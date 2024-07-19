Идентификация Орбана. Кто инспирировал вояж премьер-министра Венгрии, - Н.Сорокин

08:59 20.07.2024 Идентификация Орбана. Кто инспирировал вояж премьер-министра Венгрии

Николай Сорокин



19.07.24



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ряде частных интервью, а также в социальных сетях рассказал об итогах встречи с основным кандидатом на должность президента США Дональдом Трампом.



Встреча прошла в Мар-а-Лаго, в поместье 45-го американского президента во Флориде. Конечно, беседа не имела официального характера: у Трампа сейчас нет никакого государственного поста, имеется только статус кандидата в американские президенты, утвержденный национальным съездом Республиканской партии, который проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин.



Орбан уже приезжал в поместье совсем недавно, в марте, когда миллиардер дал в его честь ужин, а также лично провел по роскошным покоям, заодно познакомив с Меланией, с которой у Виктора, как говорят, также установились особые доверительные отношения.



Орбан и Трамп обсудили возможные пути разрешения украинского кризиса. Ну это, по официальной версии, конечно. Встреча была долгой, и затронули они, разумеется, массу тем, большую часть которых можно восстановить лишь аналитически, так называемым дедуктивным методом, или, как любили говорить опытные следователи по особо важным делам в советский период, - "на косвенных".



"Хорошая новость: Трамп планирует решить проблему мирного урегулирования, установить мир между Россией и Украиной", - отметил Орбан.



Собственно, мы это слышали от Трампа несколько десятков раз, так что вряд ли это такая уж новость. Главное же в том, что окончательно подтвердилась высказанная в предыдущей публикации мысль о стоящем за пресловутой "миссией мира" Виктора Орбана Дональде Трампе. Именно поэтому к нему "на доклад" и поехал Орбан по окончании своего кругосветного путешествия.



На фоне сообщений СМИ, что Виктор Орбан избегал встречи с Джо Байденом на саммите НАТО, такой дерзкий на фоне "правил" нынешнего либерального-лакейского этикета поступок лишь подчеркнул отношение венгерского премьера к кандидатам в президенты США.



Здесь мы попробуем расставить все точки над i. Иначе эта тема не отпустит никогда. Тем не менее ее нужно разобрать досконально, поскольку именно в исторической "кругосветке" Орбана таятся ответы на большинство вопросов современного мироустройства. И это не преувеличение.



Что мы имеем аксиоматически, конкретно, что мы знаем на 100% на данный момент?



Первое. Виктор Орбан - главное доверенное лицо Трампа в Европе, даже шире, в Евразии. И самое высокопоставленное из доверенных лиц - он руководитель крупной восточноевропейской страны и временный председатель Европейского союза.



Второе. Орбан плотно, почти нерушимо связан с Ватиканом, поставстровенгерскими элитами, "старыми деньгами" и непосредственно с папой Франциском.



Связь с ним поручена не кому-нибудь, а послу Венгрии при Святом Престоле и Мальтийском ордене Эдуарду фон Габсбург-Лотрингену, прямому потомку императора Франца Иосифа, также известному как эрцгерцог австрийский Эдуард.



Интересно, что во время последних парламентских выборов против премьера оппозиция выставила католика и отца семерых детей Петера Марки-Зая. Однако Католическая церковь в Венгрии предпочла кальвиниста Орбана своему единоверцу, воспринимая последнего как "католика на словах".



Судя по всему, Святой Престол с интересом воспринимает и политическую деятельность Орбана как таковую. Ушедший на покой папа Бенедикт XVI обменивался с премьером мнениями о перспективах Центральной Европы и роли, которую эти страны могут играть в международном сообществе. Имеется в виду, конечно, Австро-Венгрия, как единственная западная альтернатива англосаксам и глобалистам, и "старые деньги" - триллионы, надежно залегендированные в обороте или же выведенные в сокровища.



Некоторые только их-то и считают настоящими деньгами, в отличие от ничем не обеспеченной туфты, которую "шлепает" ФРС.



Так что связь Орбана со Святым Престолом и его полная поддержка руководством Ватикана - это аксиоматика, здесь наблюдается полное единство.



