В Молдавию по ночам перебрасывают американскую технику

15:40 20.07.2024 18.07.2024

Кишиневские политики заподозрили руководство страны в подготовке к войне

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Молдавию начала поступать военная техника из США. Накануне министр обороны Анатолий Носатый сообщил, что она предназначена для армейских учений. Но на фоне утвержденной в среду правительством новой Стратегии национальной обороны, в которой российские и приднестровские военные, в том числе миротворцы, дислоцированные в Приднестровье, признаны угрозой для Республики Молдова (РМ), это прозвучало неубедительно. Ирина Влах, экс-башкан Гагаузии, баллотирующаяся на пост президента РМ, отнесла новость к сигналам о том, что "Молдова готовится к войне".



Саммит НАТО в Вашингтоне определил, что в условиях гибридного давления на Республику Молдова организация увеличит политическую и практическую помощь стране.



Это означает большую помощь в развитии потенциала безопасности, обороны и устойчивости Республики Молдова, заявил в четверг государственный секретарь МИД РМ Валериу Мижа на брифинге, посвященном итогам саммита в Вашингтоне для Республики Молдова, который прошел в посольстве Польши в Кишиневе – пункте контакта с Североатлантической организацией.



Касаясь развития партнерства Республики Молдова с НАТО, Валериу Мижа подчеркнул, что власти страны хотят активизировать политический диалог и практическое сотрудничество с альянсом. В то же время, принимая во внимание мнение тех граждан, которые считают, что статуса нейтралитета достаточно для того, чтобы молдавское государство избежало войны, госсекретарь отметил, что "принцип нейтралитета и его регулирование в международном праве не предполагают самоизоляции и демилитаризации".



По результатам последнего соцопроса, "65% респондентов считают нейтралитет лучшей гарантией безопасности Молдовы". Согласно опросу, если состоится референдум о присоединении Молдавии к НАТО, то "за" проголосуют 31% респондентов, 51% – "против".



Основатель "Платформы Молдова" Ирина Влах, объявившая о своем намерении участвовать в президентской гонке, заявила на пресс-конференции в Кишиневе: "В Молдове устанавливается жесткая диктатура, все больше сигналов, что страна готовится к войне. На таком фоне будет проходить кампания по подготовке к президентским выборам 20 октября".



"Увеличивается бюджет Министерства обороны. Молдова закупает радары, заключаются международные договоры с целью вооружения страны, все чаще проходят учения с привлечением резервистов. Гражданам других государств разрешено свободно носить оружие на территории республики. Официальные лица делают заявления о необходимости присоединения к НАТО. Все инициативы, направленные на укрепление нейтрального статуса Молдовы, блокируются. Мы неоднократно призывали руководство выступить с объяснением происходящего, чтобы успокоить граждан, но это осталось без внимания. Это подтверждает то, что власти не исключают реализацию самых худших сценариев, которые подорвут мир в Молдове", – подытожила бывший башкан Гагаузии.



Влах все это высказала в среду. В тот же день правительство утвердило новую Стратегию национальной обороны на 2024−2034 годы. По словам министра обороны Анатолия Носатого, стратегия "определяет потенциальные риски и угрозы в сфере национальной обороны". Главным источником угрозы для Молдавии названа Россия.



"Возможное расширение военных действий в направлении молдавских границ, особенно в Одесской области, может создать непосредственные предпосылки для агрессивных действий против нашего государства. Одна из возможных целей – создание (РФ. – "НГ") сухопутного военного коридора до границ Молдовы – может стать прямой угрозой конституционному строю и государственности", – говорится в документе.



В нем также отмечается, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, а также армия непризнанной республики обладают "значительным оперативным потенциалом". Они также названы угрозой для РМ. Основными союзниками республики определены ЕС и НАТО.



Стратегия предусматривает увеличение к 2030 году военных расходов до 1% от ВВП, создание к 2029 году как минимум одного нового военного лагеря, а к 2034 году – минимум двух таких лагерей. Документ будет направлен на утверждение в парламент. Так как парламентское большинство представлено пропрезидентской партией PAS, можно ожидать, что он будет утвержден в ближайшее время.



