В Узбекистане Создана Госкомиссия по увековечению памяти жертв политических репрессий

11:28 20.07.2024

Создана Республиканская комиссия по изучению жизни и деятельности и увековечению памяти жертв политических репрессий. В октябре будет проводиться Недели памяти жертв политических репрессий. В 1937-1953 годах более 100 тысяч узбекистанцев стали жертвами политрепрессий, 13 тысяч были расстреляны.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О расширении работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий".



Оно направлено на "всестороннее укрепление независимости страны, восстановление и глубокое изучение с научной точки зрения неизвестных страниц нашей истории, утверждение в обществе приоритета прав и свобод человека как высшей ценности и на этой основе усиления у соотечественников, особенно молодого поколения, чувства сопричастности к судьбе Родины, гражданской позиции".



В документе отмечается, что "в 1937-1953 годах более 100 тысяч наших соотечественников стали жертвами политических репрессий тоталитарного режима. 13 тысяч были расстреляны, тысячи несправедливо раскулачены, отправлены в ссылку. Среди них - выдающиеся государственные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции, духовенства, военной сферы и судебно-правовой системы, рабочие и дехкане, члены их семей".



В 2021-2024 годах Верховный суд Узбекистана реабилитировал свыше 1200 жертв политических репрессий.



Постановлением создана Республиканская комиссия по координации работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий.



Она организует рабочие группы для изучения жизни и деятельности жертв репрессий, выявлением их имен, сбором, исследованием и популяризацией хранящихся в архивах и музеях, библиотеках и фондах данных и документов об их исторических заслугах.



Комиссия будет координировать работы по документированию воспоминаний потомков и близких жертв репрессий, а также свидетелей событий того периода, сбору исторических источников, уникальных фотографий, хранящихся в семейных архивах и библиотеках.



В списке ее задач также обеспечение пополнения на регулярной основе Государственного музея памяти жертв репрессий и Государственного музея наследия джадидов сведениями, вещественными доказательствами, документами и другими экспонатами, продолжение издания многотомника "Катагон курбонлари" ("Жертвы репрессий") и внесение имен жертв репрессий в символическую книгу, возводимую в мемориальном комплексе "Шахидлар хотираси" в Ташкенте.



Кроме того, комиссия займется организацией тематических научных экспедиций, будет вести сотрудничество с зарубежными фондами, архивами, музеями, библиотеками и другими научно-просветительскими учреждениями, а также специалистами.



Каждый год в октябре в Узбекистане будет проводиться Неделя памяти жертв политических репрессий.



Для повышения осведомленности о жизни и деятельности жертв репрессий, в том числе представителей движения джадидов, в стране будут проводиться духовно-просветительские мероприятия, "круглые столы", встречи "трех поколений", созданы театральные постановки, художественные и документальные фильмы, разработаны материалы для интернета.



Музеи и объекты, связанные с именами жертв репрессий, будут включены в туристические маршруты.



На домах, где родились и жили лица, ставшие жертвами репрессий, а также представители движения джадидов, будут установлены мемориальные доски.



В махаллях и школах появятся "Уголки памяти жертв репрессий" со стендами и другими наглядными средствами.



Агентству "Узархив" совместно со Службой государственной безопасности поручено принять меры по рассекречиванию определенных документов о жертвах репрессий и представителях движения джадидов, хранящихся в государственных архивах.



Постановлением также поручено в двухмесячный срок разработать проект нормативно-правового акта, предусматривающего порядок реабилитации лиц, подвергнутых политическим репрессиям в период тоталитарного режима