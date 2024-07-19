Львов. Матерую бандеровку Ирину Фарион застрелили в голову на улице

08:02 20.07.2024

Украинский политик Ирина Фарион погибла после покушения

"Несмотря на все усилия врачей, спасти Ирину Фарион не удалось", - заявил руководитель львовского ВХМ Максим Козицкий. Бывший депутат Верховной Рады был доставлен в больницу после ранения в голову.



Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады и противница русского языка на Украине, подверглась нападению в пятницу вечером, 19 июля, возле своего дома на улице Масарика во Львове. Неизвестный выстрелил ему в голову. Фарион был госпитализирован в критическом состоянии с огнестрельным ранением головы. После операции он находился в критическом состоянии, в глубокой мозговой коме, и вскоре скончался. "Несмотря на все усилия врачей, спасти Ирину Фарион не удалось", - заявил глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий .



Первыми о убийстве сообщили депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич и львовская журналистка Марта Олиярник. "Соседи видели человека, которому выстрелили в голову, он был в перчатках, оружие было оснащено глушителем", - написал Олиярник в Facebook. По данным львовской прессы, на протяжении двух недель 20-летнего мужчину часто видели в подъезде многоквартирного дома, где жил Фарион.



Полиция все еще ищет нападавшего. После смерти Фариона Нацполиция переквалифицировала преступление на часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Первоначально дело расследовалось как покушение на убийство.



Власти Украины и Львова призывают найти причастных к убийству



"Трагедия" - так отреагировал мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, врачи сделали все, что могли, но травма оказалась очень серьезной. Мэр выразил соболезнования членам семьи Ирины Фарион и всем, кого она знала. "Я всегда говорю, что в Украине не осталось безопасного места. Но сегодняшнее убийство было неожиданным. Убийца должен быть найден! - написал Садовой в Telegram-канале и поблагодарил правоохранительные органы за работу.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для выяснения подробностей преступления задействованы все необходимые силы Нацполиции и СБУ. "Безусловно, любое насилие заслуживает только осуждения, и все, кто причастен к нападению, должны нести полную ответственность", - заявил Зеленский.



Ирина Фарион боролась против русского языка в Украине



60-летняя Ирина Фарион – филолог и лингвист, в 2012-2014 годах была депутатом Верховной Рады Украины и членом Всеукраинского союза "Озодлик". Он известен своей жесткой позицией в отношении русского языка в Украине, политик выступал за полный отказ от его использования.



В 2015 году Фариона привлекли к ответственности в России за разжигание ненависти и оскорбление человеческого достоинства из-за призывов к репрессиям против россиян на Украине. В ноябре 2023 года СБУ возбудила против него уголовное дело за то, что он заявил, что не считает русскоязычных военнослужащих ВСУ украинцами.