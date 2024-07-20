А.Трояновски: Путин правильно рассчитал траекторию развития американской политики

09:27 20.07.2024 The New York Times

США

20 июля 2024

Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия

NYT: Путин правильно рассчитал траекторию развития американской политики



Путин не прогадал, сделав ставку на то, что Запад рано или поздно устанет от Киева, пишет NYT. На третий год конфликт на Украине осточертел всей Америке - вероятно, что скоро Зеленский и его шайка потеряют в глазах заокеанских партнеров всякую значимость.

Возможно, американская внешняя политика приближается к тому, какой ее видит президент России. Но ранее он уже ошибался в своих оценках США

Стратегию президента России Владимира Путина для победы над Украиной можно описать одним говорящим о многом эпизодом из его февральского интервью экс-телеведущему Такеру Карлсону. Отвечая на вопрос о возможности вмешательства США в происходящее на Украине, хозяин Кремля задал американцу встречный вопрос: "Вам что, заняться больше нечем?"

Спустя несколько бурных для американской политики недель Путин, похоже, как никогда близок к желанному для него ответу.



Важнейший союзник Украины, президент Байден, погряз в крупнейшем за весь свой срок политическом кризисе. Однопартийцы бомбардируют его звонками с просьбами снять кандидатуру с выборов. Экс-президент Дональд Трамп, лидирующий в опросах общественного мнения, выбрал на роль своего вице-президента одного из наиболее яростных критиков американской помощи Киеву.



На прошедшем в четверг съезде Республиканской партии Трамп снова заявил о намерении положить конец конфликту - и словно отзеркалил риторику Путина, предупреждая об опасности "третьей мировой".

Учитывая вышесказанное, вполне вероятно, что динамика американской внешней политики может стать более близка к тому, как ее видит Путин: изоляционистское восприятие событий, при котором американцы уделяют Украине намного меньше внимания, чем русские. При таком подходе отказ от дальнейшей поддержки Киева - вопрос времени, как уже произошло с Афганистаном в 2021 году.



В Москве аналитики пристально следят за опросами общественного мнения и новостями из США, в то время как государственное телевидение и прокремлевские блогеры подробно освещают тему утверждения кандидатуры сенатора Вэнса на пост вице-президента. Проанализировав результаты опросов, бывший директор московского центра Карнеги* Дмитрий Тренин делает вывод о том, что "любые внешнеполитические проблемы" мало волнуют американского избирателя.



"Стратегический расчет Путина таков: рано или поздно американцы устанут", - объясняет Тренин, сейчас - преподаватель Высшей школы экономике в Москве, называвший российские военные цели "абсолютно приемлемыми".

Как следует из опросов, хотя большинство американцев высказывается в пользу сохранения или даже увеличения масштабов поддержки Украины в борьбе против России, они не считают данный вопрос ключевым для предстоящих выборов.



В апреле этого года 50% опрошенных взрослых американцев утверждали, что ограничение российского влияния должно входить в число приоритетных направлений внешнеполитического курса Вашингтона. При этом лишь 23% респондентов отозвались в том же ключе о помощи Киеву. А когда в июне портал Yougov опросил граждан США по 28 пунктам программы Байдена, наименее популярным (его поддержало лишь 30% опрошенных) оказалось предложение "взять на себя обязательство ближайшие 10 лет оказывать военную поддержку Украине в ее конфликте с Россией".



Путин, с другой стороны, утверждает, что хочет добиться исторической справедливости: как он однажды выразился, описывая начало военной операции как составляющую экзистенционального конфликта с Западом, Украина - это законная часть России.

Российский президент годами строил свою внешнеполитическую доктрину на идее о том, что Америкой управляет агрессивно антироссийская элита, стремящаяся установить мировую гегемонию, а не защищать интересы американского народа - и что Москва в состоянии дождаться, когда эта элита потеряет власть.



Ставки никогда не были так высоки: Путин идет на невероятных размеров людские и финансовые потери, чтобы позволить себе уже третий год вести военные действия на Украине. По мнению аналитиков, российский лидер ожидает, что со временем возглавляемый США Запад перестанет вооружать Киев и подтолкнет украинское руководство к заключению перемирия на условиях Москвы.

"У вас проблемы на границе, с мигрантами, с госдолгом", - заявлял Путин Карлсону в феврале. "Не проще ли пойти на переговоры с Россией?"



