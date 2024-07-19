Иран, Россия, Казахстан и Туркменистан откроют восточный маршрут коридора Север - Юг

01:10 21.07.2024

Министерство транспорта Казахстана объявило, что Иран, Россия, Казахстан и Туркменистан подписали дорожную карту развития восточного маршрута Международного транспортного коридора Север - Юг на 2024−2025 годы. Об этом сообщило 20 июля агентство IRNA.



Реализация этого документа позволит увеличить пропускную способность маршрута до 15 миллионов тонн в год к 2027 году и до 20 миллионов тонн к 2030 году.



Министр транспорта Казахстана сообщил, что его страна планирует продолжить активное участие в развитии восточного маршрута Международного транспортного коридора Север - Юг, который обладает наибольшей пропускной способностью и позволит обеспечить рост грузопотоков до 2030 года.



Он считает этот маршрут самым безопасным и коротким транспортным путем к Индийскому океану.



"Считаю необходимым приступить к реализации подписанной сегодня дорожной карты в контексте развития потенциала восточного маршрута с территории Казахстана, России, Туркменистана и Ирана", - добавил он.



Документ был подписан 19 июля на первом торгово-экспортном форуме Международного транспортного коридора Север - Юг в Актау, Казахстан.



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МТК "Север-Юг" включает несколько маршрутов с использованием железнодорожного транспорта:



- Восточная ветвь коридора – прямое железнодорожное сообщение Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран с выходом на железнодорожную сеть Ирана через ЖДПП Акяйла (Туркменистан) – Инче-Бурун (Иран) или Сарахс.



- Западная ветвь коридора – прямое железнодорожное сообщение Россия – ЖДПП Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) с последующей перегрузкой на автомобильный транспорт для перевозки по территории Ирана.



- Транскаспийский маршрут – мультимодальный маршрут с использованием российских портов РФ (Астрахань, Оля, Махачкала) и портов Ирана в Каспийском бассейне.