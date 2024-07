Покушение на Трампа: заговор или эксцесс одиночки? - "Завтра"

06:52 21.07.2024 Способны ли спецслужбы Америки защитить своих президентов и кандидатов в президенты от киллеров?

Елена Ларина Владимир Овчинский

19.07.24



Покушение на Трампа, так же как и убийство Кеннеди на долгие годы (если не навсегда) останется политической и криминальной загадкой.



Как было заявлено 14 июля, Конгресс США сразу организовал собственное расследование покушения на Трампа. Крупнейшие СМИ США также проводят свои журналистские расследования.



1. Растет список вопросов о мерах безопасности в момент покушения на Трампа



Washington Post сообщила в видеоанализе 15 июля, что прохожие на митинге Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, предупредили местную полицию, что видели, как мужчина карабкался на крышу здания. Видео, размещенное в социальных сетях, показывает, как один мужчина кричит "Офицер! Офицер!", в то время как другие указывают на здание. "Он на крыше!" - говорит женщина.



Свидетели митинга бывшего президента Дональда Трампа заметили кого-то на крыше неподалеку и начали привлекать внимание полиции за две минуты до того, как раздались выстрелы.



По словам сотрудника Секретной службы, проинформированного об инциденте, местная полиция, которой Секретная служба поручила помочь обнаружить угрозы в толпе на митинге Дональда Трампа 13 июля, находилась внутри здания, на крыше которого расположился вооруженный мужчина, чтобы стрелять в бывшего президента.



По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным в связи с продолжающимся расследованием, изнутри здания Agr International они заметили мужчину, который действовал скрытно, расхаживая взад-вперед по зданию с каким-то снаряжением, и связались с командным пунктом Секретной службы, чтобы предупредить их.



Эти негативные факты добавляются к растущему списку вопросов о плане Секретной службы по обеспечению безопасности территорий за пределами периметра и о неспособности правоохранительных органов реагировать достаточно быстро на многочисленные ранние предупреждения о подозрительной активности.



Отчет представителя Секретной службы также подчеркивает возникающую напряженность между этим агентством и местными властями по поводу того, кто виноват в том, что стрелок смог получить доступ к четкому обзору события. Секретная служба отвечала за общий план безопасности, но агентство заявило, что оно полагалось на местные правоохранительные органы в районах за пределами периметра безопасности. Здание Agr не находилось внутри периметра, что требовало от представителей общественности проходить через металлоискатель перед входом.



Представитель Секретной службы сообщил, что снайперская команда внутри здания была из округа Бивер, который соседствует с округом Батлер, где в субботу прошел митинг. Местные власти заявили, что отряды SWAT в близлежащих округах обычно дополняют безопасность крупных мероприятий по всей западной Пенсильвании.



Офис окружного прокурора округа Бивер подтвердил, что группа SWAT из округа была на субботнем митинге, но отказался предоставить дополнительную информацию, указав на продолжающиеся расследования со стороны государственных и федеральных властей. В письменном заявлении 16 июля офис окружного прокурора округа сказал: "Мы гордимся героическими действиями, предпринятыми нашими офицерами".



Ричард Голдингер, окружной прокурор округа Батлер, заявил в интервью, что все отряды SWAT из его юрисдикции находились внутри безопасного периметра. "Секретная служба была ответственной, и поэтому они должны были обеспечить безопасность места проведения и прилегающей территории", - сказал он The Post. "Я думаю, это здравый смысл. Это их работа".



Он добавил: "По моему мнению, обвинять местные правоохранительные органы - значит перекладывать вину на других, хотя на них она лежит".



Полицейские снайперы открыли ответный огонь после того, как вооруженный мужчина выстрелил в Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля.



Местное новостное издание Beaver Countian сообщило 15 июля, что контрснайперы находились внутри здания за пределами периметра безопасности мероприятия. Издание сообщило, что офицер полиции округа Бивер предупредил командный центр, что видел человека с дальномером - устройством, помогающим оценивать расстояния - до того, как раздалась стрельба.



