У Партии экономических реформ Таджикистана новый председатель - гиссарец, экономист Гиесиддин Ашурзода

07:00 21.07.2024

20 июля, в Душанбе состоялся внеочередной съезд Партии экономических реформ Таджикистана (ПЭРТ). На съезде были подведены итоги деятельности партии в течение последних пяти лет и избрали нового лидера.



Председателем ПЭРТ был избран депутат Маджлиси намояндагон Гиесиддин Ашурзода. Ему 48 лет, он уроженец Гиссара, кандидат экономических наук.



На посту лидера ПЭРТ он сменил 64- летнего Рустама Кудратов, который возглавлял партию с декабря 2019 года.



Кудратов продолжит партийную деятельность на посту заместитель председателя ПЭРТ. Машраб Файзулло, ректор РТСУ, сохранил за собой пост первого заместителя лидера партии, Сарвиноз Маджидова и Хайдар Рахмагзода назначены заместителями главы ПЭРТ.



Выступая перед собравшимися, Кудратов отметил, что у ПЭРТ около 33 тыс. членов.



ПЭРТ была образована в 2005 году. До 2019 года партию возглавлял Олим Бобоев, а с декабря 2019 года – Рустам Кудратов. На парламентских выборах в марте 2020 года ПЭРТ удалось получить пять депутатских кресел. Она стала третей самой представительной партией в нынешнем составе Маджлиси намояндагон, 47 депутатских кресел которого – у правящей Народно-демократической партии, 7 – у Аграрной партии. У Коммунистической партии 2 кресла, у Демократической партии и Социалистической партии – по одной. Социал-демократическая партия не смогла получить место в парламенте.

Гиесиддин Ашурзода родился 3 мая 1976 года в Гиссарском районе. В 1999 году окончил Коммерческий институт Таджикистана по специальности международные экономические отношения. Ашурзода в течение многих лет работал в Академии наук, а также преподавал в различных вузах республики.



Гиесиддин Ашурзода

Фото Asia-Plus

Напомним, 11 мая на 18-м внеочередном съезде партии сменился также лидер Демократической партии Таджикистана: вместо 63-летнего депутата парламента Саидджафара Усмонзода был избран 34-летний Шахбоз Аброр.



Усмонзода был отстранен с поста председателя партии ввиду "неудовлетворительной деятельности". Он на съезде не участвовал, но позже заявил, что голосование противоречило уставу партии. Он попросил Минюст дать правовую оценку решению и заявил, что считает себя легитимным лидером партии. Позже министерство юстиции Таджикистана признало съезд Демократической партии законным, а Шахбоза Аброра - новым лидером демократов.



В июне Саидджафар Усмонзода был арестован, против него возбуждено дело за "насильственный захват власти".