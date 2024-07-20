Мигранты едва не проломили череп депутату ГосДумы Матвееву

07:45 21.07.2024 "Ценные специалисты" напали на депутата Госдумы РФ и разбили ему голову

Алексей

Иванов



Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, доктор исторических наук Михаил Матвеев известен своей борьбой за изменение миграционной политики, против мигрантского лобби. Депутат регулярно вносит в нижнюю палату парламента соответствующие законопроекты, которые столь же регулярно отвергает большинство его коллег.

Вечером 18 июля он ехал на служебной машине по улице 9-я просека в Кировском районе Самары и увидел, как трое мигрантов избивают палками двух местных жителей. Водитель Матвеева и сам Михаил вышли из автомобиля, чтобы прекратить избиение. Водитель Василий получил удар палкой по плечу, затем молодые абу-бандиты разбежались. Вскоре Матвеев опять проезжал по 9-й просеке и увидел тех самых отморозков - настроенные крайне агрессивно, они размахивали палками, распугивая прохожих. 56-летний Матвеев направился к ним, призвав: "Так, ребята, остановились!" и показав депутатскую корочку, но мгновенно получил удар камнем по затылку, рассекший ему голову.



Первую помощь депутату оказали очевидцы; голову обработали перекисью и перебинтовали, вызвали полицию (прибыла на место только через 40 минут) и скорую помощь (прибыла только через час, уже к отделу полиции).



Readovka: "Одного из беспредельщиков русским ребятам удалось задержать до прибытия правоохранителей - он оказался уроженцем Узбекистана". Мурод Мусуров 2004 года рождения, плохо владеющий русским языком.



В итоге пойманы все. ТГ-канал "Многонационал": "Михаилу Николаевичу здоровья! […] Задержаны ценнейшие для нашей экономики иностранные специалисты Богиров, Бохиров, Мусуров. Самый ценный из них - Бохиров, у него уже три судимости, эта будет четвертая, одной больше, одной меньше. В тюремном джамаате будет рассказывать, что голову целому депутату разбил, возможно, станет авторитетом, потом получит паспорт РФ. Напомним, что в ОАЭ ноль насильственных преступлений за первый квартал 2024 года и мигрантов там больше, чем у нас, потому что соблюдаются 10 принципов здоровой миграционной политики. Новости становится все сложнее комментировать, потому что это какой-то сюр".

В больнице зампреду Комитета ГД по региональной политике наложили швы. "[Врач] Мухамедсаид Сулейманович наложил швы, как выяснилось, об мою голову разбили бутылку (или камнем ударили). Голова, слава Богу, оказалась крепче, но не очень умная. Голыми руками задерживать троих вооруженных палками и камнями хулиганов было, конечно, большой глупостью", - написал Матвеев в Telegram-канале. Депутат констатировал, что в Самаре происходит "мигрантский беспредел" и заметил: "Может быть, неправильно [я поступил]. Может быть, не надо было выходить из машины. Но гражданское воспитание, скажем так, не позволило". Позже добавил: "Как выясняется, ударили камнем. Можно сказать, повезло. Судя по анализу записи, ударил вот этот парень, у которого в руках были камни, которые я не заметил. Ударил сразу, несмотря на поднятое мной удостоверение и призыв остановиться. Он несовершеннолетний. Двое других: один - гражданин Узбекистана, другой "ценный специалист", Бохиров, получил гражданство РФ (и уже тут три судимости, все закончившиеся "примирением сторон"). Он был в группе старшим. Бить людей начали еще на пляже, там напали на пожилого мужчину, отняли мяч, потом ударили водителя маршрутки, затем зашли в магазин там устроили дебош, далее напали на двух мужчин, свидетелями чего мы стали, и не стали проезжать мимо, вмешались. Далее известно".



"По информации о нападении мигрантов на депутата третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). […] Участники инцидента установлены и задержаны. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", - гласит пресс-релиз СУ СК РФ по Самарской области.



"В вечернее время на одной из улиц Кировского района произошел конфликт, в ходе которого мужчине 1968 года рождения нанесены телесные повреждения. Одного из нападавших удалось задержать и удерживать до прибытия сотрудников полиции. Еще один участник конфликта также был вскоре задержан прибывшими полицейскими. В настоящее время сотрудниками полиции установлены и задержаны все участники конфликта", - отчиталась официальный представитель Министерства внутренних дел РФ генерал-майор Ирина Волк.

