 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Львов. Матерую бандеровку Ирину Фарион застрелили в голову на улице
08:02 20.07.2024

Украинский политик Ирина Фарион погибла после покушения
"Несмотря на все усилия врачей, спасти Ирину Фарион не удалось", - заявил руководитель львовского ВХМ Максим Козицкий. Бывший депутат Верховной Рады был доставлен в больницу после ранения в голову.

Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады и противница русского языка на Украине, подверглась нападению в пятницу вечером, 19 июля, возле своего дома на улице Масарика во Львове. Неизвестный выстрелил ему в голову. Фарион был госпитализирован в критическом состоянии с огнестрельным ранением головы. После операции он находился в критическом состоянии, в глубокой мозговой коме, и вскоре скончался. "Несмотря на все усилия врачей, спасти Ирину Фарион не удалось", - заявил глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий .

Первыми о убийстве сообщили депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич и львовская журналистка Марта Олиярник. "Соседи видели человека, которому выстрелили в голову, он был в перчатках, оружие было оснащено глушителем", - написал Олиярник в Facebook. По данным львовской прессы, на протяжении двух недель 20-летнего мужчину часто видели в подъезде многоквартирного дома, где жил Фарион.

Полиция все еще ищет нападавшего. После смерти Фариона Нацполиция переквалифицировала преступление на часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Первоначально дело расследовалось как покушение на убийство.

Власти Украины и Львова призывают найти причастных к убийству

"Трагедия" - так отреагировал мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, врачи сделали все, что могли, но травма оказалась очень серьезной. Мэр выразил соболезнования членам семьи Ирины Фарион и всем, кого она знала. "Я всегда говорю, что в Украине не осталось безопасного места. Но сегодняшнее убийство было неожиданным. Убийца должен быть найден! - написал Садовой в Telegram-канале и поблагодарил правоохранительные органы за работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для выяснения подробностей преступления задействованы все необходимые силы Нацполиции и СБУ. "Безусловно, любое насилие заслуживает только осуждения, и все, кто причастен к нападению, должны нести полную ответственность", - заявил Зеленский.

Ирина Фарион боролась против русского языка в Украине

60-летняя Ирина Фарион – филолог и лингвист, в 2012-2014 годах была депутатом Верховной Рады Украины и членом Всеукраинского союза "Озодлик". Он известен своей жесткой позицией в отношении русского языка в Украине, политик выступал за полный отказ от его использования.

В 2015 году Фариона привлекли к ответственности в России за разжигание ненависти и оскорбление человеческого достоинства из-за призывов к репрессиям против россиян на Украине. В ноябре 2023 года СБУ возбудила против него уголовное дело за то, что он заявил, что не считает русскоязычных военнослужащих ВСУ украинцами.

Источник - kun.uz
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