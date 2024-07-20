Массовые беспорядки в Бангладеш не стихают - полиция стреляет в толпу боевыми

06:50 21.07.2024

Полиция Бангладеш применила боевые патроны для разгона протестующих в Дакке

20.07.2024 Влад Николаев

Полиция Бангладеш применила боевые патроны для разгона протестующих в столице страны Дакке. Об этом сообщает агентство France-Presse.



Как сообщило индийское издание Hindustan Times, в городе ужесточен комендантский час, не работают метро и железнодорожные станции, закрыты школы и университеты.



Массовые протесты против введения системы квот на государственные должности, которая предполагает резервирование до 30% государственных должностей за членами семей ветеранов войны за независимость 1971 года, продолжаются в Бангладеш уже несколько недель. По мнению демонстрантов, квоты помогают партии премьер-министра Шейхи Хасины удерживать власть. Акции протеста усилились в последние дни после столкновений между протестующими и полицией в кампусе университета Дакки.



Накануне демонстранты взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных.



Как сообщает AFP, в результате протестов уже погибли 115 человек, число пострадавших превысило 1,5 тыс. Среди пострадавших – более 300 сотрудников правоохранительных органов, около половины из них госпитализированы. Правительство ввело в стране комендантский час и направило армию на помощь гражданским властям. Столицу страны Дакку патрулируют военные вертолеты, а на улицы выведена бронетехника.