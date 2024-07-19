Новейший беспилотник хуситов "Яффа" едва не поразил американское посольство в Иерусалиме

00:00 21.07.2024

Израиль ударил по Йемену после атаки дрона хуситов в Тель-Авиве



Израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы, передает местный телеканал Al Masirah.



По данным местного минздрава, в результате атаки есть погибшие и раненые, у нескольких человек тяжелые ожоги. Источник телеканала заявил, что целью ударов были электростанции и дизельные резервуары в провинции Ходейда.



Источник американского портала Axios из числа израильских чиновников подтвердил проведение атаки.



Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву беспилотников в ночь на 19 июля. Дрон упал возле американского посольства. В ходе атаки погиб 50-летний мужчина, еще несколько человек пострадали.



Хуситы заявили, что для атаки использовали новый беспилотник "Яффа", которому "удалось прорвать системы обороны противника". Всего было запущено четыре дрона и ракета, не удалось перехватить только один БПЛА, уточнили в Саудовской Аравии. Хуситы пообещали продолжить атаки на Израиль, поскольку они требуют прекращения войны в секторе Газа.