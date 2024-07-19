 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.07.2024
12:02  Горячий Снег: как уроженец Ирака пошел воевать за Россию
11:54  Казахстанскому олигарху Нурлану Тлеубаеву вынесли новый приговор - за мошенничество
11:36  Евгений Крутиков: Одноухому дико повезло. Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб
11:35  "На этом настаивал Сталин". 95 лет назад СССР воевал с Гоминьдановским Китаем (уроки истории)
11:32  У глобального сбоя Windows есть политическое измерение, - Глеб Кузнецов
11:28  В Узбекистане Создана Госкомиссия по увековечению памяти жертв политических репрессий
11:25  Поможет ли демократам победить Трампа "малая победоносная война"? - Виктор Литовкин

11:08  Портал в древний Египет: как англичане с французами подрались за Розеттский камень
10:34  Ботир Закиров "по болезни" лишился кресла министра строительства и ЖКХ Узбекистана
09:27  А.Трояновски: Путин правильно рассчитал траекторию развития американской политики
08:59  Идентификация Орбана. Кто инспирировал вояж премьер-министра Венгрии, - Н.Сорокин
08:51  Новый порядок будет с предохранителями, - Тимофей Бордачев
08:46  Русское будущее открыто. В нем нет догм.., - Александр Дугин
08:27  Тандем Трамп-Вэнс вместо России сосредоточится на Китае, - Asia Times
08:19  Третий пленум ЦК КПК: "новый поход" к "всеобщей зажиточности" откладывается, но не отменяется
08:18  Банк международных расчетов строит единый цифровой дивный новый мир, - В.Катасонов
08:02  Львов. Матерую бандеровку Ирину Фарион застрелили в голову на улице
07:55  Три атомных проекта Казахстана. Политической воли определиться явно не хватает, - А.Каминская
07:52  В Пакистане схвачен известный моджахед и лидер "Аль-Каеды" Амин-уль-Хакк
07:48  Новый президент Ирана и его свежее видение геополитики, - Эндрю Корыбко
07:43  Генерал Шевцов: В битве цивилизаций у России новые союзники
01:03  Душа нараспашку. Shaman у посольства США в Москве провел концерт-митинг против блокировки российских пользователей YouTube
00:51  Глеб Простаков: Мировой рынок СПГ ждут бои без правил
00:46  Байдена ведут к безоговорочной капитуляции, - Геворг Мирзаян
00:39  Успех ультраправых на выборах в Европарламент обнулен, - НГ
00:34  "Дружба" "Дружбой", а ЛУКОЙЛ врозь. Аферы вокруг украинской трубы продолжаются
00:30  Пекин работает на "пятерку". Китай представил проект международного Договора о неприменении ядерного оружия первыми
00:23  Предпосылки выхода Байдена из предвыборной гонки, - katehon.com
00:17  В Душанбе дефицит сжиженного газа. Заправиться можно только на некоторых АЗС – дорого
00:13  Иссык-Кульскую мафию не победить? - Канат Кожоев
00:10  Как Рогун может подорвать "Рахмона", - В.Панфилова
00:01  Российский флаг над Ивано-Дарьевкой: Неожиданный прорыв ВС РФ оголил огромный участок фронта ВСУ
Пятница, 19.07.2024
15:46  Трамп и Кеннеди загонят демпартию США в гроб, - Д.Родионов
13:44  Продукция Microsoft тихо "сдохла" по всему миру (кроме РФ). Совпадение?
13:37  В.Малышев: Игры с бесами. Украинские неонацисты держат Зеленского за горло, а в США их науськивают
13:23  Роль государственной политики стран ЦА в формировании новых направлений трудовой миграции, - О.Моргунова, Д.Рахимов
13:19  КазАкадемики отныне будут получать пожизненные стипендии - 221 тыс. тенге в месяц
13:06  Мигрант со скальпелем: рос-медицину поразила новая инфекция,, - СП
12:10  The Guardian: США переживают сильнейший идеологический кризис
12:09  Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР "Арслон"
12:01  Разделяй и властвуй: англосаксы стимулируют раздраи в ЦентрАзии, - Рената Алимова
12:00  Весь "цивилизованный мир" лег при обновлении американского антивируса CrowdStrike. России этот антивирус продавать отказались
11:57  Расширяющийся Новый Ташкент поглотил еще 37 махаллей Ташобласти
11:54  Играет ли НАТО определенную роль в Азии? - Дэвид Сакс
11:51  НАТО: экспансия в Азию легкой жизни не обещает, - Л.Савин
11:49  Трамп против Си Цзиньпина. История вопроса, - Юрий Тавровский
11:48  Солдат из Назарета: что заменит трезубец, это орудие войны и смерти? - Александр Проханов
11:44  Россия рискует проглядеть новый военно-политический блок у своих границ, - Лия Фаррахова
11:41  Жить дорого, шаурмы нет: как снизить численность мигрантов в любом городе, - А.Назаров
11:23  Скулеж Хантера. Непутевый сын Байдена потребовал прекратить против него уголовные дела
11:18  Кровь и любовь: почему в Азербайджане запретили родственные браки, - Игорь Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане Создана Госкомиссия по увековечению памяти жертв политических репрессий
11:28 20.07.2024

