Израиль разбомбил йеменский порт Ходейда. В наказание за все "грехи" хуситов

00:20 21.07.2024

Израиль нанес мощный авиаудар по хуситам в Йемене

20 июля 2024

Рустам Муратов



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы, передает Orda.kz.



По данным Al Hadath, прямые удары по нефтяным объектам нанесли 12 истребителей. Есть погибшие и раненые. Израиль, по информации издания, действовал совместно с США и Великобританией. Такое решение было принято в ответ на нападение хуситов на Тель-Авив, где вчера в результате атаки ракеты и беспилотников погиб один человек и восемь получили ранения.



Представитель хуситов (движения "Ансар Аллах") Мухаммед Абдель Салям назвал произошедшее "жестокой израильской агрессией" с целью усилить страдания йеменского народа и заставить Йемен прекратить поддержку Палестины, но он не собирается отказываться от нее.



В израильской армии подтвердили, что истребители нанесли удар "по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы".



Источник американского портала Axios из числа израильских чиновников уточнил, что удар был скоординирован с США и международной коалицией, которая противодействует хуситам. Axios подчеркивает, что это первая атака израильтян по Йемену.