Контрснайпер Секретной службы, убивший стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, держал его на прицеле и пытался оценить, есть ли у него оружие и представляет ли он угрозу, сказал чиновник. Радиопереговоры Секретной службы передали, что местная полиция либо заметила, либо пытается найти подозрительного человека около этого здания. Контрснайпер был опытным стрелком, который считается легендой Секретной службы из-за его высоких оценок точности на больших расстояниях.



Контрснайпер, убивший Крукса, выстрелил сразу, как только увидел, что Крукс поднял оружие, сказал чиновник. Этот контрснайпер убил Крукса одним выстрелом, но через несколько секунд после того, как он выстрелил в Трампа, сказал чиновник.



План безопасности Секретной службы для устранения одного из главных рисков на мероприятии - кто-то стреляет с возвышенности за пределами периметра митинга - заключался в том, чтобы разместить две команды контрснайперов Секретной службы перед толпой, на крышах двух амбаров за сценой Трампа. Местные контрснайперы, размещенные внутри здания Agr, должны были обеспечить "прикрытие" и вести наблюдение за толпой сзади и за периметром.



The New York Times (16.07.2024) пишет, что шериф округа Батлер Майкл Т. Слупе и представитель федеральных правоохранительных органов сообщили, что после того, как вооруженный преступник добрался до крыши одноэтажного склада, местный полицейский поднялся на стену здания и перекинул через парапет местного полицейского, который тут же встретился взглядом с вооруженным преступником.



Вооруженный мужчина направил свое оружие на офицера, который немедленно отступил, сообщили официальные лица. Вскоре после этого вооруженный мужчина начал стрелять по митингующим, и снайпер Секретной службы застрелил его.



Директор Секретной службы Кимберли Читл заявила в телевизионном интервью, показанном 16 июля утром, что одной из причин, по которой агентство не потребовало, чтобы полицейский стоял на крыше здания Agr, был его наклон. "У этого здания, в частности, наклонная крыша в самой высокой точке, и поэтому есть фактор безопасности, который будет учитываться, и мы не хотели бы размещать кого-либо на наклонной крыше", - сказала она. "Поэтому, вы знаете, было принято решение обезопасить здание изнутри".



2. Новые странные обстоятельства, выяленные независимыми расследованиями



Анализ Washington Post (17.07.2024), основанный на более чем 40 видео и фотографиях, а также спутниковых снимках и анализе местности, использованных для построения 3D-модели, изучающей место митинга и позицию стрелка, показал, что две контрснайперские команды Секретной службы, возможно, изначально были ограничены в своей возможности увидеть стрелка, когда он полз по крыше, из-за ее наклонных сторон. Деревья около митинга, вероятно, сыграли свою роль в сокрытии стрелка по крайней мере от одной команды, назначенной для обнаружения и нейтрализации потенциальных снайперов.



Секретная служба отвечает за общую координацию мер безопасности во время мероприятия. Директор агентства заявила, что она поручила местным правоохранительным органам обеспечить безопасность здания, из которого Крукс открыл огонь, и что офицеры не смогли помешать ему подняться на крышу.



Секретная служба отказалась комментировать вопрос о том, могли ли наклон крыши или деревья повлиять на способность команд отреагировать.



Оценки The Post были проверены и подтверждены тремя бывшими сотрудниками правоохранительных органов, включая двух отставных снайперов и бывшего агента Секретной службы, а также бывшего снайпера морской пехоты.



3D-модель Post установила, что оба подразделения могли быть затруднены уклоном крыши здания, где был найден Крукс, которая поднимается примерно в метре от его внешних стен до его вершины. Согласно анализу, который поместил камеру в поле зрения команд, Крукс, вероятно, не был виден, когда он полз по крыше, чтобы занять свою последнюю позицию для стрельбы. Реконструкция Post показывает, что самая северная контрснайперская команда Секретной службы, ближайшая к подозреваемому - чуть более чем в 122 метрах и ​​на вершине амбара высотой примерно 7 метров - могла еще больше затрудниться, чтобы увидеть его из-за двух деревьев, расположенных между ними.



