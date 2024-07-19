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В Пакистане схвачен известный моджахед и лидер "Аль-Каеды" Амин-уль-Хакк
07:52 20.07.2024

В Пакистане арестовали одного из соратников Осамы бен-Ладена
19.07.2024 Наиль Джафаров
Лидеры Аль-Каиды* Осама бен-Ладен и Амин-уль-Хакк
Представители пакистанской контртеррористической службы арестовали одного из лидеров группировки "Аль-Каида" (деятельность организации запрещена на территории РФ) Амина уль-Хакка. По данным пакистанских СМИ, уль-Хакк является соратником бывшего лидера группировки Усамы бен Ладена и одним из вдохновителей теракта 11 сентября.

Как отмечают журналисты, уль-Хакк был связан с бен Ладеном с 1996 года и считался одним из руководителей группировки в Пакистане. Подтверждено его участие в нескольких террористических нападениях.

При жизни Бен-Ладена уль-Хакк осуществлял координацию между лидером "аль-Каиды*" и его подчиненными в Пакистане.

Как заявил Усман Акрам Гондал, заместитель генерального инспектора Контртеррористической службы (CTD) провинции Пенджаб, уль-Хакк был задержат в ходе разведывательной операции в Сарай-Аламгире, городе в округе Гуджрат.

Службы безопасности Пакистана
Против уль-Хакка было возбуждено уголовное дело по обвинению в подготовке терактов на территории провинции Пенджаб. Власти также планируют установить каким образом лидер боевиков оказался в Пакистане.

"Установлено, что уль-Хакк находился в Афганистане в 2021 году, однако у него было найдено пакистанское удостоверение личности с адресами в Лахоре и Харипуре", - добавил Усман Гондал.

Амин Мухаммад уль-Хакк Саама Хан был внесен в международный реестр террористов совета Безопасности ООН 25 января 2001 года. На сайте ООН указывается, что лидер "Аль-Каиды"* родился в афганской провинции Нангархар в 1960 году, впоследствии он руководил серией нападений из секретных убежищ террористов в Афганистане и Пакистане.

Правительство Пакистана объявило о начале комплексной антитеррористической операции по всей территории страны в ходе заседания Совета национальной безопасности 26 июня 2024 года. Также местные власти начали массовые депортации афганских беженцев.

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Аль-КаидаантитеррорАфганистанБлижний ВостокбоевикиПакистанталибытерроризм

На ливано-израильской границе возобновились боевые действия
19.07.2024 14:24:56 Наиль Джафаров 194 0 0

В результате взрыва объект получил существенные повреждения. Также группировка нанесла массированный ракетный удар по поселениям на Голанских высотах.

"В ответ на атаки израильского противника, направленные против мирных жителей в городах Сафад аль-Батих, Мадждал-Салем и Шакра, бойцы "Хезболлы" впервые нанесли удар по селению Абу-Рим-Басалия реактивными ракетами", - сообщили в группировке.

Ранее Израильский 12-й канал сообщил, что с территории Ливана было выпущено несколько десятков ракет. Большая часть была перехвачена комплексом ПРО "Железный купол". Также израильские ВВС сбили разведывательный дрон, запущенный с ливанской территории.

"После активации сигнала тревоги на севере страны истребителям наших ВВС удалось перехватить подозрительную воздушную цель, проникшую из воздушного пространства Ливана", - сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

ВВС Израиля атаковали объекты сирийских сил противовоздушной обороны в провинциях Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минобороны арабской республики.
ВВС Израиля атаковали объекты ПВО Сирии
Также командование ЦАХАЛ подтвердило смерть офицера в звании майора в результате обстрела "Хезболлы" несколько дней назад.

Ранее глава движения "Хезболла" Хассан Насралла заявил о готовности расширить географию нанесения ракетных ударов по территории Израиля.

В свою очередь, власти Ливана заявляют о готовности к решению ситуации на границе с Израилем мирным путем. Ливанская сторона требует отвода израильских войск от границы, демилитаризации приграничной зоны и прекращения обстрелов ливанской территории.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, ранее посетивший район границы с Ливаном, заявил о готовности к началу военной операции против "Хезболлы" в любой момент.

Источник - anna-news.info
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