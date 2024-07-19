РосГосДума экстренно разработала 25 законопроектов по ужесточению миграции

00:38 21.07.2024

Незаконная миграция будет остановлена? Дума обещает

Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции



Государственная Дума восприняла критику после теракта в "Крокусе" и занялась ужесточением миграционного законодательства. Два законопроекта в стадии принятия.



Многие мигранты не уважают российские законы

Недавний теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" показал, что в государствах Центральной Азии и России существует сеть вербовки мигрантов в ряды международного терроризма. Они формируют "спящие ячейки" и готовы активизироваться по приказу противника в любой момент.



ФСБ сообщила в пятницу, 19 июля, что в Ессентуках задержан мигрант из Средней Азии, который готовил взрыв на автовокзале. Днем ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев рассказал в соцсетях, что ему "рассекли голову", когда он пытался разнять драку местных с мигрантами в Самаре.



По данным СК РФ, число экстремистских преступлений мигрантов выросло на 55% за шесть месяцев 2024 года, изнасилований - на 5%.



Дума рассматривает 25 проектов по ужесточению миграции

Спикер Думы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что на рассмотрении нижней палаты сейчас находятся 25 законопроектов, направленных "на регулирование контроля за миграцией". Из тех, что уже накануне принятия:



о режиме высылки незаконных мигрантов; он будет упрощен (полномочия передаются от судов полиции), а сведения о выдворенных будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц;

об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранных граждан - только при очном посещении офиса оператора связи и обязательном прохождении идентификации с использованием биометрии.

Также Думой разработаны и будут внесены следующие проекты федеральных законов:



об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции;

об установлении отягчающего вину обстоятельства "нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка";

о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса;

об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

Депутат Михаил Делягин предложил введение моратория на ввоз новых мигрантов. Другие депутаты предлагают оставить только миграцию по запросам предприятий и ввести ответственность руководителей этих предприятий за проступки мигранта.



Дефицит рабочей силы в РФ создан искусственно

Экономист Дмитрий Белоусов развенчал мнение о том, что мигранты нужны в РФ, так как рабочих рук не хватает.



По его словам, дефицит кадров - искусственное явление. Оно связано со спецификой подсчета безработных, низкой производительностью труда на уровне средневековых артелей и огромным количеством людей, находящихся в "серой зоне" рынка труда.



Политолог Алексей Живов подчеркнул в Telegram, что при этом "нельзя изолироваться от Средней Азии".



По его словам, в национальных интересах РФ инвестировать в развитие местных экономик и местную занятость, чтобы сама необходимость приезжать в Россию за заработком исчезла. Местная продукция при этом будет конкурентна на мировых рынках за счет невысокой стоимости рабочей силы. Так, например, рос Китай.



Автор Любовь Степушова