Вторая контрснайперская группа, находившаяся примерно в 168 метрах от стрелка, хотя и находилась дальше, могла иметь менее загороженный обзор, согласно реконструкции The Post, поскольку они располагались немного западнее, и деревья могли не попадать в зону их прямой видимости.



Команды контрснайперов обычно сканируют угрозы с помощью биноклей, которые обеспечивают более широкое поле зрения, чем винтовочная оптика, сказал Джейсон Лоулесс, отставной офицер, работавший снайпером в группе специальных операций полицейского департамента Талсы. Но примерно за две минуты до того, как раздались выстрелы, самая северная команда уже заняла свои винтовочные позиции, что говорит о том, что они были настроены на потенциальную угрозу в тот момент. Неясно, когда именно Крукс впервые стал виден контрснайперам Секретной службы.



"Если они на прицеле, значит, их о чем-то уведомили", - сказал Лоулесс. Когда Крукс сделал первые выстрелы, один из контрснайперов северной команды вздрогнул, сказал он, отвел взгляд от прицела и сменил позицию.



Самая южная контрснайперская группа, которую на более ранних снимках можно увидеть обращенной на юг, по-видимому, переориентировалась на север, прежде чем Крукс предположительно выстрелил, что позволяет предположить, что они также знали об угрозе.



Позиции двух команд на крышах амбаров находились примерно на 1,5 – 2.5 метра выше крыши, с которой Крукс стрелял. Это означало, что обе команды, вероятно, не были достаточно высоко, чтобы видеть Крукса, когда он полз по другой стороне крыши, показала модель The Post.



Сотрудник правоохранительных органов, осведомленный о стрельбе, сказал, что наклонная крыша могла создать визуальный блок для контрснайперов. Контрснайпер, убивший Крукса, держал его на прицеле в течение нескольких мгновений, пытаясь оценить, есть ли у него оружие и представляет ли он угрозу, а затем застрелил его через несколько секунд после того, как Крукс выстрелил, сказал сотрудник, который говорил на условиях анонимности в связи с продолжающимся расследованием.



Власти не сообщили, кто из членов команды охраны Трампа застрелил стрелка.



Ведется активное расследование того, как Круксу удалось забраться на крышу соседнего здания, расположенного в 122 метрах от места выступления Трампа, и его не остановили сотрудники правоохранительных органов.



Аэросъемка, подтвержденная The Post, показала, что его тело было обнаружено примерно в 12 метрах от восточного края здания, выходящего на парковку. В 1,5 метра от него находилась винтовка, а дальше на крыше - предмет, похожий на сумку.



3D-реконструкция, проведенная The Post, показывает, что, хотя между стрелком и одним из сотрудников секретной службы находятся деревья (которые, по словам Лоулесса и других экспертов, могли бы обеспечить ему укрытие), обзор между стрелком и трибуной, где стоял Трамп, был практически свободным.



На кадрах с воздуха видна лестница, прислоненная к конструкции, соединенной со зданием, откуда Крукс якобы стрелял, где также есть кондиционеры. Неясно, как стрелок добрался до крыши здания, которая в самой низкой точке имеет высоту чуть более 4 х метров.



В то время как контрснайперским группам было бы трудно заметить Крукса, пока он находился на дальней стороне крыши, зрители за пределами митинга смогли легко заметить его еще до первых выстрелов, что вызвало вопросы об эффективности работы патрулей местных правоохранительных органов.



Несколько видео, снятых участниками за пределами периметра митинга и подтвержденных The Post, показывают их попытки предупредить правоохранительные органы о человеке на крыше, который, по их мнению, мог быть вооружен. Полицейские на видео идут около здания, из которого стрелял Крукс. На одном из видео, подтвержденном The Post, видно, как люди кричат ​​офицерам, что на крыше находится человек, по крайней мере, за 86 секунд до первых выстрелов в 18:11. Камера приближается, чтобы показать его лежащим на животе.



"Поблизости должны были быть сотрудники полиции, которые могли бы либо отказать ему в доступе с самого начала, либо мгновенно отреагировать на вызов", - сказал Деррик Бартлетт, отставной снайпер SWAT полицейского управления Форт-Лодердейла и президент Американской ассоциации снайперов. "Так что в системе безопасности была дыра".



