньшим по численности, чем "Патриоты за Европу". Два отошли либералам из "Обновляя Европу", столько же – умеренным евроскептикам "Европейским консерваторам и реформаторам" (в этой фракции доминирует партия "Братья Италии" итальянского премьер-министра Джорджии Мелони, которая отказалась сотрудничать с ультраправыми). По одному вице-председателю получили "Зеленые" и фракция "Левые". Особенно неприятен Ле Пен и Барделле результат "Обновляя Европу". Эта фракция близка президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он опять, как и в борьбе за парламент своей страны, обошел сторонников Ле Пен.



Вице-председатели – ключевые участники бюро Европарламента. Теперь ультраправые от участия в работе этого органа фактически отлучены. Это поражение объясняется просто: против "Патриотов за Европу" и "Европы суверенных наций" объединились три ведущих фракции Европарламента: Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, а также фракция "Обновляя Европу". У них нашлись и союзники из более мелких фракций. В результате создано то, что один из евродепутатов назвал "санитарным кордоном" – механизмом, который не допустит ультраправых до принятия каких-либо решений. Входящий в "Патриоты за Европу" член итальянской партии Лига Паоло Борчиа обвинил коллег из других фракций в "сговоре, направленном против воли избирателей". Ультраправые в этой связи вспоминают, что в Европейской народной партии еще совсем недавно допускали возможность коалиции с ними. Но увещевания в данном случае эффекта не возымеют.



Результаты выборов бюро делают крайне маловероятным, что фон дер Ляйен не утвердят на новый срок. Голосовать по этому вопросу Европарламент должен 18 июля. Если фон дер Ляйен не наберет необходимые 361 голос, то лидеры ЕС должны будут в месячный срок предложить новую кандидатуру. Тогда придется отзывать и других предложенных ими должностных лиц. В частности, под вопрос будет поставлено утверждение верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности экс-премьера Эстонии Каи Каллас. Именно на этот пост ультраправые могли бы предложить своего человека. Но этого, похоже, не будет.



Окончательно закрепило новый расклад сил в Европарламенте голосование по резолюции о продолжении поддержки Украины. Она поддержана голосами 495 депутатов. В резолюции, помимо прочего, осуждаются действия Орбана. Его недавний визит в Россию в документе назван "вопиющим нарушением договоров ЕС и принципов общей внешней политики Евросоюза". А вот предложение самого Орбана осудить покушение на Дональда Трампа, напротив, не прошло. При этом евродепутаты не скрывали, что оно отклонено именно из-за его автора, а не из-за отношения к бывшему президенту США.



17.07.24