Душа нараспашку. Shaman у посольства США в Москве провел концерт-митинг против блокировки российских пользователей YouTube

01:03 20.07.2024

У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца Shaman



МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Перед посольством США в Москве прошел концерт-митинг исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) против незаконной блокировки российских пользователей YouTube, передает корреспондент РИА Новости.



