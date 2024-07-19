"На этом настаивал Сталин". 95 лет назад СССР воевал с Гоминьдановским Китаем (уроки истории)

11:35 20.07.2024 "На этом настаивал Сталин"

95 лет назад СССР воевал с Китаем. Почему сейчас об этом забыли?



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Примечание: Гоминьдан (буквально: "Китайская национальная партия") - консервативная политическая партия Китайской Республики. Гоминьдан вел вооруженную борьбу с Коммунистической партией Китая за право управления страной, вплоть до поражения в Гражданской войне в 1949 году, когда власть в стране полностью взял в руки Мао Цзэдун в лице компартии, и гоминьдановскому правительству удалось бежать на Тайвань. Председатель партии Гоминьдан с 5 октября 2021 года Чжу Лилунь.

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95 лет назад, 20 июля 1929 года, китайское правительство разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом. Так началась острая фаза конфликта двух государств за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД), вскоре перешедшая в вооруженное противостояние. Какую роль в этом столкновении играли Коминтерн и русские эмигранты в Маньчжурии? Зачем накануне боевых действий с китайцами ОГПУ устроило резню русского населения Трехречья? Почему победа СССР в конфликте на КВЖД оказалась пирровой? Про драматические события 1929 года в Маньчжурии, которые теперь в обеих странах предпочитают не вспоминать, "Ленте.ру" рассказал доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета Сергей Смирнов.



Экспорт революции



"Лента.ру": Можно ли вооруженный конфликт между СССР и Китаем в 1929 году назвать полноценной, хотя и скоротечной войной между двумя государствами?



Сергей Смирнов: Грань между вооруженным конфликтом и войной достаточно тонкая. Во-первых, если взять в качестве основного критерия факт объявления войны, то этого не было. Хотя, конечно, бывают и необъявленные войны.



Во-вторых, формально ОДВА воевала не против Китая, а против войск маршала Чжан Сюэляна, главы администрации Трех Восточных провинций (Маньчжурия). Он хотя и принял главенство Нанкинского правительства Чан Кайши, но обладал существенной автономией, что и самому Чан Кайши не нравилось. Есть версия, что Чан Кайши в ходе этого столкновения пытался "убить двух зайцев" - ослабить и советское влияние в Северной Маньчжурии, и Чжан Сюэляна.



В-третьих, это масштабы конфликта. С этой точки зрения конфликт на КВЖД в 1929 году больше всего похож на настоящую войну с применением всех видов оружия, вовлечением крупных воинских сил и действиями на огромной территории.



После подписания в 1924 году соглашения между СССР и Китаем о совместном использовании КВЖД конфликтные ситуации там возникали, но худо-бедно разрешались. Оказались ли спусковыми крючками для эскалации этого противостояния события весны 1927 года в Китае? Я имею в виду приход к власти Чан Кайши, Нанкинский инцидент и Шанхайскую резню.



Если сказать точнее, то главную роль здесь сыграли итоги национальной революции в Китае 1925-1927 годов. Дело в том, что Китай в планах советского руководства и руководства Коминтерна играл исключительную роль основного плацдарма для разворачивания мировой революции в Азии.



КВЖД была нужна большевикам не в экономических интересах, а в политических, превратившись в инструмент "экспорта революции".



В конце 1925 года советская сторона стала одним из инициаторов выступления генерала Го Сунлина против маршала Чжан Цзолиня, отца Чжан Сюэляна, но мятеж оказался провальным. Вскоре Чан Кайши и часть поддержавшей его партии Гоминьдан порвали отношения с китайскими коммунистами и объявили их главными врагами.



Огромную роль в том, чтобы этот разрыв состоялся, сыграло руководство Коминтерна, стремившееся дирижировать китайской революцией



Но линию на революционизацию Китая никто не отменял, поэтому советская сторона продолжала поддерживать китайских коммунистов. Соответственно, для Чан Кайши и для Чжан Сюэляна, ставшего его союзником в конце 1928 года, было важным как минимум прервать эти контакты, а как максимум вытеснить СССР из Маньчжурии.



Еще в начале 1928 года Гоминьдан принял решение об отмене неравноправных договоров с иностранными государствами (в полной мере сделать это так и не удалось) и советско-китайский договор 1924 года был объявлен именно таковым.



