Александр Широкорад: А у вас белых бьют! К чему приведет "черная полоса" в жизни Америки

06:45 21.07.2024 20 июля 21:00

А у вас белых бьют! "Плавильный котел" США эволюционировал до взбесившегося ядерного реактора



Александр Широкорад



А у вас белых бьют! "Плавильный котел" США эволюционировал до взбесившегося ядерного реактора



Уже два века США настойчиво уверяют мир, что именно они являются главным разносчиком свободы и демократии. И по сей день Америка продолжает удивлять мир своими достижениями. Так, после многих лет научных изысканий их ученые выяснили, что в США люди делятся не на мужчин и женщин, а на 54 пола. Причем, никто над ними не смеется. За смех над столь святыми вопросами могут с работы выгнать, а то и за решетку отправить.



А вот чиновники тихо заскулили в своих кабинетах - что теперь писать в паспортах? И наконец-то нашли выход. В паспорте в графе "пол" с 11 апреля 2023 года американцам предложено писать: "мужской", "женский" или "гендер Х". "Гендер Х" - это принадлежность к остальным 52-м полам.



Еще забавнее с расовым составом населения США. Появились десятки видов негров. Кстати, насчет терминологии. Я - русский человек, говорил и буду говорить слово "негр", которое употреблялось веками всеми русскими, включая Пушкина, Николая II и Маяковского.



Негр по латыни значит - черный. Но в США это слово уже лет 40 под запретом. Нет, в тюрьму пока не сажают, но с работы гарантированно турнут. В 1980-х годах был пущен в оборот термин "афроамериканец". Но я почему-то никогда не слышал слова "афрофранцуз" или "афрорусский", хотя сталкивался и с теми, и с другими.



В 2020 году лидеры негритянских движений стали требовать, чтобы их уважительно именовали "коренными темнокожими американцами", ну, или "американскими потомками порабощенных". Помимо того, они требуют выплаты "коренным" миллиардов долларов репараций за "годы притеснений".



В Сан-Франциско в январе 2023 года был создан Комитет по репарациям, который постановил выплатить каждому афроамериканцу по 5 миллионов долларов в виде компенсации за притеснения их предков.



Разумеется, платить нужно только "коренным". Но каков критерий отбора "коренных"? Комитеты по репарациям в Сан-Франциско и других городах так и не сумели выработать оные требования.



В России лет 200 преобладает мнение, что расовые конфликты в США вызваны исключительно притеснениями негров белыми американцами. На самом деле белые американцы с начала существования США были заражены диким расизмом по всем азимутам, а не только в отношении негров и индейцев.



Ну, ладно, в 1920 году штат Луизиана принял закон о запрете брака между белыми и неграми. А, кстати, кого тогда считали белыми? Тогда действовало правило "одной капли крови", согласно которому у белого человека среди предков до седьмого (!) колена не должно было быть никаких "цветных" - ни негров, ни азиатов, ни латиноамериканцев.



В 1907 году в Оклахоме были запрещены все браки негров с не неграми.



В разных штатах принимались законы о запрете браков и белых, и черных с "монголами", под которыми подразумевались японцы, китайцы и т. д. Отдельно был принят закон о запрете браков негров с филиппинцами. Мало кто знает, что в сентябре 1944 года в США были запрещены браки с немцами, австрийцами и прочими "супостатами".



Лишь в 1967 году Верховный суд США признал законы о запретах межрасовых браков неконституционными. Однако штат Алабама отменил закон о запрете межрасовых браков только в 2000 году!



Но в XXI веке маятник качнулся в другую сторону. И теперь "коренные" негры считают себя элитой, а белых, латиноамериканцев, азиатов и прочих - пересортицей.



С 2020 года на улицах американских городов к хорошо одетым белым людям подходят негритянские активисты и требуют, встав на колено, на телекамеру извиниться "за рабство негров". Отказавшихся оскорбляют, а то и бьют. Любопытно, что сам президент Байден в марте 2023 года добровольно встал на колено перед неграми и извинился.



В РФ обычно пишут только о конфликтах негров с белыми. А вот еще в 1991 году 15-летняя негритянка Латаша Хармс вошла в магазин, принадлежавший корейской супружеской чете. Она не заплатила за товар, и хозяйка, 49-летняя Су Джи Ду хотела посмотреть, что у нее в рюкзаке. Латаша два раза сильно ударила кореянку по лицу, та упала, а затем схватила револьвер и уложила Латашу. По многим штатам прокатились дикие погромы магазинов, принадлежавших корейцам, включая тех, кто родился в США. Кроме магазина семейства Ду уничтожено две тысячи (!) магазинов этнических корейцев.



