Донбасс на сломе эпох: освоение Новороссии, уголь и металл Юзовки, первая мировая, "незалежна" Украина, германская оккупация

15:12 20.07.2024

Из истории Донбасса: освоение Новороссии, уголь и металл Юзовки, жизнь на шахтах







Историки Александр Колпакиди и Олег Айрапетов в первом из цикла в несколько передач рассказывают об истории Донбасса, от освоения отвоеванного у турок и крымчаков "Дикого поля", и до революционных потрясений начала XX века и советского периода. Каким образом осваивались новоприобретенные территории, каков был их этноконфессиональный состав, чем города отличались от сельских поселений? Чем мотивировалось развитие передовых отраслей промышленности и сельского хозяйства обширного края? Когда появилась в районах обширного залегания угольных пластов первая домна и какое влияние оказала на промышленное развитие региона Крымская война? Почему "Новороссийское акционерное общество" подпало под влияние выходца из Британии Джона Юза и правдивы ли россказни некоторых публицистов о едва ли не "райской жизни" рабочих во времена Российской империи?



Донбасс на сломе эпох: Первая мировая война, "незалежна" Украина, германская оккупация







Александр Колпакиди и Олег Айрапетов продолжают рассказ о событиях на Донбассе в предреволюционную и революционную пору. Чем был обусловлен рост революционных настроений в промышленных районах Донбасса? Как развивалась промышленность региона в начале XX века? Каким образом "Ипатьевскому комитету" удалось запустить в Российской империи химическое производство, обеспечив часть неотложных нужд военной промышленности (взрывчатка, пороха, боезаряды, противогазы и т.д.)? В каком направлении обостряющиеся по мере приближений краха Российской империи социальные и национальные проблемы влияли на общественно-политическую обстановку в промышленных районах юга России? Были ли здесь популярны идеи самозваной "Украинской Народной Республики Михаила Грушевского и какой след оставила на Донбассе скоротечная германская оккупация в 1918 году?