Маньчжурские эмигранты



Какую роль в тех событиях сыграла многочисленная русская диаспора в Маньчжурии? Ведь к тому времени одни наши эмигранты обзавелись советскими паспортами, другие получили китайское гражданство.



Действительно, российская диаспора в Маньчжурии в конце 1920-х насчитывала 120–130 тысяч человек. Более чем на 60 процентов диаспора состояла из эмигрантов и китайских подданных (не более пяти процентов от общего числа русских в Маньчжурии), остальные являлись советскими гражданами.



Как показывают исследования С.Ю. Яхимовича, часть советских граждан, особенно молодежь из состава комсомольцев и отмольцев, во время советско-китайского конфликта были мобилизованы партийным руководством для осуществления саботажа и терактов на железной дороге, а также для запугивания советских служащих и рабочих КВЖД, которые не оставили работу по требованию советских профсоюзов. Часть советских сотрудников КВЖД саботировала ее работу, но далеко не все.



Было немало случаев, когда граждане СССР отказывались от советских паспортов или принимали китайское гражданство, чтобы сохранить работу. Забегая вперед, скажу, что особенно пострадали после окончания конфликта именно те, кто остались на рабочих местах и предприняли попытку отказаться от советского гражданства, - все они будут уволены в начале 1930 года.



Некоторые эмигранты, наоборот, были вдохновлены тем, что советские сотрудники оставляют работу, поскольку в Маньчжурии была безработица. Они заняли освободившиеся места в различных службах КВЖД, тем самым способствуя продолжению ее работы, хотя по планам советского руководства дорога должна была полностью встать. Их тоже уволят в 1930 году.



Конфликт активизировал деятельность радикальных групп эмиграции, которые на свой страх и риск (китайское руководство до конца 1929 года не привлекало радикальную эмиграцию в качестве союзника к борьбе с большевиками) организовывали вылазки белопартизанских отрядов на советскую территорию, но весьма неудачно.



Крупные эмигрантские организации (например, "николаевские", Дальневосточное объединение русской эмиграции и РОВС) заявили о своем неучастии в конфликте и старались этого придерживаться. Как показывают источники личного происхождения как из "красного", так и из "белого" лагерей русской среды Маньчжурии, массовые настроения там были на стороне Красной армии.



СССР утверждал, что военная фаза конфликта, когда осенью 1929 года подразделения РККА и ОГПУ перешли китайскую границу, была спровоцирована китайской стороной. Китайцы же обвиняли в распространении коминтерновской пропаганды и вмешательстве во внутренние дела страны. Чья трактовка ближе к истине?



Выше я уже отчасти ответил на этот вопрос. После захвата китайской полицией в мае 1929 года советского генконсульства в Харбине были обнаружены документы (большую их часть консульские работники и советские разведчики сумели уничтожить), подтверждавшие подрывную деятельность советской стороны в Маньчжурии. Скажу больше - советской стороне решение конфликта при помощи вооруженных средств было выгоднее.



Почему?



Это откладывало вопрос о выкупе китайцами КВЖД за счет иностранных кредитов, а в Москве опасались усиления на КВЖД влияния американцев. Силовое решение конфликта позволило бы советскому правительству, как документально доказывает В.Э. Молодяков, "разоблачить до конца и подорвать авторитет правительства Чан Кайши как правительства лакеев империализма", на чем особенно настаивал Сталин. К тому же у советской стороны была негласная поддержка японской администрации в Маньчжурии - об этом есть фундаментальная работа В.М. и М.В. Крюковых "КВЖД 1929: взрыв и эхо".



Геноцид со зверствами



Насколько правдиво события 1929 года в Маньчжурии отражены в советском сериале "Государственная граница. Восточный рубеж"? Сцену упомянутого вами погрома советского генконсульства в Харбине, которое якобы штурмовала агрессивная толпа русских эмигрантов с трехцветным флагом наперевес, я помню еще с детства.



В "Государственной границе" представлена советская версия событий, не соответствовавшая реальности. Консульство было захвачено китайской полицией, в состав которой входили и русские сотрудники, но никакой толпы белогвардейских погромщиков в бутафорных одеяниях там не было.



Усугубили ли конфликт ситуация вокруг Сумбэйского концлагеря для русских людей около Харбина и затем массовые аресты китайцев в СССР? В каких условиях там содержались люди?