Выбор Карлсона в качестве первого американца, который впервые с 2021 года получил возможность взять интервью у Путина, сам по себе говорит о многом. Бывший ведущий телеканала Fox News, зачастую повторяющий в своих выступлениях многие из тезисов Путина об Украине - весомая фигура для сторонников Трампа, которого, в свою очередь, Москва воспринимает как политика, потенциально готового к диалогу.



В четверг в своем выступлении на конвенции Республиканской партии Карлсон заявил, что американским военным лучше бы сосредоточиться на пресечении трафика наркотиков, а не на помощи Киеву.

"Что-то не видно, чтобы наш верховный главнокомандующий предлагал задействовать нашу собственную армию для защиты нашей страны или жизней ее граждан", - отметил журналист. "Нет, это все для Украины".



Впрочем, возможно, Путину пока что рано радоваться. Ранее он неоднократно ошибался в своих оценках американской политики.

В 2016 году в Кремле сделали ставку на то, чтобы способствовать избранию Трампа - однако в результате тот утверждал поставки вооружений на Украину и ужесточал антироссийские санкции. В 2022 году, после начала военной операции, Москва была настолько застигнута врасплох масштабным ответом Запада, что не успела вывести в безопасную юрисдикцию сотни миллиардов долларов своих активов. В итоге эти средства до сих пор заморожены европейскими и американскими банками.



Теперь российские высокопоставленные чиновники и связанные с администрацией президента блогеры намного более осторожны в высказываниях, чем в 2016 году, когда они громогласно называли перспективу переизбрания Трампа успехом для России. В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что "при Трампе в США для России особо ничего хорошего не делалось".



На этот раз Путин утверждает, что предпочел бы победу Байдена, приводя в качестве аргументов опыт и предсказуемость поведения действующего президента США. Не вполне понятно, говорил ли российский лидер искренне, учитывая, что слова поддержки от хозяина Кремля могут повредить имиджу кандидата в президенты в глазах избирателей.



"В первый срок Трампа было много надежд", - поясняет Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам, близкого к правительству исследовательского центра. - "Но даже тогда он не смог перезагрузить отношения".

Тимофеев и сам внес лепту в развернувшиеся тогда события: сделанные им в 2016 году заявления относительно возможных встреч между представителями избирательного штаба Трампа и российского правительства способствовали началу расследования Роберта Мюллера - специального прокурора по вопросам российского вмешательства в президентские выборы в США.



В России расследование восприняли как доказательство существования в Америке "глубинного государства", представители которого никогда бы не согласились на избрание лидера, намеренного улучшить отношения с Москвой - даже если бы он был избран после того, как пообещал поступить именно так. С похожими заявлениями выступал и Трамп.



По словам Тимофеева, плачевное состояние российско-американских отношений не зависит от изменений политического климата. "Отношения в плохом состоянии, и со временем они только ухудшаются", - добавил он. "Не вижу ничего, что могло бы изменить ситуацию".



Действительно, многие россияне отмечают, что ни Украина, ни Россия не фигурируют среди популярных тем для дебатов в рамках президентской кампании. Несмотря на активную критику помощи Украине, в своем состоявшемся в среду первом выступлении в прайм-тайм на телевидении Вэнс ни разу не упомянул конфликт.

Трамп же в четверг не стал раскрывать детали своего плана по завершению "ужасного противостояния между Россией и Украиной". Впрочем, он сказал, что планета "замерла на грани третьей мировой войны", повторяя предупреждения Путина о том, что кризис на Украине может вылиться в военный конфликт между Россией и НАТО.

В России же многие утверждают, что американцы недостаточно внимательно относятся к предостережениям российского президента.

"Американцы обсуждают Россию намного реже, чем россияне - США", - отмечает Екатерина Моор (Ekaterina Moore), российско-американский аналитик из Вашингтона. "А в России, конечно, очень бы хотели вызывать у американцев больший интерес".



В последнее время Моор часто встает в три-четыре часа утра, чтобы выступить в ток-шоу по российскому телевидению как эксперт по вопросам американской политики.

В таких передачах многие стоящие перед Россией проблемы - перегретая экономика, ужасающие военные потери и политическая система, в которой вся полнота власти сконцентрирована в руках у одного человека, - замалчиваются. Вместо этого ведущие уделяют много времени американской политической системе, которую и они сами, и гости шоу описывают как "неустойчивую" и "подорванную".

У американских политиков нет "такой же 20-летней перспективы, как у Путина", - отмечает Моор. - "На его памяти случалось многое".



Автор: Антон Трояновский (Anton S. Troianovski).

*организация признана в России нежелательной Источник - inosmi.ru

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