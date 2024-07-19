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Кто стрелял в Трампа? Версии покушения, - Дарья Митина
00:07 21.07.2024

19.07.2024
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Кто стрелял в Трампа? Все возможные версии от историка Дарьи Митиной

После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа появляются все новые версии и теории заговора. Историк Дарья Митина в авторской программе "Личное мнение" комментирует событие.

- Символ минувшей недели - это, безусловно, рваное ухо. Покушение на Дональда Трампа может оказать совершенно роковое воздействие на весь дальнейший ход избирательной кампании, а может и не оказать. Еще четыре месяца, очень много времени, и произойти может все что угодно.

Факт остается фактом, Трамп себя вел достаточно мужественно, поэтому вторым символом минувшей недели, наверное, может стать уже ставшая знаменитой фотография, которая действительно до боли напоминает известную фотографию американцев, водружающих флаг Соединенных Штатов над японской Иводзимой времен Второй мировой войны.

Версии покушения на Дональда Трампа
Если обобщить все те версии, которые попадаются в Сети и в средствах массовой информации, то они сводятся к трем:

псих-одиночка,
самострел республиканцев,
заказное убийство.
Кем заказанное? Понятное дело, что демократами. Если бы не счастливая случайность (а Трамп действительно родился в рубашке, потому что буквально несколько миллиметров отделяли его от смерти), то, конечно, не заподозрить демократов было бы очень сложно. Сейчас их заподозрить уже гораздо сложнее, потому что что-то пошло не так. И версия психа-одиночки действительно пока что выглядит наиболее предпочтительной. Впрочем все зависит от того, какие факты и какие улики будут становиться достоянием гласности.

Если псих-одиночка не имел сообщников - это один вариант. Но уже появилась информация, что в его машине была найдена не только взрывчатка, но и передатчик, соответственно, он с кем-то свои действия координировал.

Следствию есть над чем работать.

Конечно, демократические средства массовой информации (я имею в виду СМИ, принадлежащие Демпартии США) уже вовсю Трампа разоблачают, дефомируют: мол, сам заказал, и это предвыборный пиар.

Хорош пиар: пуля прошла в нескольких сантиметрах и могла действительно стать роковой. Трамп избежал летального исхода по очень счастливой случайности: он повернул голову в сторону телесуфлера, и это его спасло.

Тем не менее уже сегодня демократы обвиняют республиканцев в том, что это заказная постановка, никакого покушения не было, а все это просто способ выбиться в лидеры избирательной гонки. На это мы скромно заметим господам-демократам, что Трамп уже и так без всяких покушений выбился в лидеры избирательной гонки, и вряд ли нужно было бы прибегать к столь изуверским способам самопиара.

А вот что касается заказа демократов, ну, собственно, почему нет? Действительно, мертвый Трамп был бы наилучшей уликой в пользу такой версии. Демократы уже пишут о том, что якобы и ухо-то у него не пуля задела, и порвалось оно потому, что отлетел кусок стекла от телесуфлера. Но рваное ухо мы имеем. Я думаю, что баллистическая экспертиза уже определила, что ранение пулевое.

Есть еще несколько разных версий, основанных на классических американских комплексах и фобиях.

Через несколько минут после выстрела в американских соцсетях появились версии, что стрелял некий левак-антифа, какой-то левый активист, у которого давний счет к Трампу и к трампистской идеологии.
Потом появилась версия, в которой левак сменился китайцем: якобы стрелял то ли гражданин Штатов китайского происхождения, то ли гражданин Китая.
Теперь демократические газеты отмывают версию, что это вообще был заказ спецслужб Ирана.
Американские страхи
Перед нами классическая иерархия американских страхов.

Угроза антифа
На самом деле левака днем с огнем в Америке поискать, Америка - это очень правая страна. Если на 250 млн населения найдется несколько сотен тысяч леваков, это уже много. Тем не менее подкорочный страх перед левизной, перед коммунизмом - осколки и объедки маккартизма, с одной стороны, с другой стороны, мы помним, что антикоммунистическая кампания имела далекие последствия в Соединенных Штатах, - это, конечно, угроза, страх номер один.

Страх перед Китаем
После распада Советского Союза и устранения в его лице главной угрозы для Америки, новая главная угроза - китайская.

Иранская угроза
Иран - еще одна страна-изгой, еще одна страна-мордор в американской версии. Естественно, спецслужбы Ирана не могли не быть причастны.

Вот такая иерархия пиететов.

Русский след
"А где же русский след?" - спросите вы. Неужели американцы не выдвинули какой-нибудь русской версии? Давайте будем скромнее: русская угроза для американцев уже давно не первоочередная.

В их иерархии угроз русские не стоят на первом месте, как бы правящие круги Соединенных Штатов эти версии ни раздували. Но русский след в этой трагедии тем не менее был.

Появилась версия, что одна из девушек-телохранительниц - русского происхождения, якобы она родилась в городе Скопине Рязанской области.

Якобы девушка - чемпион, мастер спорта по рукопашному бою, карате, училась у знаменитых рязанских тренеров. В 2000 году семья переехала в Соединенные Штаты, девушка работала тренером, училась в университете, потом окончила школу частных телохранителей. Так что вполне возможно русский след и был, но не в покушении на Трампа, а, наоборот, в его чудесном спасении.

"Покушение на Дональда Трампа не связано с атмосферой ненависти в США, как заявили в Кремле", - заявил представитель государственного департамента Мэттью Миллер. Ну да, конечно, не связано. Видимо, оно связано с атмосферой всеобщей любви. Собственно говоря, представитель госдепа таким образом отвечал на заявление, которое ранее сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя нападение на Трампа, Песков сказал, что именно атмосфера ненависти, которая культивируется нынешней администрацией Соединенных Штатов, и пыталась убить Трампа. Как вы понимаете, Песков отстирывал измазанные штаны демократов, потому что тогда еще самой ходовой версией был именно заказ со стороны окружения демпартии.

Но они этого жеста доброй воли не оценили. Миллер заявил, что Кремль допустил невероятно безответственные комментарии. Странно, что после этого Миллер не добавил: "Это же мы заказали! Мы! А не какая-то атмосфера ненависти".

Что дальше...
После этого состоялся телефонный разговор президента Джо Байдена и Дональда Трампа. Вроде бы стало попахивать деэскалацией, но это только в первые часы. Как мы понимаем, все нюансы разборок и полемики между двумя партиями и двумя кандидатами еще впереди. За четыре месяца мы увидим еще массу интересного.

Трамп уже заявил, что Байден был очень любезен и он четко услышал по телефону, что Байден отдал распоряжение минюсту прекратить два уголовных дела против Трампа из четырех.

Обратите внимание, Байден сказал, что даст распоряжение минюсту прекратить уголовное дело. Это вам не какое-то там телефонное право при кровавом Путине. Это вам истинно демократическое государство. Никакого телефонного права там нет. Ну уж не знаю, послышалось Трампу или не послышалось, но вроде бы ухо у него, хоть и поврежденное, но чистое, а помех на такой спецсвязи тоже вроде как не бывает. Значит, услышал правильно. А вот теперь посмотрим, закроют действительно уголовные дела или не закроют.

Источник - pravda.ru
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