Одна из лучших публикаций на эту тему - статья М.В. Кротовой о Сумбэйском лагере, построенная на доступных документах и очень реалистичная. Несомненно, там было полицейское насилие, имелись факты избиения и даже убийства советских граждан, вымогательства взяток у состоятельных обитателей лагеря, но масштабы бедствия, которые рисовала советская сторона, значительно превосходили реальность.



На самом деле в лагере находилось менее двух тысяч заключенных, часть которых была в дальнейшем выслана в СССР, а часть освобождена. Люди содержались в более-менее человеческих условиях.



Китайцы ведь тоже понимали, как все это может аукнуться



К тому же советская сторона сразу приняла зеркальные меры, начав преследование китайских граждан в СССР. Даже на этом фоне рейды красных партизанских отрядов в приграничные районы Трехречья



выглядят едва ли не геноцидом с многочисленными зверствами. Кстати, некоторые подобные эпизоды были документально зафиксированы харбинскими репортерами.



Вы имеете в виду печально известные рейды на территорию Китая отрядов под командованием Моисея Жуча и Клавдия Топоркова?



Конечно. Рейды на территорию Трехречья, организованные ОГПУ и приведшие к гибели до двухсот человек, включая грудных детей, и бегству нескольких сотен человек в Харбин, были средством запугивания эмигрантского населения, чтобы оно не оказывало поддержки белым партизанам. Кстати, это было излишним - основная масса русских трехреченцев относилась к белым партизанам как к бандитам и обращалась к китайским властям с просьбой пресечь их деятельность.



Почему во второй половине 1929 года мирные переговоры между СССР и Китаем при посредничестве Германии провалились, после чего советские военные и чекисты приступили к рейдам вглубь китайской территории?



И об этом я тоже уже говорил. Мирные переговоры прервались, потому что советская сторона видела приоритетным силовой вариант решения проблемы. Первоначально предполагалось разгромить Чжан Сюэляна с помощью китайского революционного повстанческого движения в Маньчжурии.



Как показывают В.М. и М.В. Крюковы, этот план был поддержан ЦК компартии Китая (КПК), который заявил, что конфликт на КВЖД является началом наступательной войны против СССР мирового империализма, подталкивающего гоминьдановское правительство. Но из-за внутренних разногласий в КПК и слабых позиций китайских коммунистов в Маньчжурии этот вариант не удалось реализовать.



Эти рейды были превентивной мерой для отражения возможного китайского вторжения в СССР, как утверждала и советская пропаганда, и советская историография, или военными акциями для принуждения китайцев к миру?



Никакого китайского вторжения на территорию Советского Союза не предполагалось, да оно и в принципе было неосуществимо. Во-первых, из-за отсутствия значительных китайских сил вдоль границы и слабых мобилизационных возможностей армии Чжан Сюэляна. Во-вторых, из-за недостатка у нее качественных вооружений.



Три наступательные операции



ОДВА в Маньчжурии в октябре-ноябре 1929 года хорошо описаны в отечественной литературе, даже в Википедии об этом содержится вполне корректная информация. За исключением 70-тысячных "белогвардейских сил", которые якобы действовали на стороне китайцев.



Как уже было отмечено, общее количество эмигрантов в Маньчжурии едва превышало 60 тысяч человек, поэтому приводимые данные просто фантастичны! Наиболее крупной из трех операций РККА в 1929 году была Маньчжуро-Чжалайнорская, в которой участвовали две советские стрелковые дивизии, кавалерийская бригада, танки и авиация.



Основной задачей этих операций являлся быстрый разгром китайских вооруженных сил и создание условий для заключения соглашения с китайским руководством на советских условиях. Главным результатом операций стал разгром армии Чжан Сюэляна, потерявшего только пленными до 10 тысяч человек.



"Либо продать, либо просрать!"



Каковы были последствия вооруженного конфликта на КВЖД? Как они отразились на судьбе русской диаспоры в Маньчжурии?



В открытом вооруженном противостоянии победа, как известно, оказалась за Советским Союзом, чем были довольны как "красные", так и "белые" члены российской диаспоры. И те, и другие не очень любили китайцев. После подписания Хабаровского протокола в декабре 1929 года в управлении КВЖД был восстановлен прежний порядок.