И еще о системно-консервативном шлейфе нашего героя. Ровно за три дня до начала его кругосветки в новом Европарламенте была официально провозглашена третья по численности (но отнюдь не по влиянию) фракция "Патриоты за Европу", и о ее создании объявил именно Орбан. Это его детище, именно он теперь официально возглавил антилиберальные силы в Европе. До этого они были в достаточно аморфном состоянии, а вот теперь все могут убедиться: 84 мандата, почти 12% мест в ЕП, причем процесс формирования еще не завершëн, многие просто боятся официально присоединиться к орбанистам. Пока боятся…



Глобалисты уже возненавидели эту фракцию, можно посмотреть хотя бы "Википедию", находящуюся под их непосредственным контролем (это их ценнейший, кстати, ресурс, формирующий общественное сознание миллионов): "Патриоты за Европу (англ. Patriots for Europe, PFE) - правая и ультраправая политическая группа Европейского парламента, основанная 30 июня 2024 года перед началом десятого срока полномочий Европейского парламента. В ее состав входят националистические, правопопулистские и евроскептические национальные партии из восьми европейских стран". Ключевое слово здесь "популистские". Это полный синоним более точного, но не применяемого по соображениям политкорректности термина "маргинальные" - за это слово теперь могут подать в суд. Для глобалистов все политики, отстаивающие традиционные христианские западные представления о жизни и роли в ней человека, - безусловные маргиналы.



Теперь Орбан от имени по крайней мере третьей по значению общеевропейской силы может ездить по миру и делать какие угодно заявления - он представляет общеевропейское политическое движение. Евролибералы стараются этого не замечать, такое не вписывается в их тупые представления о всемирном торжестве западных правил и ценностей.



Третье. Отношения с крупнейшими незападными мировыми лидерами, Путиным и Си Цзиньпином. Они носят подчëркнуто доверительный характер. Собственно, Орбан сам сказал Путину, что их встреча - одиннадцатая, и это только официально.



Естественно, из сегодняшних марионеточных евролидеров (пожалуй, кроме Мелони, которая, конечно, прогнулась под глобалистов, но пока еще трепыхается и пытается сопротивляться, всем своим видом показывая, как она их ненавидит, но сделать ничего не может) только Орбан способен на равных, нормально, без идиотских штампов, придуманных для новой элиты, без имбецильных заученных наизусть речëвок общаться с политиками уровня Путина и Си - с уважаемыми людьми.



И либеральное кубло - все эти Макроны, Бербоки и Петры Павлы, национальные предатели и палачи собственной идентичности - его за это люто ненавидят.



Путин же и Си явно выделяют Орбана из череды прочих евроболванчиков, всегда подчеркивая его позицию как приемлемую и ответственную. Это крайне важно для куратора, для того, кто возлагает на него любые транснациональные миссии.



Орбан лично с глазу на глаз проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о визитах в Москву и Киев, сообщило Центральное телевидение Китая.



"Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического урегулирования украинского кризиса". Премьер Венгрии в свою очередь подчеркнул, что урегулирование на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от США, ЕС и Китая. КНР он назвал "ключевой державой в создании условий для мира".



В честь Орбана руководством КПК был организован небольшой приëм, меню было не вполне китайским. Подали похлебку из крабов и морского черта, перепелок в меду, седло барашка, гусиные потроха в сладком сливовом вине, дикую морковь в масле и хрустящего молочного поросенка с тофу (вот он как раз вполне себе китайский).



Четвертое. Трамп. Да, уже коню понятно, за этим челночным турне стоит Трамп, но это нам по большому счëту не дает никакой новой информации, все и так это отлично знали. Интересно другое. Зачем это Трампу и кто стоит за самим Трампом, или кто-то предполагает, что это такой чудик-миллиардер, восставший против мирового Фининтерна?



Как бы не так. Тем, кто так думает, неплохо бы ознакомиться с двумя работами В.И. Ленина - "Империализм как высшая стадия капитализма" и "Государство и революция". Прочитайте, они небольшие, там все написано.



Понятно, что тех, кто стоит за Трампом, крайне беспокоит процесс быстрого скатывания цивилизации к глобальной ядерной катастрофе. Им этого вообще не надо, как, впрочем, и всем вменяемым гражданам. И им плевать на идиотские амбиции глобалистов держать под контролем всю планету: денег нет даже на одни США, про какую планету идет речь, инфляция в Штатах давно двузначная!



Так кто стоит за Трампом? Очевидно, что любой реальный кандидат на должность главного администратора такой гигантской империи, как США, - фигура не самостоятельная, и за ней просматриваются вполне серьезные ребята.



Ясно, что на Трампа ставят крайне недовольные разгулом интернациональных банкиров и финансового капитала, ориентированного преимущественно на Лондон, промышленные круги, заинтересованные в реинтеграции своих цепочек внутри страны (с помощью государства, конечно) и перенаправлении средств "печатного станка" ФРС на реальные проекты в Штатах: в первую очередь энергетические, инфраструктурные и даже оборонные.