Два аудиоэксперта - Роб Махер из Университета штата Монтана и Стивен Бек из Beck Audio Forensics - насчитали в общей сложности 10 выстрелов после анализа проверенных кадров покушения и последовавшей реакции правоохранительных органов. Первые восемь имели схожие аудиохарактеристики и были произведены в течение шести секунд. За ними сразу же последовал выстрел из другого места, сказали они, и через 16 секунд после начала стрельбы - последний выстрел. Эти последние два выстрела имели другие акустические сигнатуры, чем предыдущие, что предполагает ответ службы безопасности. И Махер, и Бек предупредили, что только аудиоанализ не может определить точный источник этих выстрелов.



3. Провал Секретной службы или часть заговора?



Секретная служба находится сейчас под пристальным вниманием из-за того, что позволило исключить здание в пределах досягаемости винтовки из своего безопасного периметра, создав слепую зону рядом с бывшим президентом, которой воспользовался стрелок.



"Я потрясена, узнав, что Секретная служба знала об угрозе еще до того, как президент Трамп вышел на сцену", - написала сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн 17 июля после закрытого брифинга с Секретной службой и ФБР.



Несмотря на то, что следователи продолжают выяснять, что произошло, уже ясно, что было несколько упущенных возможностей остановить мистера Крукса до того, как ситуация стала смертельно опасной.



Опубликованное 17 июля расследование The New York Times основано на видеозаписях с митинга и заявлениях многочисленных федеральных чиновников, сотрудников местных правоохранительных органов в Батлере и членов Конгресса, которые были проинформированы ФБР и Секретной службой.



8 июля передовая группа Секретной службы отправилась на территорию Butler Farm Show, чтобы оценить угрозу безопасности. Агенты работали с местными правоохранительными органами и объясняли, чем будет заниматься Секретная служба и что должны делать правоохранительные органы.



Важно отметить, что Секретная служба решила, что группа складов к северу от сцены будет исключена из зоны безопасности, несмотря на то, что они находятся всего в 137 метрах от трибуны Трампа. Это было в пределах досягаемости винтовки.



Это означало, что склады были переданы местным правоохранительным органам для обеспечения безопасности. Секретная служба и местная полиция рассматривали комплекс складов к северу от места проведения митинга в качестве наблюдательного пункта. Он считался местом, откуда можно наблюдать за толпой Трампа, а не местом, за которым нужно было наблюдать.



Но это создало слепое пятно, за пределами периметра безопасности, но в пределах досягаемости винтовки Трампа. Он был использован вооруженным человеком без военной подготовки и без особой хитрости, который появился раньше и вел себя достаточно странно, чтобы полиция сфотографировала его и распространила его фотографию, хотя и без оружия.



"Я не знаю, кто отвечал за это здание", - сказал окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер. - Но кто-то должен был там быть.



Также было неясно, за какое время мистер Крукс подготовился. Трамп объявил о своем митинге в Батлере 3 июля.



Но впоследствии, когда ФБР смогло, наконец, получить доступ к мобильным телефонам и другим электронным устройствам Крукса, агенты увидели, что он искал изображения Трампа, а также президента Байдена, генерального прокурора Меррика Гарланда и даже директора ФБР Кристофера Рэя.



Крукс также ввел в поисковую строку "большое депрессивное расстройство" и искал даты и места выступлений Байдена и Трампа.



Одно из запланированных выступлений Трампа произошло примерно в 80 км от дома Крукса в Бетел-Парке, штат Пенсильвания.



12 июля, за день до покушения, Крукс отправился на стрельбище, согласно сводке расследования, подготовленной ФБР. На следующее утро он купил лестницу в магазине Home Depot, а затем в тот же день купил 50 патронов в оружейном магазине рядом со своим домом, согласно документу ФБР и сотрудникам федеральных правоохранительных органов.



В своей машине, Hyundai Sonata, Крукс привез винтовку AR-15, купленную его отцом более десяти лет назад. И он принес две самодельные бомбы, в которых потенциально взрывоопасная смесь удобрений и топлива была упакована в пустые банки из-под боеприпасов, размером примерно с ящик с инструментами.



