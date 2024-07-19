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У глобального сбоя Windows есть политическое измерение, - Глеб Кузнецов
11:32 20.07.2024

История сегодняшнего сбоя Микрософта – она сразу про все. И про политику в первую очередь.
Компания по кибербезопасности Crowdstrike, которая обновлением своего продукта повесила Windows у всех, кому непосчастливилось его установить (авиакомпании, больницы, университеты, госорганы целого пучка государств) – одна из самых продвинутых компаний кибербезопасности, строящих свое рыночное позиционирование именно на пребывании на острие высокотехнологической моды.

Разумеется, ИИ. Читаешь пресс-релизы: ИИ "сэкономил время" на проверке облачных хранилищ, ИИ сформулировал новые принципы кибербезопасности, а мы их внедрили. Ожидаемо, второй блок пресс-релизов – увольнение людей пачками. Что понятно, ИИ же как всем известно и быстрее, и дешевле реальных программистов.

В какой-то момент обновления перестали тестировать "мясные мешки" и начал – мгновенно и "безошибочно" – генеративный ИИ, создав колоссальную экономию и в деньгах, и в человекочасах. Сегодня имеем, что имеем. Учитывая, что стартапов "тестирование всего и вся с помощью ИИ" сейчас, как грязи, а магистральное направление – "уход от дорогостоящих клинических исследований" с помощью ИИ-моделей – дальше будет еще веселее.

Но самое интересное - политическое измерение Crowdstrike. Один из ее основателей – Альперович – не только наш бывший соотечественник, но и человек вполне определенных взглядов и карьерной траектории.
Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против "влияния Китая и России" в киберпространстве. От "расследования вмешательства России в выборы в США" до антикитайских операций "Аврора" и "Ночной дракон". Писал статьи про свою борьбу с "внешней угрозой" героическую, выступал с интервью, заседал во всех общественных и правительственных комиссиях, начиная с Обамы. Официальная биография: "обнаружил, что правительство и корпорации США, подвергаются системной слежке в течение многих лет". Также биография утверждает, что именно он открыл и дал имена Cozy Bear и Fancy Bear - прославленным в СМИ "российским хакерским группировкам". Ну и называет его "самым страшными кошмаром Путина", а прославившуюся сегодня контору – "нашим спецназом по борьбе с Путиным и Си". До него никаких "российских хакеров" (как и китайских) в публичном пространстве не существовало.

На этом он – выходец из инженерной низовки McAfee, сделал и карьеру, и капитализацию своего стартапа, изначально ориентированного на сотрудничество с американскими спецслужбами. И сейчас в руководстве Crowdstrike куча отставников и техслужб ФБР и АНБ.

Выйдя в деньги и заматерев, "кошмар Путина" решил расширить собственные горизонты и стать "специалистом по геополитике и грандстратегии". Профинансировал специальный центр по обучению госслужащих кибербезопасности, создал "непартийный think tank" по изучению глобальной стратегии и безопасности Silverado Policy Accelerator, ведет из позиции "эксперта по России" подкаст про то, какое зло несет Россия уже не просто в области сохранности данных, а вообще.

Пару месяцев назад издал книжку: "Мир на грани. Как США победить Китай". Если коротко – инновации, ИИ без регулирования, защита Тайваня и прочих союзников вроде Украины и понимание, что "на самом деле" Запад значительно сильнее всех остальных, а Китай слабее чем кажется. А значит, надо просто давить, давить и давить, максимально защищая свои знания и технологии от этих мелких людишек и их глупых угрозочек, не способных ничего придумать, а только украсть у "мира господ".

✔️Сегодня, мы видим на примере его конторы, как выглядит все это "сильнее" на практике. Ну а его "экосистема" – блестящий пример для политолога, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно. И что "высокие технологии" – это не столько строчки кода, сколько "продажа решений в регулировании". А код под капитализацию этих решений и ИИ, хоть кривой, но напишет.

Источник - t.me/glebsmith77 /186
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