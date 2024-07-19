Казахстанскому олигарху Нурлану Тлеубаеву вынесли новый приговор - за мошенничество

11:54 20.07.2024

Бывший крупный акционер Delta Bank и "Казинвестбанка" Нурлан Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы. Приговор вынес 19 июля межрайонный суд по уголовным делам Астаны, передает пресс-служба судов столицы Казахстана.