Бомбы были оснащены приемником с дистанционным управлением, который обычно используется для запуска фейерверков на расстоянии, согласно другому отчету федерального правительства, с которым ознакомилась The Times. В сообщении говорится, что бомбы, по-видимому, предназначены для подрыва с помощью пульта дистанционного управления. Он принес и это.



Митинг Трампа в Батлере должен был начаться в 17:00, но после этого Трамп вышел на сцену только через час. Видео, полученное питтсбургским телеканалом WTAE-TV, показывает, что Крукс был там по крайней мере в 17:06.



Судя по видео, Крукс прогуливался перед зданием склада, которое он в конечном итоге использовал в качестве снайперского насеста. Он выглядел безоружным и неторопливым, глядя в сторону места митинга, засунув руку в карман.



Офицер сфотографировал его и распространил среди полицейских на митинге. Чиновник сказал, что местные полицейские пытались проследить за подозрительным мужчиной, но потеряли след.



До стрельбы оставалось около 20 минут.



В какой-то момент Крукс забрался на крышу склада, здание No 6 комплекса взаимосвязанных зданий из гофрированного металла, используемых компанией по производству оборудования AGR International.



Это место имело очевидные преимущества для потенциального снайпера: четкая, возвышенная линия обзора в сторону сцены, где должен был стоять Трамп. Читл сказала, что на самой крыше не было полицейских из-за проблем с безопасностью, связанных с уклоном крыши.



Существовали противоречивые рассказы о том, как Крукс поднялся на крышу. Представитель Секретной службы сообщил 17 июля, что он поднялся на крышу самостоятельно, возможно, с помощью кондиционера. Федеральные следователи считают, что он не пользовался лестницей, несмотря на то, что мистер Крукс купил ее в то утро.



В 18:03 появился Трамп, помахав ликующей толпе. Шесть минут спустя, когда Трамп энергично выступал на сцене, свидетели заметили, как Крукс заполз на крышу. Они предупредили местных офицеров, которые патрулировали территорию за пределами периметра Секретной службы.



Это было за две минуты до стрельбы.



На сцене Трамп продолжал говорить, по-видимому, ничего не осознавая.



Но вокруг него контингент Секретной службы начал лихорадочно реагировать, сместив свое внимание со сканирования толпы на сканирование территории к северу от периметра безопасности. Обширный складской комплекс на севере - слепая зона - теперь был в центре всеобщего внимания.



В сарае, расположенном прямо за спиной Трампа, группа контрснайперов Секретной службы быстро перебралась с одной стороны остроконечных крыш на другую. Теперь они направили свои винтовки на склад примерно в 137 метрах справа от Трампа.



Крукс находился на крыше склада, но неясно, могли ли его видеть контрснайперы Секретной службы. Визуальный анализ Times показал, что обзор для этих снайперов, вероятно, был закрыт пологим выступом крыши склада.



Крукс все еще прятался, низко ползая по другой стороне.



На месте офицеры из небольшого полицейского управления городка Батлер были назначены для управления движением возле склада. Согласно сообщению в социальных сетях комиссара городка Батлер Эдварда Натали, по крайней мере двое полицейских оставили свои дорожные посты, чтобы помочь найти подозрительного человека.



Два офицера пошли на склад, и один офицер поднял другого, так что его голова оказалась выше линии крыши. Он и мистер Крукс увидели друг друга. Крукс "развернул свое оружие", пишет Натали, но офицер не мог стрелять в ответ: он держался обеими руками за крышу.



Полицейский упал навзничь и получил травмы, пишет Натали.



Крукс поднялся на крышу склада, достаточно высоко, чтобы заглянуть сверху. Свидетель на земле закричал: "Он на крыше! У него есть ружье!



Потом время вышло. Крукс выстрелил из винтовки восемь раз, согласно анализу аудиозаписей с места происшествия, проведенному Times. Его первый выстрел, по-видимому, задел Трампа, разбив ему правое ухо в кровь. Двое других участников митинга получили ранения, а 50-летний пожарный на пенсии Кори Комператоре погиб.



