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Третий пленум ЦК КПК: "новый поход" к "всеобщей зажиточности" откладывается, но не отменяется
08:19 20.07.2024

19.07.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ

О возможном новом консенсусе по актуальным вопросам китайской модернизации

В опубликованных по итогам III пленума ЦК КПК документах отсутствуют важнейшие установки ХХ съезда Компартии, состоявшегося менее двух лет назад, в октябре 2022 года. Тогда, напомним, был выдвинут лозунг "новый поход", который рассматривалась как символ возврата к социалистическим ценностям времен "Великого похода" китайской Красной армии в 1934-35 годах. Этот лозунг, в свою очередь, логично вытекал из главного лозунга 19 съезда (2017) – "оставаться верными нашей первоначальной цели, ни на минуту не забывать о нашей миссии". Подчеркивая приоритет "нового похода", Си Цзиньпин и шестеро других членов Постоянного комитета Политбюро уже через несколько дней после завершения съезда отправились в служивший базой китайской Красной армии город Яньань, место общекитайского "паломничества к святыням Компартии".

В коммюнике III пленума не найти также установка ХХ съезда на создание "общества всеобщей зажиточности" (гун тун фу юй), которое рассматривалось как следующим этап после достижения в 2021 году уровня "средней зажиточности" (сяо кан). Ее смысл состоит в том, "чтобы весь народ мог в большем объеме и на более справедливой основе пользоваться плодами осуществления модернизации". Эта стратегия подразумевает также обуздание доходов олигархов и "чрезмерно богатых людей", а также перераспределение части их богатств в пользу бедных и сравнительно бедных. В Китае после 2021 года больше нет нищеты или "абсолютной бедности", но около 600 миллионов человек живет на 1000 юаней в месяц, и это совсем немного.

После ХХ съезда крупнейшие частные концерны масштаба "Алибаба" и "Тенсент" как по команде пожелали внести миллиарды долларов в благотворительные фонды. Государственным и частным монополиям "посоветовали" прекратить практику создания картелей, давление на малый и средний бизнес. Была резко сокращена сеть дополнительных платных учебных заведений, дающих преимущества детям из обеспеченных семей при поступлении в университеты. Были введены ограничения на непомерные доходы звезд эстрады, телевидения и кино, прекращены выступления артистов, прославлявших "нетрадиционные моральные нормы".

Реализация этих ключевых установок ХХ съезда вызвала обеспокоенность среди предпринимателей, привела к сокращению деловой активности и оттоку частных капиталов. Свою роль в замедлении "послековидного восстановления" сыграл рост военной угрозы со стороны США, наращивания экономических санкций, сокращение спроса на китайские товары в мире. Необходимость мобилизации экономической и социальной жизни нации напомнила о высокой эффективности рыночного, капиталистического сегмента "социализма с китайской спецификой". Накануне пандемии он давал 60% ВВП и 60% налогов, обеспечивал 80% рабочих мест.

Можно предположить, что после долгих дискуссий в руководстве, вызвавших почти годичную отсрочку важнейшего экономического пленума, был достигнут новый консенсус. Он закрепил фактическое положение дел – уже через несколько месяцев послед завершения ХХ съезда лозунги "нового похода" и "всеобщей зажиточности" стали исчезать из органов пропаганды, произошла "реабилитация" некоторых олигархов, затормозили закрытие платных школ и иные мероприятия в духе выступления Си Цзиньпина на "главном партийном собрании". Он тогда заявил: "Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны. Всеобщая зажиточность является сущностным требованием социализма с китайской спецификой, а ее достижение является длительным историческим процессом. Мы неизменно рассматриваем реализацию мечты народа о прекрасной жизни как отправную точку и конечную цель нашей модернизации, уделяем особое внимание обеспечению и содействию социальному равенству и справедливости, сосредоточиваем силы на стимулировании всеобщей зажиточности народа, решительно предотвращаем поляризацию".

Очевидный отход от установок предыдущего съезда правящей партии не означает отказа от поставленных долгосрочных целей или тем более ослабления позиций их автора. В коммюнике III пленума отмечается: "Мы должны глубоко осознавать решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, руководящего положения идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, упрочивать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять свою уверенность в пути, теории, строе и культуре социализма с китайской спецификой, решительно отстаивать статус генерального секретаря Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство".

Си Цзиньпин был и остается одновременно идеалистом и реалистом. Глядя за горизонт текущих событий, он выдвигает долгосрочные цели, рассчитанные и на годы, и на десятилетия. Иногда время реализации этих целей приходит сравнительно скоро – так было с выдвинутой в 2013 году идеей создания "сообщества единой судьбы человечества", которую стали продвигать на практике только в 2017 году. Иногда долгосрочную цель удается достичь в изначально определенные сроки – так было с созданием "общества средней зажиточности" (сяо кан), которое было завершено в 2021 году. Но иногда идеалы приходится приводить в соответствие с реалиями. Си Цзиньпин подчас жмет на тормоза, но всегда доезжает до цели. Именно это, похоже, происходит с гуманистическими и социалистическими идеалами "нового похода" и "общества всеобщей зажиточности". Их реализация откладывается, но не отменяется. Впереди сформулированная Си Цзиньпином еще в 2012 году главная цель – к 2049 году превратить Китай в могучую социалистическую державу.

Источник - fondsk.ru
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