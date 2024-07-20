 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Караганде начался судебный процесс над работниками зоопарка. За кражу... двух львят
06:56 21.07.2024

20 июля в городе Караганде начались судебные слушания в отношении трех работников зоопарка, сообщает Zakon.kz.
На скамье подсудимых Казыбекбийского районного суда города Караганды – заместитель директора Государственного зоопарка Караганды и двое работников. Как передает местный Telegram-канал "Патриот", все трое подозреваются в краже двоих львят из вольера.

Оказалось, что в июне прошлого года животных вынесли за территорию зоопарка и, по данным Департамента полиции, пытались продать за 6 млн тенге. Маленькие львята, которым от рождения был примерно один месяц, находились в картонной коробке.

Подсудимых обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса:

статья 339 "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных";
статья 188 "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества".

В первый день судебного заседания подсудимые озвучили разные позиции: кто-то признает вину частично, кто-то не признает вину вообще. В отношении всех троих подсудимых избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Что касается директора зоопарка, то она проходит по делу в статусе свидетеля. Поскольку ранее руководитель отдела культуры и развития языков Караганды, курирующего работу зоопарка, заявила, что директор зоопарка не знала об этой сделке и не имеет к этой истории никакого отношения.

По ходатайству адвоката подсудимых судья привлек эксперта Гульнару Муканову, чтобы установить точную стоимость животных, так как в зале суда возник вопрос о средней рыночной стоимости каждого львенка. Выводы экспертов, которые были ранее приобщены к материалам дела, не устраивают подсудимых и их адвокатов. Они считают, что ущерб явно завышен.

Также стало известно, что казахстанка, которая должна была выплатить задолженность банку, указала надуманные причины для выезда из страны.

Алия Абди

Источник - Zakon.kz
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