Самое забавное, что "коренные" негры ненавидят и презирают негров, приехавших в США из Африки после 1864 года.



Еще в 1822 году белые либералы и консерваторы объединились, дабы сохранить "чистоту крови", и решили отправить всех свободных и освобожденных рабовладельцами негров обратно в Африку.



За 50 долларов у туземных вождей была куплена огромная территория в Западной Африке, и туда отправили десятки тысяч "коренных" негров. Новое государство получило название "Либерия" от слова "свобода". Причем насильно никто никого не отправлял, американские негры с восторгом ехали в "страну обетованную".



А по прибытии они немедленно установили там американские порядки. "Коренные" стали плантаторами, а местные негры - их рабами.



Мало того, Либерия до начала ХХ века была одним из крупнейших экспортеров рабов. Разумеется, "черное дерево" было не из "коренных", а из туземцев.



Но вернемся в США. За бунтами чернокожих стоят очень богатые белые люди. Так, на финансировании чернокожих активистов журналисты неоднократно ловили фонд Сороса.



Зачем Соросу бунт в США? Вопрос сложный. Но тут вспоминается высказывание одного американского юриста: "В США не будет революции, поскольку черные ненавидят белых больше, чем бедняки богачей".



С 1908 года в США рекламируется американская модель "плавильного котла". Согласно этой теории, разные народы "сплавляются" в одном государстве. Смешиваются их культуры, менталитет и даже происходит биологическое слияние.



Кризис модели "плавильного котла" в США в XXI веке стал очевиден всем. Повсеместно - расовые беспорядки и взаимная ненависть. Согласно американским СМИ, даже в церквях свыше 90% верующих молятся только с представителями своей расы.



Биологического слияния тоже нет, смешанные браки составляют сейчас около 3−4 процентов. Причем, к этим цифрам надо относиться осторожно - в подробностях прячется дьявол. Так, например, в штате Гавайи 24% смешанных браков. Но там почти нет негров (2,3%), а белым мужчинам нравятся туземные красавицы, которые внешне очень похожи на белых.



У нас распространено мнение, что большинство американских мулатов произошли от смешанных браков. А вот американские историки утверждают, что большая часть мулатов являются плодом любви негров и белых проституток.



Кроме того, со второй половины XIX века разбогатевшие негры используют белых "суррогатных" матерей, потомство от которых они выдают за своих приемных детей.



Кто-то остроумно заметил, что США надо сравнивать не с "плавильным котлом", а с "ядерным реактором", который нужно непрерывно охлаждать, чтобы избежать ужасающего взрыва.



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В качестве охлаждения американская закулиса использует деньги, в том числе пособия, и совсем не малые, наркотики, всевозможные развлечения и, наконец, угрозу внешнего врага.



Кто может поручиться, что, исчерпав иные средства охлаждения расового реактора, Белый дом не предпочтет внутреннему взрыву и гражданской войне большую внешнюю войну?



Однако эпоха войн "средней мощности" типа Югославии, Ливии и Ирака закончилась Евромайданом в феврале 2014 года. И следующая большая или даже средняя американская война перейдет как минимум в локальную ядерную. Поэтому-то в Пентагоне и разрабатывают варианты обезоруживающих ударов по России и Китаю. Американские генералы почему-то уверены, что система "Периметр" не сработает, и над США не взорвутся тысячи термоядерных боевых частей.



Сотни ученых по обе стороны Атлантики уверяют, что пока не найден рецепт для решения межрасовых конфликтов. А между тем этот рецепт не только нашел, но и реализовал еще в 1959 году 33-летний бородатый команданте.



Тысячи имений, отелей, пляжей и ресторанов "только для белых" были открыты для всех. Кастро считал, что самоидентификация всего населения острова должна быть не расовой, а национальной. Понятно, что в сплочении кубинского народа важную роль сыграл и фактор внешнего врага. Тут янки серьезно подыграли Фиделю.



На Кубе по переписи 2002 года было 65% белых, 24% мулатов, 10% негров и 1% кубинцев. И никаких межрасовых конфликтов с 1959 года. Источник - свободная пресса

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