Русское будущее открыто. В нем нет догм.., - Александр Дугин

08:46 20.07.2024

17.07.2024

Александр Дугин

У России сейчас есть идеология: традиционные ценности и историческое просвещение. Кроме того, утверждение России как Государства-Цивилизации (= Русский мир) в контексте многополярности. Ими задается вертикальная неизменная ось.



Запад объявлен цивилизационным противником, а значит, с либерализмом все. Либерализм идеология деструктивная, либерал = иностранный агент.



Большое Человечество (а это все, за исключением Запада и его рабов) - союзники и партнеры. Некоторые привилегированные - Китай, Индия, Иран, КНДР.



Это вполне идеология во всех смыслах.



Очень важно теперь так применить эту идеологию на практике, чтобы она открыла дорогу в будущее. Надо нащупать и вскрыть ее внутренний потенциал, заложенные в ней энергии. Они есть безусловно. Одна борьба с Западом как альтернативной цивилизацией чего стоит! Это уже очень, очень много. Мы отвергаем на Западе прежде всего Новое время - антихристианство, атеизм, либерализм, индивидуализм, ЛГБТ (запрещенный в России) и Постмодерн. Но надо будет в какой-то момент взяться и за капитализм, явление тоже западное и отвратительное, антирусское. Отныне Запад - объект не для слепого копирования, а для бесконечной критики. Но в ходе этой критики обнаружатся наши собственные альтернативные аффирмации:



Православие,

горячая и деятельная вера,

органичная и тонкая связь вещей и людей,

солидарность, любовь,

солидарная верная семья,

подвиг, рывок от становления к бытию,

великая воля к державостроительству,

справедливость,

спасение человека и мира от наступающего на нас ада.

Запад претендует на универсальность - диктует всем остальным, чтò есть человек, жизнь, тело, время, пространство, общество, политика, экономика. И против этого сейчас мы, как Государство-Цивилизация, выдвигаем наше представление о русском человеке, русской жизни, русском теле, русском времени, русском пространстве, русском обществе, русской политике, русской экономике. Захватывающе. Все это не просто надо отстоять, но переоткрыть и даже пересоздать. А то, чего нет, вообразить, спроектировать, построить.



Первая часть - искоренение западничества. Вторая - творение русского будущего.



Демонтировать подражательный либерализм не очень трудно. Сейчас этот процесс идет полным ходом. Но пока либерализм меняют на нечто нейтральное, неопределенное, послушное, но невразумительное. Ну и отлично - это первая фаза идеологической трансформации. Убрать тех, кто знает, что и как делать, но в антирусском смысле. Пусть их сменят те, кто не знает, что и как делать, но знает при этом, что так, как велит Запад и как хотят русофобы и либералы, делать точно нельзя.



На горизонте вторая фаза. Появление людей, которые хотят все делать по-русски, в соответствии с традиционными ценностями и историческим просвещением, и готовы учиться, как это осуществить и что это значит. Не только учиться, но пробовать, экспериментировать, творить.



Русское будущее открыто. В нем нет догм, оно вдохновляется открытостью самой вечности, тянется к Промыслу Божию, чтобы через русских действовал бы сам Бог, нашими руками творя лучший мир, такой, каким он был задуман, такой, каким его спас Христос. Мы должны стать строителями Царства.



Наша идеология - это возведение Нового Иерусалима. И она целиком в будущем, а значит, в вечном.



17.07.24