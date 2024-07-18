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Три атомных проекта Казахстана. Политической воли определиться явно не хватает, - А.Каминская
07:55 20.07.2024

Атомная электростанция… три атомных электростанции: или как продвигается строительство АЭС в Казахстане
18.07.2024 Аля Каминская

Казахстан старается вырваться вперед и стать лидером среди центральноазиатских республик, но при этом до сих пор (с 2019 года) не может решить вопрос со строительством АЭС на своей территории. Такое топтание на месте не идет в плюс развитию экономики республики, тем более, что соседи уже этот вопрос для себя закрыли. Так, Узбекистан подписал контракт с "Росатомом" на строительство в Джизакской области атомной электростанции малой мощности (АСММ). И это несмотря на то, что к решению этой задачи в Ташкенте приступили гораздо позже, чем в Астане. Кроме того, Франция пыталась перетянуть на себя реализацию проекта: Макрон лично приезжал в Узбекистан, чтобы договориться о строительстве АЭС силами французской компании EDF, но это французам не помогло.

Киргизия тоже не отстает. В 2022 году на полях проходившего в Дубае "Экспо – 2020" между Киргизской республикой и "Росатомом" был подписан меморандум о строительстве в стране АЭС малой мощности. В ноябре того же года Минэнерго республики и российская корпорация согласовали техническое задание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС с двумя реакторами мощностью в 50-55 МВт каждый. Однако в начале 2023 года замминистра энергетики С. Султанбеков предложил рассмотреть возможность увеличения мощности до 300 МВт.

А что же Казахстан? Здесь включился принцип: "и хочется, и колется, и мама не велит". Политической воли определиться явно не хватает. Идет заигрывание со всеми: и с обществом (устраивают различные референдумы), и с потенциальными подрядчиками (Россия, Франция, Южная Корея и Китай).

Громко голосящие "против" представители экологических сообществ, в большинстве своем финансируемых западными спецслужбами, отрабатывают свои зарплаты, полученные виды на жительство в-третьих странах и надеются на обещанные определенные перспективы, выполняя заказ. А ведь большая часть населения совершенно некомпетентна в атомном строительстве, и отсутствие внятного профессионального объяснения со стороны официальных представителей играет только на руку этим кликушам.

В медиа-сегменте выступают все, кому не лень, только не специалисты. Различные грантоеды давят на эмоции и приводят в пример Семипалатинский полигон. Хотя любой критически мыслящий человек понимает, что сравнивать испытание ядерного оружия и мирный атом - такое же неблагодарное занятие, как сравнивать мух и котлеты.

Министр энергетики Казахстана А. Саткалиев на брифинге в правительстве напрямую обвинил казахстанскую прессу в агрессивной информационной кампании, направленной на дискредитацию самой идеи развития атомной энергетики в Казахстане.

В связи с этим в очередной раз принято решение для начала провести разъяснительную работу, а затем вынести вопрос на референдум.

Кроме озвученного раздражения от сложившейся ситуации А. Саткалиев сделал неожиданное заявление. Оказывается, правительство республики думает не просто о строительстве одной атомной станции, а о развитии всей атомной индустрии. Предлагается рассмотреть запуск как минимум трех атомных объектов и уже есть площадки. "Это: площадка Балхаш, есть площадка Курчатов, есть у нас площадка, на которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане. То есть, если мы говорим о развитии атомной энергетики, то на перспективу, я думаю, для обеспечения надежности энергосбережения с возможностью расширения как минимум три площадки необходимо предусмотреть в будущем. При условии, что, конечно, на референдуме этот вопрос будет поддержан казахстанцами", - сказал министр энергетики.

После этого заявления в медиа пространстве пошли гулять саркастические заявления о том, что каждую АЭС будет строить разный подрядчик, чтобы всем угодить. Этакая восточная хитрость и казахстанская многовекторность в одном флаконе.

В любом случае Казахстану надо действовать более решительно, иначе можно остаться на задворках регионального рейтинга экономического развития. Ведь АЭС – это энергетическая независимость и безопасность страны как минимум на сто лет вперед; это рабочие места; это высокие технологии; это чистая экология. И только Россия предлагает самые лучшие условия. Она берет на себя обязательства не только по строительству дорогостоящего проекта, но и по подготовке специалистов из местного населения, что послужит толчком к развитию научного потенциала, а далее и экономики страны в целом.

А пока ждем…

Источник - anna-news.info
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