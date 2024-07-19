Ботир Закиров "по болезни" лишился кресла министра строительства и ЖКХ Узбекистана

10:34 20.07.2024

Ботир Закиров подал в отставку с поста министра строительства



Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ботир Закиров освобожден от должности по состоянию здоровья. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиеев на видеоконференции, посвященной темпам экономического роста в регионах.



Исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель министра Шерзод Хидоятов.



Обсуждался следующий вопрос повестки дня заседания – приоритетные задачи в строительно-транспортном комплексе.



Строительный сектор за полгода вырос на 10% и достиг 80 трлн сумов. Тем не менее было отмечено, что пора серьезно заняться сокращением затрат в строительстве, не поддаваясь самоуспокоенности.



Было отмечено, что стоимость строительства зависит не только от земли и строительных материалов, на стоимость влияют и сложные процедуры согласования технических требований, согласования проекта и получения разрешения на строительство.



Если процессы в этом плане будут усовершенствованы, а условия для предпринимателей улучшатся, это даст большой импульс развитию смежных отраслей, таких как производство строительных материалов, электронная промышленность, ипотечные услуги.



Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ботир Закиров освобожден от должности по состоянию здоровья, а исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель министра Шерзод Хидоятов.



К сведению, Ботир Закиров является первым заместителем министра строительства с апреля 2018 года, а официально стал министром строительства в сентябре 2019 года.



Шерзод Хидоятов был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства в январе 2021 года, а после прихода в Минстрой в январе 2023 года стал первым заместителем министра.