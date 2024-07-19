Поможет ли демократам победить Трампа "малая победоносная война"? - Виктор Литовкин

11:25 20.07.2024

Литовкин рассказал, поможет ли демократам победить Трампа "малая победоносная война"



Предвыборная гонка в США в этом году уже запомнится на годы вперед. Старина Джо уходит на покой, Трамп лечит прострелянное ухо и заочно радуется будущей победе на выборах, а вице-президент США Камала Харрис оказалась в центре внимания в связи с уходом Джо Байдена.



"У них ни на что нет времени"



Возникает вопрос, поднимет ли госпожа Камала провалившийся в небытие рейтинг демократов? Ходят слухи, что для поднятия рейтинга демократам необходима "маленькая победоносная война". Но поможет ли она победить на выборах Камале Харрис или другому кандидату от демократов? Военный эксперт полковник в запасе Виктор Литовкин в беседе с "МК" ответил на этот вопрос.



- Надо учесть, что единственный президент послевоенных Соединенных Штатов, при котором не было никакой войны - это Дональд Трамп, который уже готов стать президентом - говорит Литовкин. – Демократы, можно сказать, в пролете. Харрис не является президентом Соединенных Штатов, поэтому проворачивать какие-то вещи могут только люди за ее спиной. Я считаю, что на ее рейтинг уже ничего повлиять не может. Надо ждать пока пройдут выборы, там, может, что-то решится. Тем более Харрис не может дать приказ вооруженным силам наступать куда-то.



- Виктор Николаевич, могут ли эти люди за ее спиной внести "порцию демократии" и ударить, например, по Ливану или Ирану, как они любят это делать?



- Скорее всего, нет. Никакие "войны" или удары не помогут повлиять на ее рейтинг. Разговоры о том, что она начнет какую-то войну кажутся бредовыми.



Демократам сейчас достаточно того, что они бездумно поддерживают Украину и передают ей самое "навороченное" оружие, которое на самом деде является "списанным" и со складов. Но вот, как мы видим, победить на Украине они не могут, так что надеяться на то, что все резко переменится - бессмысленно.



Смотрите у демократов нет времени на какую-либо победоносную войну. Если они собираются воевать с Россией, то это может обернуться катастрофой для Соединенных Штатов и для мира. Потому что у нас есть ракетно-ядерное оружие. И если мы решим ответить, то Америка будет обречена. Там все это понимают, поэтому воевать с Россией они не хотят.



- А может ли Америка дотянуться до нас руками НАТО?



- НАТО не решится начинать войну с нами. НАТО - это инструмент Соединенных Штатов. Но пока в Соединенных Штатах идет такая ожесточенная внутренняя борьба – в НАТО палец о палец не ударят. Так что, я думаю, не будет никаких "победоносных" войн. Демократам, как говорится, уже поздно пить Боржоми, когда почки отказали.