Между тем Национальной армии на этой неделе предстоит получить партию военной техники из Соединенных Штатов Америки. В комплект пожертвования входят 20 транспортных единиц типа HMMWV, которые будут использованы военнослужащими в национальных и международных тренировках и учениях. Министерство обороны РМ отмечает, что из-за сильной жары перевозка техники будет осуществляться ночью, когда температура ниже и движение транспорта свободнее. По данным местных СМИ, поставка техники в РМ уже началась. Накануне министр обороны Носатый сообщил, что ведомство получило от Евросоюза 137 млн евро с 2021 года, а от США – 80 млн долл. за последние два года.



Согласно молдавской Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" (PAS), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители Минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО. Это пугает приднестровцев, да и живущих на правом берегу Днестра граждан РМ.



По данным социсследования, подавляющее большинство граждан РМ против решения приднестровского конфликта военным путем. 87,9% в разной степени соглашаются с тем, что Республика Молдова должна восстановить территориальную целостность исключительно политическими и мирными методами.



При этом мнения участников опроса относительно будущего статуса Приднестровья в составе РМ разнятся. По данным опроса, 38,1% респондентов считают, что Приднестровье должно быть частью РМ без права на автономию, 22% – должно получить автономный статус в составе республики, 20,06% – стать территорией, которая имеет право на независимость, 10% видят Приднестровье субъектом "федеративной Молдовы".



На вопрос о том, какие стороны должны участвовать в будущем формате миссии поддержания мира, респонденты дали следующие ответы: Россия – 45,4%; Европейский союз – 31,4%; ООН – 29,6%; ОБСЕ – 28,7%; Украина – 24,4%; Румыния – 23,6%; НАТО – 19,9%; США – 16,9%.



Респондентам был задан и вопрос о том, кто должен участвовать в переговорах о статусе Приднестровья. На этот вопрос 83,2% назвали Кишинев, 72,9% – Тирасполь, 38,2% – Россию, 23,6% – Евросоюз, 21,9% – ОБСЕ, 20,2% – Украину.



Исследование "Реинтеграция районов на левом берегу Днестра" было проведено социологической компанией CBS-Research по заказу Фонда Конрада Аденауэра в Молдове. Опрос был проведен в период с 30 мая по 11 июля.



Во время саммита НАТО в Вашингтоне президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский подписали соглашение в области безопасности, сообщает presidency.ro.



В нем отмечено, что "участники будут стремиться укреплять многостороннее сотрудничество с другими странами региона, включая Республику Молдова, для улучшения региональной безопасности и противодействия попыткам России дестабилизировать ее". Молдавские политики и эксперты предположили, что при этом территория Молдавии может использоваться Бухарестом и Киевом для переброски самолетов и наземной техники из Румынии в Украину.



Бывший министр национальной безопасности РМ Анатол Плугару сказал "НГ", что "Санду уже давно втянула Молдову в конфликт, открыв для Украины и стран НАТО молдавское небо". По его мнению, "Россия таким образом получила законное право наносить удары по военным объектам на нашей территории". Плугару не исключает, что "аэродромы РМ могут использоваться для посадки и взлета поставленных Румынии F16".



Существует мнение, что "если Республика Молдова, суверенное государство, попросит защиты у Румынии, другого суверенного государства, помощь может быть предоставлена. И НАТО не обязательно должно быть вовлечено как единое целое, хотя у НАТО не будет проблем с действиями", заявил профессор Университета им. Бабеша-Бойяи из Клуж и Бухарестского университета Кристиан Барна в интервью для Spotmedia.ro. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721479200





Новости Казахстана

- О "традиционных ценностях"

- В AMANAT подготовят 7500 учителей для повышения финграмотности школьников и студентов

- Кадровые перестановки

- Кто и почему в Казахстане громче всех кричит: "Держи вора!"?

- Рабочий график главы государства

- Правительство держит на постоянном контроле восстановление пострадавших от паводков домов

- О рейтингах правящей элиты

- Кадровые перестановки

- Правительство укрепляет подготовку к приему урожая и расширяет экспортные возможности

- Суд: экс-руководитель отдела образования лишен свободы на 11 лет

