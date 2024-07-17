Евгений Крутиков: Одноухому дико повезло. Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

11:36 20.07.2024 17 ИЮЛЯ 2024,

В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.



Евгений Крутиков

военный эксперт



Попытка покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании вызвала не только очевидные политические последствия, но и бурю эмоций и выяснений вокруг поведения и профессионализма/непрофессионализма его государственной охраны. Выяснение отношений под лозунгом "я не виноват, виноват не я" случилось даже внутри спецназа Секретной службы. При этом сам Трамп на следующий день похвалил Секретную службу за "высокий профессионализм", поскольку они с "первого выстрела" уничтожили террориста. Сколько там на самом деле было выстрелов и кто в кого стрелял – это выяснит внутреннее расследование. Но отбросив откровенно конспирологические версии, можно попытаться разобраться, как такое вообще случилось с технической точки зрения.



Выглядит все пока так, как будто вчерашний среднестатистический провинциальный студент взял отцовскую винтовку, занял выгодную позицию и попытался пристрелить кандидата в президенты США. И никто ему не помешал. Говорят, что его не взяли в школьный стрелковый клуб из-за очень низких результатов (очкарик просто плохо стрелял, но в Пенсильвании стреляют все, потому он тоже пытался). А стрелял бы лучше – у него не было шансов промахнуться со 150 метров из тяжелой винтовки с возвышенности по прямой без помех.



Надо сказать, что все попытки оправдаться со стороны охраны и правоохранительных органов грамотно сводятся к перекладыванию ответственности на соседа. Секретная служба намекает, что проверять территорию и контролировать ее должны были местные полицейские. Ведомство шерифа говорит, что оно все проверило и даже известило какого-то офицера Секретной службы о "подозрительном типе". Офицер говорит, что он попытался подойти к человеку на крыше, но тот навел на него винтовку, и офицер отступил, поскольку у него как раз оружия с собой не было. Такой у них протокол поведения. Антиснайпер говорит, что он более 40 секунд держал террориста на мушке, но не получал разрешения на выстрел от командующего офицера. На верху этой пирамиды анонимные сообщения о том, что охрана Трампа заранее докладывала в Секретную службу о поступающих угрозах, но в Минфине (СС административно и исторически входит в финансовое ведомство) усиливать охрану отказались, поскольку таких угроз сотни приходит, а бюджет не резиновый.



Все это – материалы для внутреннего расследования, да и в конце концов это американское внутреннее дело. А со стороны видны несколько принципиальных, а не ситуативных ошибок, которые допустили сразу все ответственные за охрану Трампа: и Секретная служба, и местная полиция, и его частная служба безопасности.



Начнем с выбора места. Возможно, что в этом населенном пункте не так уж много территорий, где можно провести подобное мероприятие на открытом воздухе. На открытом воздухе, потому что зданий требуемой вместимости там точно нет. Ну проведите тогда его вообще в чистом поле, но зачем же строить трибуну на пустыре, окруженном с трех сторон никем не контролируемыми строениями? За это должны были отвечать совместно и Секретная служба, которая положена Трампу пожизненно, как бывшему президенту, и личная охрана Трампа, которая, по идее, должна быть интегрирована в его предвыборный штаб. У этих функционалов могут быть разные взгляды на выбор места, но они просто по должности обязаны были заранее осмотреть территорию и сказать категорическое "нет".



Но, возможно, кто-то уперся (в штабе Трампа или в местной мэрии) и настаивал на этой локации. Но тогда был вариант: можно было расположить посты охраны (не только антиснайперов) на всех точках, которые мог бы выбрать потенциальный террорист. Поставить себя на место будущего снайпера и прокачать локацию, что обязаны были сделать профессионалы из Секретной службы, которые сами по первой профессии снайперы-убийцы и такое умеют. Стрелявший малолетка ведь не проявил никаких чудес тактической подготовки: он выбрал единственно доступную ему крышу сарая прямо напротив трибуны. Если бы там, на этой крыше, сидел сотрудник Секретной службы (да кто угодно), он бы уже туда залезть не смог, и перформанс не состоялся бы.



