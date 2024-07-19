 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан, Туркменистан и Афганистан хотят построить новую железнодорожную магистраль
00:14 21.07.2024

Казахстан, Туркменистан и Афганистан хотят построить новую железнодорожную магистраль , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024
На полях первого транспортного торгово-экспортного форума в Актау 20 июля состоялась трехсторонняя встреча представителей Казахстана, Туркменистана и Афганистана, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы правительства РК, стороны обсудили возможности строительства новой железнодорожной магистрали Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, которая пройдет с западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в Индию.

"Совместное участие в реализации данного проекта предложил глава Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев. По его словам, туркменская сторона уже согласовала с афганскими коллегами создание логистического центра в Тургунди и в ближайшее время намерена приступить к строительству", – говорится в сообщении.
Планируется построить мощности для перевалки зерна, контейнеров и других грузов. Ожидается, что после запуска проекта логистический центр даст импульс увеличению грузооборота со стороны Тургунди.

"Мы приглашаем к участию в строительстве казахстанскую сторону. Известно, что у вас налажено качественное производство верхнего железнодорожного полотна. Есть и много других возможностей. Тургунди – Герат это не только строительство железной дороги, но и дальнейшее развитие грузопотока, привлечение грузов по данному направлению. С участием казахстанской стороны мы можем в разы увеличить привлекательность этого коридора", – отметил Мамметхан Чакыев.

Представители афганской стороны выразили готовность обеспечить транзит грузов через Казахстан и Туркменистан в Пакистан. Они подчеркнули эффективность развития данного коридора для всех участников перевозочного процесса и выразили заинтересованность в импорте китайских товаров через территории Казахстана и Туркменистана.

"Мы рады приветствовать предложения о совместной реализации нового железнодорожного направления и слышать, что у Туркменистана и Афганистана есть планы по строительству дороги Тургунди – Герат. Очень важно, когда стороны проекта объединяют усилия. Мы поддерживаем идею Туркменистана, это фактически начало строительства западного коридора через Афганистан в Пакистан и далее в Индию", – отметил Серик Жумангарин.
В этот же день вице-премьер Казахстана провел встречу с делегацией Ирана, на которой обсудили ход реализации совместных намерений по развитию транспортной и логистической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что изменились правила сборов за хранение грузов на железной дороге.

Источник - Zakon.kz
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