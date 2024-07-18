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Тимур Шерзад: Покушение на Трампа повторяет американские традиции
00:25 21.07.2024

18 ИЮЛЯ 2024,
МНЕНИЕ

Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

Тимур Шерзад
журналист

В далеком XVIII веке, когда американцы в подпольных организациях, уличных беспорядках и на полях сражений выгрызали свою независимость, жизнь и собственность не стоили ничего. Лоялиста (британского сторонника) можно было не только вывалять в дегте и перьях на потеху толпе, но и зарезать или бросить в колодец. Или разнести по кирпичику его дом.

Несмотря на декларируемые ныне (только декларируемые) "цивилизованные" правила политической борьбы, Штаты были созданы в суровое и жестокое время суровыми и жестокими людьми. Это не могло не наложить отпечаток на американский менталитет. Революционное происхождение страны давало однозначный ответ на вопрос "имею ли я право". Американские культура и мораль утверждают: если уверен, то имеешь.

Время эти нравы не лечило. Как в какие-нибудь 1850-е велись дискуссии о рабовладении в Конгрессе? Был, например, такой случай: сенатор Лоуренс Кейт избил тростью сенатора Чарльза Самнера до бессознательного состояния – причем лупил так, что трость разлетелась в щепки. При этом коллега Кейта во время избиения размахивал револьвером, не давая никому приблизиться к Самнеру. И оба были триумфально переизбраны!

В такой атмосфере не приходится удивляться и многочисленным покушениям на президентов – как действующих, так и бывших. Они начались в 1835-м с попытки застрелить президента Эндрю Джексона – покушение сорвалось из-за осечки пистолета.

Из-за таких накладок и работы спецслужб сорвалось огромное количество подобных попыток – одного только Билла Клинтона, по разным источникам, пытались убить до тридцати раз.

Но некоторые из убийц все-таки достигли цели. За историю США были убиты четыре президента – Абрахам Линкольн в 1865 году, Джеймс Гарфилд в 1881-м, Уильям Маккинли в 1901-м и Джон Кеннеди в 1963-м. Кроме того, народная молва считала подозрительными смерти Захари Тейлора в 1850-м и Уоррена Гардинга в 1923-м, подозревая, что президентов могли отравить.

Кто-то из глав государства умирал, а кто-то был ранен – как тот же Трамп. Компанию ему в этом списке составили экс-президент Теодор Рузвельт в 1912 году и Рональд Рейган в 1981-м. Причем ситуация с Рузвельтом была очень похожа на покушение на Трампа – тем, что добавила очков пытающемуся переизбраться политику. Пуля стрелка попала Рузвельту в грудь, но его спасла толстая 50-страничная заготовка с речью, а также немощь патрона 38 калибра.

Тедди Рузвельт, заядлый охотник, достаточно разбирался в анатомии, чтобы оценить уровень опасности ранения – оно не было серьезным, хотя со стороны все выглядело довольно впечатляюще. И, игнорируя рану груди, он почти час продолжал невозмутимо зачитывать свою речь.

Восхищение этим поступком прибавило ему политических очков, которых, впрочем, все равно не хватило для победы на выборах 1912 года. Виной тому была неудачная политическая стратегия самого Рузвельта. Он, не сумев договориться внутри своей партии, пошел на выборы как третий кандидат и расколол голоса республиканцев, подарив победу демократам. Ошибка, которую Трамп не допустил.

Непримиримость
А вот с чем у набравшего себе политических очков на покушении Трампа намного хуже, так это с политическим климатом в Соединенных Штатах. На словах верхушка демократов, конечно же, дистанцировалась от покушения и назвала его ужасным. Уголовные дела на Трампа закрываются в попытке успокоить настроения внутри страны. Но даже если лидеры искренни и честны (в чем есть некоторые сомнения), то рядовой активист своего отношения к произошедшему не скрывает.

Кем бы ни был стрелявший и с кем бы он ни был связан – активисты Демпартии в соцсетях массово желают Трампу смерти и сожалеют о том, что стрелок промахнулся, поразив всего лишь ухо. Кто-то цинично расстраивается, что неудача в покушении прибавит Трампу и его сторонникам немало политических очков. В любом случае мониторящее американские соцсети ФБР уже заявило о росте угрожающей риторики.

Спасение Трампа отложило две войны
Для России покушение на Трампа пошло по наилучшему пути – оно усилило атмосферу ненависти и взаимных подозрений в Соединенных Штатах, на шажок приблизив их к гражданской войне. Сложно понять друг друга, когда одни ненавидят лидера других, как будто это не Дональд Трамп, а Адольф Гитлер, а другие дополнительно укрепились в мысли, что для первых больше не действуют никакие правила игры. Только победа любой ценой, ведь речь теперь не о реалполитик, а о противостоянии абсолютного зла и абсолютного добра – как минимум Гарри Поттера против Волан-де-Морта. И с каждым разом сторонникам Трампа становится все яснее, что жалеть их в случае чего никто не будет.

Это не значит, что ситуацию нельзя как-то притушить или временно успокоить, но с каждым разом делать это становится все сложнее. А шанс фатальной ошибки все выше – ведь противостояние угрожающе бурлит уже не год, не два и не пять.

Наша выгода

Усиление накала политической борьбы в США вовсе не обязательно будет приятно нам "в моменте". Противоборствующие стороны, чтобы впечатлить избирателя, могут начать строить из себя "крутых парней" и устроить соревнование, кто сильнее навредит России. В случае если та самая гражданская война в США все же случится, это может обрушить мировую экономику. Возникают и вопросы по контролю за ядерным оружием. Эти вероятности могут некоторых всерьез напугать.

Но если провозглашенная нами борьба с угрозой НАТО и победа в гибридной войне – наша истинная цель, то переживать за стабильность в Соединенных Штатах не стоит.

Есть государство, которое возглавляет списки поставляющих оружие и разведданные нашим врагам. Оно убивает наших солдат, чтобы измотать Россию – заставить ее заплатить цену за то, что она забирает принадлежащее ей по праву у обнаглевших сквоттеров.

Поэтому мы не просто можем, но и должны поддерживать раздрай в Соединенных Штатах – когда не мешая ему углубляться, а когда и делом.

Потому что "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" (Матфей, 12:25).

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721510700


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