Если кто-то полагает, что ВПК США в восторге от безумной накачки Украины своими "изделиями", так это полная чушь. ВПК планирует на полвека вперед, и только тогда стабильно и уверенно себя чувствует, а при Байдене и современной внешней политике даже на год вперед невозможно планировать: либо внезапные переговоры и мир - и тогда их продукция и капиталовложения за последние три года идут лесом, либо глобальная война - и лесом идет вся планета. Нет, так ни ВПК, ни энергетика, ни машиностроение работать не могут. Поэтому за спиной Трампа стоит реальный сектор, включая военно-промышленный комплекс США, то есть по большому счëту весь капитал, связанный с реальным бизнесом. Тогда как за демократами, Байденом - финансовые олигархи и часть цифровиков.



Сделаем Америку снова великой, говорит при каждом удобном случае Трамп. Известный историк Хол Брэндс предложил свою интерпретацию этого лозунга, выступив в журнале Foreign Affairs. Трамп, пишет Брэндс, хочет превратить Соединенные Штаты в "нормальную великую страну", то есть страну, прежде всего заботящуюся о собственном благе, преследующую свои узкие экономические интересы, которые в последние десятилетия стали жертвой победного шествия глобализма. Собственно, такой Америка была вплоть до Второй мировой войны. После она была вынуждена взять на себя бремя гаранта безопасности западного сообщества, а со временем превратилась и в защитника либерального миропорядка, под зонтиком которого преуспели многие страны. При этом нигде, пишет Хол Брэндс, "не было записано, что Вашингтон должен заниматься этим проектом, американцы никогда не были ему привержены, и сегодня есть признаки того, что он не будет продолжаться бесконечно".



После легендарных дебатов и последнего саммита НАТО в Вашингтоне силы, стоящие за Трампом, получили серьезную фору. И все это не исключает того факта, что в августе Демократическая партия США выдвинет вместо Байдена другого кандидата.



Он уже давно Байден Шрëдингера: и уходит, и не уходит, и спит, и не спит, и WASP-мачо, и чернокожая женщина, которая не ложится позже восьми вечера.



Во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. Ситуация начала накаляться. Через полчаса "сонный Джо" уже обозначил своего подельника Зеленского "президентом Путиным".



Трамп немедленно заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена. А у того нет психического расстройства, он просто как Байден Шрëдингера постоянно квантуется в пограничном состоянии.



"Находясь в самом центре событий, на сцене саммита НАТО европейские лидеры буквально замерли от ужаса, когда президент США назвал Владимира Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным", - рассказал один из участников заседания, член команды Харрис, хотя официально такой команды пока нет. После этого многие из них начали искать контакты с командой бывшего президента США Дональда Трампа.



По описанию автора издания, "во время досадной оговорки Байдена европейские лидеры пытались сохранить улыбки и аплодировать, но позже никто из них не захотел обсуждать этот инцидент с командой Байдена".



"Один из участников церемонии после произошедшего отправил журналистам Politico сообщение с нецензурной реакцией на случившееся. Другой высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что многие его коллеги сейчас пытаются связаться с командой Трампа, назначают встречи и пытаются получить приглашение на мероприятия, связанные с его сторонниками", - пишет Politico.



Сразу после этого группа спонсоров Демпартии остановила финансирование выборной кампании до "решения вопроса по Байдену".



Таким образом, заканчивая обзор челночного турне Орбана, сделаем вывод: и за его старшим куратором из-за океана Дональдом Трампом, и за ним самим в Европе и Азии стоят схожие по идеологии и происхождению своих ресурсов силы: правые традиционалисты, консервативные реалисты, представители крупного промышленного капитала и в целом реального сектора.



И "старые деньги" Европы, давно и прочно (для многих это открытие) лоббирующие добрые отношения с СССР и Россией, и реальный сектор США, и Россия, и Китай, и Индия, и вся Юго-Восточная Азия и арабский мир, наши традиционные партнеры и союзники, - самая мощная в мире сила. У этой силы есть один изъян: она не консолидирована, в отличие от глобальных банкиров, оседлавших станок ФРС и соорудивших тоталитарную наднациональную паразитическую структуру, мëртвой хваткой вцепившуюся в ткань западной цивилизации.



Такие люди, как Орбан, и призваны консолидировать здоровые силы, хотя, разумеется, он нам никакой не друг и не брат.



Виктор Орбан действует смело и дерзко. А ведь многие другие думают так же, как он, просто не решаются перечить гегемону. Они притаились и смотрят, что́ у Орбана получится. А если получится, если Виктора не убьют, как "друга Запада" Каддафи, не искалечат, как Фицо, не "закроют", как бывшего президента Панамы и друга США Норьегу, - то последуют за ним. Разрушающие Европу и идентичность новые колонизаторы - слишком многим стоят поперек горла. Источник - завтра

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