Личной охраны Трампа вообще не было видно. Можно сказать, что это и хорошо, поскольку однообразные крупные дяди в темных костюмах и очках не должны бросаться в глаза, отвлекать на себя внимание прессы и вообще нагнетать. Излишнее присутствие такого рода охраны нервирует обывателя, который к тому же еще и избиратель. А ему нервничать категорически нельзя.



Но функционал охраны от таких политических обстоятельств не должен пропадать. И в любой группе охраны есть специально обученные люди с острым зрением, которые сканируют взглядом толпу и территорию вокруг. Собственно говоря, очки с затемненными стеклами они носят не для форса, а для того, чтобы нельзя было проследить за их зрачками – куда в данный момент они смотрят. Располагаться они должны на одной линии с охраняемым лицом или чуть сзади него, но смотреть обязательно в одном направлении с ним. Только в такой позиции они могут заранее заметить приготовление к чему-то неприятному – будь то снайпер на крыше или дама в первом ряду с баллончиком краски. Помимо них должны были быть люди в штатском в самой толпе, которые также имели бы шанс на ранней стадии заметить странного длинноволосого парня с винтовкой.



Третье. Ведомство шерифа занималось не то чтобы саботажем, но как-то странно спокойно реагировало на все вокруг. Заметив кого-то с винтовкой, надо было сразу "включать сирену" вплоть до отмены или переноса мероприятия, поскольку сложно было предположить, что парень пришел на оленей поохотиться. Но, скорее всего, Секретная служба сразу объявила, что они тут главные, а местные полицейские – деревенщина и реднеки. В результате люди шерифа переложили всю ответственность на Секретную службу как раз в тот момент, когда счет уже шел если не на секунды, то на минуты точно. А Секретная служба, в свою очередь, критично долго думала, стрелять или не стрелять, поскольку, опять же, мало ли что. Вдруг действительно местный пацан оленей ждет. Или винтовка у него пейнтбольная. А мы его сейчас "нейтрализуем", а это большой скандал. Может быть, они думали, что принимать решение должна была личная охрана Трампа, которая, по сути дела, часть его предвыборного штаба?



То есть кандидат Дональд Трамп может сколько угодно постфактум хвалить Секретную службу и прочие специальные структуры – это грамотно в любом случае, поскольку люди делали свою работу, а с ними еще дальше сотрудничать. Но принципиально было допущено сразу несколько ошибок на стадии планирования мероприятия и организации его охраны. В идеале за день-два до мероприятия формируется объединенный штаб, который будет заниматься выстраиванием схемы защиты. Это не импровизация, а штабная работа с картами на местности. И в ходе ее должны были быть выявлены все уязвимые позиции – как стрелковые, так и для возможного прорыва посторонних к сцене и даже метания самодельного взрывного устройства.



А тут как минимум одна, но идеальная, снайперская позиция выявлена не была, как и не было предпринято никаких превентивных мер для перекрытия этой позиции. Вообще очень трудно говорить о профессионализме сотрудников спецслужб, которые оставили открытой крышу здания напротив. Частично ответственность должна лежать на командующем офицере, поскольку он ответственен за то, чтобы территория была зачищена заранее, даже если это формально ответственность шерифа. Спросят в конце концов все равно с того, кто заявлен командующим офицером. А уж если вы увидели человека с оружием, то решение надо принимать мгновенно.



Не велось оперативное отслеживание обстановки. Можно предположить, что охрана не была соответствующим образом расставлена из-за того, что в таком случае они попадали в телекамеры и слишком привлекали бы к себе внимание, что недопустимо по политическим и пропагандистским соображениям. А стоя внизу на уровне первой линии зрителей, они чисто физически не могли заметить, что там происходит на крыше напротив.



Заранее не была выстроена система управления и не распределены полномочия между различными группами и ведомствами. А если такое распределение полномочий и было проведено, то как-то так, что для принятия решения на выстрел требовалось пройти три инстанции, одна из которых – политическая.



Все это суммарно грубейшая ошибка всех служб охраны и каждой в отдельности. Причем грубейшая настолько, что непонятно как они переаттестацию проходят. В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую. И все это на уровне планирования и подготовки, то есть проблема носит системный, а не ситуативный характер. Источник - Взгляд

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