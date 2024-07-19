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Тандем Трамп-Вэнс вместо России сосредоточится на Китае, - Asia Times
08:27 20.07.2024

Asia Times
Гонконг
19 июля 2024

AT: Трамп и Вэнсмогут свернуть поддержку Украины ради противостояния с Китаем
Сенатор США Джей Ди Вэнс пожимает руку бывшему президенту США Дональду Трампу

Трамп и Вэнс ослабят связи с Европой, пишет AT. Они ориентированы на борьбу с Китаем. Их стратегическая цель - переманить Россию на сторону США. Но ослабление трансатлантических связей может усилить российско-китайский альянс, считают авторы статьи.
Штефан Вольф (Stefan Wolff), Дэвид Гастингс Данн (David Hastings Dunn)

Дональд Трамп выбрал в напарники по президентской гонке сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса и тем заново разжег в Европе страхи, что Америка ее бросила. Вэнс прославился тем, что выступает против дальнейшей помощи Украине и сосредоточен почти исключительно на Китае, считая его определяющим вызовом безопасности США.
В случае победы в ноябре Вэнс на посту вице-президента будет способствовать переориентации внешней политики и политики безопасности США с евроатлантического региона на Индо-Тихоокеанский. А учитывая вероятные президентские амбиции самого Вэнса в эпоху после Трампа, это чревато серьезными последствиями, выходящими за рамки еще одного срока самого Трампа.

Выбрав Вэнса, Трамп рассчитывает упрочить свой фирменный американский популизм. Этот выбор говорит о полном контроле бывшего президента над Республиканской партией и ее курсом. Но еще громче выбор Вэнса в кандидаты на пост вице-президента сигнализирует о конце интернационалистского консенсуса, бытовавшего в американской политике после 1945 года.
Таким образом сомнения европейских лидеров в незыблемой приверженности США европейской безопасности вполне оправданны. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года Вэнс, как сообщается, признался европейским собеседникам, что прямо сейчас его гораздо больше волнуют "некоторые проблемы в Восточной Азии, чем в Европе".

Вэнс считает, что если в одном месте убыло, значит, в другом прибыло. Как следствие, он делает вывод: оружие для Украины лучше отправить на Тайвань. В апреле 2024 года он написал резкую статью в газете "Нью-Йорк таймс", где утверждал, что вместо более обширной военной помощи Украине Вашингтон должен убедить Киев отказаться от стремления восстановить полный суверенитет в пределах международно признанных границ 1991 года и вместо этого начать переговоры с Россией.

Эту позицию разделяет Трамп и по достоинству оценил президент России Владимир Путин. Неудивительно, что его министр иностранных дел Сергей Лавров сразу же приветствовал выбор Вэнса в кандидаты на пост вице-президента.
Если Америка свернет поддержку Украины, маловероятно, что этот пробел восполнят европейские союзники. Без американских военных технологий, а также разведданных и коммуникаций, которые могут предоставить лишь США, Украина не выдержит безжалостного натиска России.

Вопреки боязни Европы, что США лишат Украину поддержки в случае победы Трампа в ноябре, Германия планирует вдвое сократить военную помощь Киеву в следующем году с 8 миллиардов евро (8,7 миллиарда долларов), выделенных в 2024 году.
Сугубо материально это компенсируется договоренностью, достигнутой "Семеркой" на саммите в Италии в июне 2024 года: ежегодно начисляемые проценты с замороженных российских активов в три миллиарда долларов станут рычагом для поддержки кредита Украине в 50 миллиардов долларов.

Однако в более символическом смыле планы Германии сократить помощь Украине гораздо более пагубны с политической точки зрения. Это сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева едва ли восполнят брешь, оставленную США.
Неудивительно, что начертанное на стене прочел даже президент Украины Владимир Зеленский: недавно он намекнул, что время переговоров с Россией, быть может, приближается.

Уязвимая Европа

Российская спецоперация против Украины явно представляет собой самую значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности. Но даже если сам конфликт закончится урегулированием путем переговоров, это мало чем укрепит европейскую безопасность в долгосрочной перспективе.
Путинская Россия и прежде была ненадежным партнером на переговорах - о чем свидетельствует крах Минских соглашений о прекращении огня 2014 и 2015 годов (авторы явно умышленно "забыли" реальные причины краха Минских соглашений, о которых "проболталась" бывший канцлер Германии Ангела Меркель. – Прим. ИноСМИ). Это был путь к миру и стабильности, но Россия предпочла действовать иначе. Ничто не предвещает, что новое соглашение с Путиным постигнет иная участь.

Более того, любое соглашение с Россией о прекращении боевых действий на Украине наверняка лишь приблизит грозную перспективу окончательного ухода США из Европы. Когда украинский конфликт завершится (по всей видимости, лишь временно), администрация Трампа в Вашингтоне осмелеет достаточно, чтобы докончить разворот в области безопасности в сторону Индо-Тихоокеанского региона и сосредоточиться исключительно на Китае.

Восходящие сторонники Трампа в Европе, причем как крайне правые, так и крайне левые, наверняка почуют возможность выступить за умиротворение России и сокращение оборонных бюджетов. Долгосрочной же стратегической целью Белого дома, ориентированного на противостояние с Китаем, - переманить Россию на американскую сторону.

Однако это было бы серьезной оплошностью и угрозой европейской безопасности в долгосрочной перспективе. Это не просто укрепит доверие к ненадежному российскому руководству, а еще и закроет глаза на важность Китая для европейской безопасности.
Полный разворот США к Индо-Тихоокеанскому региону не в интересах Китая. Поэтому с его стороны было бы логично использовать Россию в качестве инструмента для разжигания волнений на Евроатлантическом театре. Наконец, помимо всего прочего, это подорвет перспективы любой европейской помощи США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, такой подход недооценивает близость России и Китая, и, как следствие общность проблем безопасности, вставших перед США и Европой. Возможно, попытки Москвы и Пекина создать военный, политический и экономический противовес США и Европе, по-прежнему еще находятся в зачаточном состоянии, но они становятся все более согласованными.
Это отчетливо проявилось в начале июля на саммите Шанхайской организации сотрудничества, чьи ведущие члены - как раз Россия и Китай.

Таким образом проблема европейской безопасности заключается не в том, что Трамп и Вэнс хотят отвлечься от России и сосредоточиться на Китае. А в том, как это скажется на будущем трансатлантического сообщества, которое берет свое начало в Атлантической хартии 1941 года и стало одним из ключевых столпов международной безопасности и прообразом для основания НАТО в 1949 году.

Ослабление этих трансатлантических связей неизбежно усилит зреющий китайско-российский евразийский альянс.Таким образом отказ США от привычной роли гаранта европейской безопасности создаст Европе массу проблем. Это касается и суммы, которую она готова потратить на собственную оборону, и того, как именно она организует стратегический отклик на новые реалии.

Штефан Вольф - профессор международной безопасности Бирмингемского университета
Дэвид Гастингс Данн - профессор международной политики факультета политологии и международных исследований Бирмингемского университета

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721453220


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