Как было отмечено выше, часть советских железнодорожных сотрудников и эмигрантов, оказавшихся на КВЖД в 1929 году, потеряли работу. Некоторые активные противники большевиков были вынуждены уехать за пределы Маньчжурии, поскольку здесь усилилась деятельность советских спецслужб. Уезжали и обычные эмигранты в поисках лучшей жизни, обычно в города Северного Китая или в Шанхай, - всего Маньчжурию тогда покинуло более 3000 человек.



Но в то же время позиции советской стороны в полной мере не восстановились



Часть советских граждан вернулась на родину, в последующие два года заметно уменьшилось количество сотрудников КВЖД - свою роль здесь сыграл мировой экономический кризис. Вдобавок к тому резко сократилась численность рядов Северо-Маньчжурского комитета ВКП(б) и комсомольской организации, а для их восстановления требовались меры.



И самое главное - китайцы продолжили начатую еще в 1920 году политику китаизации Особого района Восточных провинций, где расселялась основная часть русских. Они прибирали к рукам образовательные и культурные учреждения КВЖД, усиливали подготовку собственных технических кадров и наращивали позиции в торгово-промышленной сфере. Поэтому в действительности положение советской стороны в Северной Маньчжурии после конфликта 1929 года только ослабло.



Это правда, что чекисты вывезли из Маньчжурии в СССР несколько сотен самых активных противников советской власти из числа русских эмигрантов?



Да, это так. Во время конфликта советские спецслужбы только с западной линии КВЖД (наиболее пострадавшей) вывезли в СССР около 400 человек, включая советских граждан, отказавшихся оставить работу на дороге. Подавляющее большинство этих людей отправилось в ГУЛАГ, часть из них потом расстреляли.



Почему в 1935 году СССР продал КВЖД властям Маньчжоу-Го - марионеточного государства, созданного японцами в 1932 году на части оккупированной ими китайской территории?



Это уже совсем другая и большая история. После вторжения Квантунской армии в Маньчжурию в 1932 году и создания здесь "самостоятельного" государства Маньчжоу-Го у Советского Союза было только два варианта действий.



Или официально признать Маньчжоу-Го, но это не сулило укрепления международного авторитета и не гарантировало свободы экономической деятельности в Маньчжурии. Либо продать КВЖД, вывезти на советскую территорию как можно большее число русских (желательно вообще всех), наглухо закрыть границу и провести военно-оборонительные мероприятия по укреплению пограничной зоны.



Исключительно важную роль здесь играла Япония, добивавшаяся установления сотрудничества между СССР и Маньчжоу-Го и одновременно предпринимавшая активные шаги по экономическому освоению Северной Маньчжурии. У японцев были серьезные планы по индустриализации Маньчжоу-Го, что в значительной мере они сумели осуществить. Как пишет В.Э. Молодяков, на одном из заседаний Политбюро по поводу продажи КВЖД нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов прямо заявил: Либо продать, либо просрать!



В общем, в 1935 году советские права на КВЖД были вынужденно проданы правительству Маньчжоу-Го, а фактически - японцам. Но в 1945 году СССР после краткосрочной войны с Японией добился от правительства Чан Кайши восстановления совместного управления дорогой.



Теперь она именовалась уже не Китайско-Восточной, а Китайской Чанчуньской. Так продолжалось до 1952 года, когда СССР в соответствии с советско-китайским договором 1950 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи безвозмездно передал железную дорогу со всем ее имуществом и инфраструктурой Китайской Народной Республике.



Как вооруженный конфликт в Маньчжурии в 1929 году оценивают в современном Китае?



В Китае еще в гоминьдановский период и в дальнейшем в годы советско-китайского противостояния наше присутствие в Маньчжурии, начиная с царских времен, рассматривалось как проявление империалистической колониальной политики. В этом контексте конфликт, несомненно, носил империалистический характер, будучи направлен на то, чтобы помешать Китаю восстановить "отнятые иностранцами права". Даже существовал термин, неоднократно использовавшийся Чан Кайши - "красный империализм", который считался опаснее царского.



Тезис о российском империализме, в том числе "красном", в китайской исторической науке никто не снимал. Но эту проблему сейчас там предпочитают не педалировать, концентрируясь на вкладе (пусть и имперском) России в модернизацию Китая (на ранней ее стадии) и взаимовыгодном влиянии в области культуры.



Беседовал Андрей Мозжухин Источник - Lenta.ru

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