|12:02 Горячий Снег: как уроженец Ирака пошел воевать за Россию
11:54 Казахстанскому олигарху Нурлану Тлеубаеву вынесли новый приговор - за мошенничество
11:36 Евгений Крутиков: Одноухому дико повезло. Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб
11:35 "На этом настаивал Сталин". 95 лет назад СССР воевал с Гоминьдановским Китаем (уроки истории)
11:32 У глобального сбоя Windows есть политическое измерение, - Глеб Кузнецов
11:28 В Узбекистане Создана Госкомиссия по увековечению памяти жертв политических репрессий
11:25 Поможет ли демократам победить Трампа "малая победоносная война"? - Виктор Литовкин
11:08 Портал в древний Египет: как англичане с французами подрались за Розеттский камень
10:34 Ботир Закиров "по болезни" лишился кресла министра строительства и ЖКХ Узбекистана
09:27 А.Трояновски: Путин правильно рассчитал траекторию развития американской политики
08:59 Идентификация Орбана. Кто инспирировал вояж премьер-министра Венгрии, - Н.Сорокин
08:51 Новый порядок будет с предохранителями, - Тимофей Бордачев
08:46 Русское будущее открыто. В нем нет догм.., - Александр Дугин
08:27 Тандем Трамп-Вэнс вместо России сосредоточится на Китае, - Asia Times
08:19 Третий пленум ЦК КПК: "новый поход" к "всеобщей зажиточности" откладывается, но не отменяется
08:18 Банк международных расчетов строит единый цифровой дивный новый мир, - В.Катасонов
08:02 Львов. Матерую бандеровку Ирину Фарион застрелили в голову на улице
07:55 Три атомных проекта Казахстана. Политической воли определиться явно не хватает, - А.Каминская
07:52 В Пакистане схвачен известный моджахед и лидер "Аль-Каеды" Амин-уль-Хакк
07:48 Новый президент Ирана и его свежее видение геополитики, - Эндрю Корыбко
07:43 Генерал Шевцов: В битве цивилизаций у России новые союзники
01:03 Душа нараспашку. Shaman у посольства США в Москве провел концерт-митинг против блокировки российских пользователей YouTube
00:51 Глеб Простаков: Мировой рынок СПГ ждут бои без правил
00:46 Байдена ведут к безоговорочной капитуляции, - Геворг Мирзаян
00:39 Успех ультраправых на выборах в Европарламент обнулен, - НГ
00:34 "Дружба" "Дружбой", а ЛУКОЙЛ врозь. Аферы вокруг украинской трубы продолжаются
00:30 Пекин работает на "пятерку". Китай представил проект международного Договора о неприменении ядерного оружия первыми
00:23 Предпосылки выхода Байдена из предвыборной гонки, - katehon.com
00:17 В Душанбе дефицит сжиженного газа. Заправиться можно только на некоторых АЗС – дорого
00:13 Иссык-Кульскую мафию не победить? - Канат Кожоев
00:10 Как Рогун может подорвать "Рахмона", - В.Панфилова
00:01 Российский флаг над Ивано-Дарьевкой: Неожиданный прорыв ВС РФ оголил огромный участок фронта ВСУ
|15:46 Трамп и Кеннеди загонят демпартию США в гроб, - Д.Родионов
13:44 Продукция Microsoft тихо "сдохла" по всему миру (кроме РФ). Совпадение?
13:37 В.Малышев: Игры с бесами. Украинские неонацисты держат Зеленского за горло, а в США их науськивают
13:23 Роль государственной политики стран ЦА в формировании новых направлений трудовой миграции, - О.Моргунова, Д.Рахимов
13:19 КазАкадемики отныне будут получать пожизненные стипендии - 221 тыс. тенге в месяц
13:06 Мигрант со скальпелем: рос-медицину поразила новая инфекция,, - СП
12:10 The Guardian: США переживают сильнейший идеологический кризис
12:09 Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР "Арслон"
12:01 Разделяй и властвуй: англосаксы стимулируют раздраи в ЦентрАзии, - Рената Алимова
12:00 Весь "цивилизованный мир" лег при обновлении американского антивируса CrowdStrike. России этот антивирус продавать отказались
11:57 Расширяющийся Новый Ташкент поглотил еще 37 махаллей Ташобласти
11:54 Играет ли НАТО определенную роль в Азии? - Дэвид Сакс
11:51 НАТО: экспансия в Азию легкой жизни не обещает, - Л.Савин
11:49 Трамп против Си Цзиньпина. История вопроса, - Юрий Тавровский
11:48 Солдат из Назарета: что заменит трезубец, это орудие войны и смерти? - Александр Проханов
11:44 Россия рискует проглядеть новый военно-политический блок у своих границ, - Лия Фаррахова
11:41 Жить дорого, шаурмы нет: как снизить численность мигрантов в любом городе, - А.Назаров
11:23 Скулеж Хантера. Непутевый сын Байдена потребовал прекратить против него уголовные дела
11:18 Кровь и любовь: почему в Азербайджане запретили родственные браки, - Игорь Кармазин
|Казахстанскому олигарху Нурлану Тлеубаеву вынесли новый приговор - за мошенничество
11:54 20.07.2024
Бывший крупный акционер Delta Bank и "Казинвестбанка" Нурлан Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы. Приговор вынес 19 июля межрайонный суд по уголовным делам Астаны, передает пресс-служба судов столицы Казахстана.
В материалах дела говорится, что в 2015 году Тлеубаев, являясь фактическим собственником Delta Bank и руководителем группы компаний "Алиби", в состав которой входят 140 юридических лиц, вывел путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов более 4 млрд тенге ($22 млн по курсу на тот момент или $8,4 млн по сегодняшнему). Он перечислил государственные деньги от акционерного общества (АО) "Н." на счета подконтрольных ему компаний - по программе "Агробизнес-2020" для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности и целевого использования.
В качестве залогового имущества выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, "поступающие в будущем" 4,8 млрд тенге и земельные участки общей площадью 16 541 га. При этом 14 тысяч га заложили без ведома землепользователей – жителей Северо-Казахстанской области.
В 2016 году выплаты по займам прекратили, все права по земельным участкам в полном объеме передали в АО.
Таким образом действиями Тлеубаева были нарушены права землепользователей на выделенные им государством земельные участки для ведения сельского хозяйства, а также право на получение дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками, подчеркнули в пресс-службе судов Астаны.
Суд признал Тлеубаева виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 ("Мошенничество, совершенное неоднократно и в особо крупном размере") Уголовного кодекса Казахстана и приговорил его к 6 годам 8 месяцам заключения. Но поскольку в июне 2023 года Тлеубаев был осужден на 10 лет, а статья 56 УК предписывает поглощение менее строгого наказания, то окончательный приговор бизнесмену звучит так: "лишение свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации".
Приговор в законную силу пока не вступил.
Отметим также, что в 2021 году Тлеубаеву дважды выносили приговор: тогда его осудили на 5,5 и 9 лет колонии.
- Нурлан Тлеубаев родился в 1966 году. До уголовного преследования входил в списки самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes". Ему принадлежали 87% акций сельскохозяйственной корпорации "Холдинг "Алиби", 50% акций "Зерновой страховой компании", кроме того он владел "Корпорацией АПК-Инвест" - материнской компанией для предприятий "Азовский портовый элеватор" (Россия) и "Вентспилский зерновой терминал" (Латвия). Также Тлеубаев значился крупным акционером "Казинвестбанка", который в декабре 2016 года был лишен лицензии "за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям".