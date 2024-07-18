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Новый президент Ирана и его свежее видение геополитики, - Эндрю Корыбко
07:48 20.07.2024

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА ИМЕЕТ СВЕЖЕЕ ВИДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

ИСЛАМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

18.07.2024
Эндрю Корыбко
Иранский народ проголосовал за него, потому что хотел видеть "реформиста", который постепенно изменил бы внутреннюю и внешнюю политику своей страны. Однако ничего радикального ожидать не приходится из-за строгой системы сдержек и противовесов, которая существует для предотвращения этого.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, победивший на досрочных выборах, которые были назначены после трагической гибели бывшего президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета в середине мая, опубликовал в пятницу в газете "Тегеран Таймс" свое внешнеполитическое видение под названием "Мое послание новому миру". Причина, по которой его называют "свежим", заключается в том, что оно выходит за рамки мышления с нулевой суммой, которого сегодня придерживаются основные СМИ и многие представители сообщества альтернативных медиа.

Оба медиа-лагеря в основном верят, что мир разделен на Запад и не-Запад, где США лидируют в первом случае, а Китай - во втором, и им обоим, предположительно, суждено столкнуться. Каждый из них отшатывается, когда кто-то из них сотрудничает с предполагаемым соперником своей стороны. Мейнстримовые СМИ были возмущены визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в рамках своей мирной миссии в начале этого месяца, в то время как альтернативные СМИ отреагировали аналогичным образом, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Вашингтон прошлым летом.

До сих пор многие в этих двух лагерях считали Иран одной из тех стран с нулевой суммой, учитывая его региональную роль в глобальном системном переходе к многополярности и осуждение, которое это вызвало со стороны Запада в ответ. Однако Пезешкян только что развеял это представление, заявив в своей статье, что он готов улучшать отношения с противниками своей страны, если они будут относиться к ней с уважением и позволят ей сохранить свое достоинство всеми способами.

По его словам, "мы будем приветствовать искренние усилия по ослаблению напряженности и ответим взаимностью на добросовестность", начиная с внутреннего региона Ирана и затем распространяясь за его пределы. В связи с этим он призвал к расширению отношений с Турцией, Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Бахрейном, Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами; сделать то же самое в отношении России и Китая; а затем попытаться найти путь продвижения вперед с Западом. Его цель - создать стабильные международные условия для мира и развития.

Пезешкиан ассоциируется с "реформистской" школой политиков, которые выступают за постепенные изменения в иранской политике внутри страны и за рубежом, в то время как их "дружественными соперниками" являются "принципиалисты", которые считают, что эти реформы могут развратить страну и в конечном итоге привести к приходу проамериканского режима. Независимо от того, какие у кого взгляды на эти две фракции, факт остается фактом: каждый из них по-своему патриот, и иранская система ни за что не допустит, чтобы "предатель" пришел к власти.

Это разъяснение необходимо для того, чтобы развеять ложные представления некоторых сотрудников альтернативных СМИ, которые полагали, что критика Пезешкяном различных политических мер является доказательством того, что он является "троянским конем". Система, сложившаяся в Иране после 1979 года, изобилует системой сдержек и противовесов, которые не позволяют любой подобной фигуре разрушить страну. Ничто важное не может быть сделано без одобрения Верховного лидера, который выступает в качестве главного оплота против радикальной политики, хотя его также поддерживают КСИР и другие группировки.

Дело в том, что заинтересованность Пезешкяна в поиске путей сближения с Западом не делает его "предателем" идеи многополярности. Китай находится в отношениях сложной экономической взаимозависимости с этими странами, несмотря на то, что он является одним из самых мощных двигателей многополярности в мире, в то время как Индия гордо балансирует между Западом и не-Западом, - прагматичный подход, которому Пезешкиан, очевидно, хочет подражать. Ни в том, ни в другом нет ничего плохого, и они оба заслуживают похвалы.

На самом деле, незападным странам гораздо чаще приходится балансировать между своей стороной и Западом, чем не иметь каких-либо значимых связей с Западом, поэтому Иран, Россия, Северная Корея и некоторые другие являются исключением, а не правилом. Единственная причина, по которой у них нет такого же уровня связей с Западом, как у их коллег, заключается в том, что Запад ввел против них санкции за их внешнюю политику, таким образом, именно они решили, что им не нужны теплые отношения, а не Иран и компания.

Конечно, Запад часто использует эти самые отношения, постепенно делая их однобокими в своей поддержке и, таким образом, создавая непропорциональную зависимость от своих рынков, инвестиций, вооружений и т.д., Но такой ловушки можно избежать, если незападные лидеры будут осторожны. Пезешкян уверен, что Иран может предотвратить гибридные угрозы, связанные с возобновлением торговли с Западом, по сценарию, в котором заинтересованы некоторые из этих стран, но, честно говоря, маловероятно, что его предложения будут встречены взаимностью.

В то время как оба лагеря СМИ почти в равной степени подвержены влиянию мышления с нулевой суммой, только Запад в целом фактически формулирует политику в соответствии с этой парадигмой, а не незападные страны. Об этом свидетельствуют всеобъемлющие кампании давления первой на Россию, Иран и Северную Корею, в то время как вторая доказала свою стратегическую автономию, не прерывая связей с этими тремя странами в знак солидарности с Западом и не прерывая связей с Западом из солидарности с этими тремя странами.

Поэтому естественно, что мейнстрим СМИ придерживаются мышления с нулевой суммой, но те в альтернативных СМИ, кто придерживается таких взглядов, в основном являются идеологически мотивированными активистами, которые настолько преданы своему делу, что подсознательно ведут себя так, как будто они "более многополярны, чем ведущие многополярные страны". Здесь не подразумевается никакого оценочного суждения, это просто отражение реальности, помогающее читателям понять, почему многие в альтернативных СМИ пропагандируют взгляды, которые расходятся с большинством представителей незападной страны, которую, как они утверждают, они и представляют.

Это крайне важно иметь в виду, размышляя о некоторых мрачных предсказаниях, которые были сделаны в отношении Пезешкяна перед его избранием, и оценивая намерения, стоящие за его новой внешней политикой. Иранский народ проголосовал за него, потому что хотел видеть "реформиста", который постепенно изменил бы внутреннюю и внешнюю политику своей страны, зная, что ничего радикального ожидать не приходится из-за строгой системы сдержек и противовесов, которая существует для предотвращения этого.

В том случае, если Запад отвергнет его предложения, как и ожидалось, Иран просто продолжит следовать внешнеполитическому курсу, который наметил для него Раиси, и в этом случае ничего не изменится. Если хотя бы некоторые из них положительно откликнутся на его призыв, то самое большее, что может произойти, - это рост двусторонней торговли и снижение напряженности. В любом случае, скорее всего, ничего драматичного не произойдет, но, по крайней мере, Пезешкян пытается способствовать миру, несмотря ни на что, что говорит о его личной честности.

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721450880


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