После этого снайпер Секретной службы, находившийся в южном сарае, убил его одним выстрелом. Местный полицейский в другой части района также стрелял в него, но, по словам окружного прокурора округа Батлер, было неясно, попала ли его пуля в Крукса.



Когда полицейские добрались до тела Крукса на крыше, у того не было при себе никаких документов. Полицейские проследили серийный номер на его винтовке до его отца. В кармане он носил пульт дистанционного управления бомбами в своей машине.



Было неясно, пытался ли он использовать ее, или бомбы были сделаны достаточно хорошо, чтобы взорваться.



В расследовании The Washington Post от 17 июля отмечено, что по данным местных и федеральных правоохранительных органов, местная полиция предупредила Секретную службу перед митингом бывшего президента Дональда Трампа 13 июля о том, что у них нет ресурсов для размещения патрульной машины возле ключевого здания, где впоследствии расположился вооруженный мужчина и выстрелил в Трампа.



Ричард Голдингер, окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, где проходил митинг Трампа, заявил, что Секретная служба "была проинформирована о том, что местное полицейское управление не располагает кадрами для оказания помощи в обеспечении безопасности этого здания".



Рассказ Голдингера подтвердил представитель Секретной службы Энтони Гульельми. Гульельми сказал, что предложение разместить патрульную машину и офицера снаружи комплекса зданий Agr International было частью предварительного планирования Секретной службы по обеспечению безопасности этого сооружения, имевшего обширную крышу с беспрепятственным обзором на раллийную сцену менее чем в 137 метрах, где позже должен был стоять Трамп.



На всех публичных мероприятиях Секретная служба работает над тем, чтобы исключить риск того, что стрелок, находящийся на возвышенности, может иметь прямую линию обзора президента или других высокопоставленных должностных лиц, находящихся под защитой агентства. Пять бывших агентов, имеющих опыт обеспечения безопасности подобных мероприятий, рассказали The Washington Post, что полицейский, находившийся снаружи здания, мог помочь обнаружить стрелка раньше.



Гульельми сказал, что примерно за 20-30 минут до стрельбы местная полиция, приписанная к внутренней части здания, предупредила по радио службу безопасности Секретной службы о подозрительном человеке с дальномером для гольфа и рюкзаком. Эти офицеры также переслали фотографию человека, сказал Гульельми.



Двойное предупреждение от местных правоохранительных органов - сначала о недостаточной численности личного состава, а затем о странном поведении мужчины - добавляет вопросов о том, адекватно ли Секретная служба спланировала и обеспечила достаточную безопасность с высокими ставками в рамках президентской кампании.



Пробелы в системе безопасности теперь стали предметом многочисленных федеральных расследований и побудили лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла (республиканец от Кентукки) 17 июля призвать директора Секретной службы Читл уйти в отставку.



Покушение на Трампа считается самым серьезным провалом в системе безопасности Секретной службы со времен покушения на тогдашнего президента Рональда Рейгана в 1981 году.



Х Х Х



Что это все значит?



Кто стрелял по Трампу на самом деле?



Сколько было выстрелов?



Почему такая несоглассованность спецслужб?



Неумение действовать?



Или . . . СОЗНАТЕЛЬНОЕ ДОПУЩЕНИЕ убийства Трампа.



Если последнее, то это уже ЗАГОВОР, А НЕ ЭКСЦЕСС ОДИНОЧКИ. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721533920





Новости Казахстана

- О "традиционных ценностях"

- В AMANAT подготовят 7500 учителей для повышения финграмотности школьников и студентов

- Кадровые перестановки

- Кто и почему в Казахстане громче всех кричит: "Держи вора!"?

- Рабочий график главы государства

- Правительство держит на постоянном контроле восстановление пострадавших от паводков домов

- О рейтингах правящей элиты

- Кадровые перестановки

- Правительство укрепляет подготовку к приему урожая и расширяет экспортные возможности

- Суд: экс-руководитель отдела образования лишен свободы на 11 лет