Создана Республиканская комиссия по изучению жизни и деятельности и увековечению памяти жертв политических репрессий. В октябре будет проводиться Недели памяти жертв политических репрессий. В 1937-1953 годах более 100 тысяч узбекистанцев стали жертвами политрепрессий, 13 тысяч были расстреляны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О расширении работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий".

Оно направлено на "всестороннее укрепление независимости страны, восстановление и глубокое изучение с научной точки зрения неизвестных страниц нашей истории, утверждение в обществе приоритета прав и свобод человека как высшей ценности и на этой основе усиления у соотечественников, особенно молодого поколения, чувства сопричастности к судьбе Родины, гражданской позиции".

В документе отмечается, что "в 1937-1953 годах более 100 тысяч наших соотечественников стали жертвами политических репрессий тоталитарного режима. 13 тысяч были расстреляны, тысячи несправедливо раскулачены, отправлены в ссылку. Среди них - выдающиеся государственные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции, духовенства, военной сферы и судебно-правовой системы, рабочие и дехкане, члены их семей".

В 2021-2024 годах Верховный суд Узбекистана реабилитировал свыше 1200 жертв политических репрессий.

Постановлением создана Республиканская комиссия по координации работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий.

Она организует рабочие группы для изучения жизни и деятельности жертв репрессий, выявлением их имен, сбором, исследованием и популяризацией хранящихся в архивах и музеях, библиотеках и фондах данных и документов об их исторических заслугах.

Комиссия будет координировать работы по документированию воспоминаний потомков и близких жертв репрессий, а также свидетелей событий того периода, сбору исторических источников, уникальных фотографий, хранящихся в семейных архивах и библиотеках.

В списке ее задач также обеспечение пополнения на регулярной основе Государственного музея памяти жертв репрессий и Государственного музея наследия джадидов сведениями, вещественными доказательствами, документами и другими экспонатами, продолжение издания многотомника "Катагон курбонлари" ("Жертвы репрессий") и внесение имен жертв репрессий в символическую книгу, возводимую в мемориальном комплексе "Шахидлар хотираси" в Ташкенте.

Кроме того, комиссия займется организацией тематических научных экспедиций, будет вести сотрудничество с зарубежными фондами, архивами, музеями, библиотеками и другими научно-просветительскими учреждениями, а также специалистами.

Каждый год в октябре в Узбекистане будет проводиться Неделя памяти жертв политических репрессий.

Для повышения осведомленности о жизни и деятельности жертв репрессий, в том числе представителей движения джадидов, в стране будут проводиться духовно-просветительские мероприятия, "круглые столы", встречи "трех поколений", созданы театральные постановки, художественные и документальные фильмы, разработаны материалы для интернета.

Музеи и объекты, связанные с именами жертв репрессий, будут включены в туристические маршруты.

На домах, где родились и жили лица, ставшие жертвами репрессий, а также представители движения джадидов, будут установлены мемориальные доски.

В махаллях и школах появятся "Уголки памяти жертв репрессий" со стендами и другими наглядными средствами.

Агентству "Узархив" совместно со Службой государственной безопасности поручено принять меры по рассекречиванию определенных документов о жертвах репрессий и представителях движения джадидов, хранящихся в государственных архивах.

Постановлением также поручено в двухмесячный срок разработать проект нормативно-правового акта, предусматривающего порядок реабилитации лиц, подвергнутых политическим репрессиям в период тоталитарного режима

Источник - Газета.Уз
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721464080


Новости Казахстана
- О "традиционных ценностях"
- В AMANAT подготовят 7500 учителей для повышения финграмотности школьников и студентов
- Кадровые перестановки
- Кто и почему в Казахстане громче всех кричит: "Держи вора!"?
- Рабочий график главы государства
- Правительство держит на постоянном контроле восстановление пострадавших от паводков домов
- О рейтингах правящей элиты
- Кадровые перестановки
- Правительство укрепляет подготовку к приему урожая и расширяет экспортные возможности
- Суд: экс-руководитель отдела образования лишен свободы на 11 лет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  