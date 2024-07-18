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Душа нараспашку. Shaman у посольства США в Москве провел концерт-митинг против блокировки российских пользователей YouTube
01:03 20.07.2024

У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца Shaman

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Перед посольством США в Москве прошел концерт-митинг исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) против незаконной блокировки российских пользователей YouTube, передает корреспондент РИА Новости.



"Привет, Москва! Привет, Россия! Это Shaman! Они хотят нас отменить? Они не смогут нас отменить! Они не смогут нас запретить, удалить! У них ничего не выйдет! Мы им покажем. Они нас услышат! [...] Нас миллионы, мы счастливы жить в России!" - произнес певец со сцены, приветствуя всех присутствующих.

Артист начал концерт с исполнения новой песни "Душа нараспашку" и показал клип на нее.

На кадрах с мероприятия видно, что там собрались сотни людей. На здание американской дипмиссии проецируется флаг России. Перед выступлением самого Shaman прозвучали его песни "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиция "Матушка" Татьяны Куртуковой, песни группы "Любэ" и других артистов.

"Мы пришли поддержать артиста Shaman в связи с тем, что его заблокировали, его творчество, его песни на YouTube-канале. Именно поэтому мы здесь и собрались", - рассказали агентству пришедшие на концерт-митинг девушки.

"Блокировать каналы наших артистов на YouTube - ненормально. Сейчас переходят все на другие площадки. А у тех, кто любит творчество Shaman, в сундучке своем все это есть, пересматриваем много раз. Лично я на "VK Видео", - поделилась еще одна участница мероприятия.



В конце июня на сайте Еврокомиссии появились данные о введении санкций против Shaman из-за поддержки действий, которые "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого музыкант сообщил, что его канал на YouTube заблокировали.

Под ограничительные меры также попали аккаунты Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.

Источник - РИА Новости
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