В сообщениях МВД (в отличие от СКР) запрещено слово "мигранты"? Угу, просто "участники конфликта", "нападавшие". Вот и РИА Новости указывает, что "депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению со стороны неизвестных". И ТАСС информирует лишь о "группе граждан", которыми Матвеев "атакован на улице".

Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Александр Хинштейн: "Самарские мигранты рассекли голову депутату Михаилу Матвееву, пытавшегося вмешаться в их бесчинства. Наглядная иллюстрация того миграционного беспредела, который по сей день творится в Самарской области. Зато какие красочные картинки о "межнациональной дружбе" рисовал прежний губернатор Дмитрий Азаров. Плоды его безобразной миграционной политики - теперь приходится пожинать. А коллеге Матвееву - здоровья!"



Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: "Нападение инородцев на представителей российской власти стало уже хоть и страшной, но нормой, а в Самарской области так вообще. А нападение на нашего единомышленника, депутата Госдумы Михаила Матвеева - это вообще отдельный случай. Именно Михаил системно с рядом коллег по Госдуме выступает за жесткое наведение порядка в миграционной сфере. Он подготовил ряд правильных и очень нужных законодательных инициатив по этой проблеме ни больше ни меньше национальной безопасности".



Член Совета по внешней и оборонной политике, руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анна Шафран: "Это уже полный беспредел - скорость, с которой появляются сообщения о потерявших берега мигрантах. Теперь ценные специалисты побили депутата ГД Михаила Матвеева, того самого, который первым начал поднимать проблему миграции, роли такой структуры, как МОМ (Международная организация по миграции), активно занимающейся вопросами переселения народов под патронажем глобалистов. Самара. Группа мигрантов задиралась, приставала к прохожим, агрессивно себя вела. Михаил остановился, вышел из машины и сразу получил рассечение головы. Только что написала про очередное изнасилование беременной (!!!) 20-летней девушки в Подмосковье приехавшим из Узбекистана ценным специалистом. И вот пожалуйста - все те же специалисты продолжают творить беспредел теперь уже на улицах Самары. А еще два недавних изнасилования в Москве? А по всей России? Мы что, хотим как в Европе? Когда тамошние стражи правопорядка рассказывают женщинам, что противиться изнасилованиям - это неполиткорректно и вообще не надо вести себя провокационно - одеваться, как было принято в Европе до "великого переселения народов", и т.д. Мы этого хотим? Так вроде бы мы ясно и четко дали понять, что это не наш путь - вся их хитромудрая политика, направленная против собственного населения, в частности. А что на деле? На деле отечественный бизнес и аффилированные с ним чиновники продолжают с пеной у рта доказывать со всех трибун, что без специалистов из Средней Азии мы никак не обойдемся, при этом мысль повысить зарплаты на вакантных местах и предложить человеческие условия работы российским гражданам - в голову не приходит. Потому что хочется сверхприбыли и рабов на привязи. Дума хоть и начала движение в нужном направлении, но правильно пишет Рома Голованов: "Недавно Госдума отклонила запрет на выплату маткапитала приезжим. Еще Госдума отклонила лишение новых граждан России паспорта за тяжкие преступления". И вот еще очень верно про случай в Подмосковье: "Почему он изнасиловал девушку, которая кричала, что она беременна? Потому что он ее за человека не считает. Надругался и пошел дальше. И потому что можно. У нас все ищут каких-то русских фашистов. Посмотрите, какие закрытые этнические анклавы сверхлюдей тут появились". Мы будем себя защищать в конце концов? Заставим ли мы уважать гостей страны Россию, наши законы, традиции, наших людей? Сейчас они ничего не боятся. Вооружаются. Настало время для решительных мер. Чтобы не было поздно, как в Европе".



Военный обозреватель, автор Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук: "Вряд ли кого-то удивил инцидент с нападением на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Хотя нас, скорее, удивила реакция некоторых крупных СМИ, которые зачем-то решили назвать нападавших "неизвестными", в то время как сам Матвеев прямо назвал их мигрантами из Узбекистана, которые задирали прохожих. Конечно, учитывая то, как накалена внутриполитическая обстановка внутри России из-за миграционной политики, попытки отвести гнев россиян от еще одного инцидента понятны, но с учетом количества видео в Сети, это бесполезно. Что будет дальше - догадаться несложно. Депутат Матвеев по сути получил подтверждение своим словам о необходимости решения проблемы здесь и сейчас. Но будет ли что-то сделано - большой вопрос. Мы уже наблюдали за ситуациями, где чиновники просто выносили новые законопроекты на обсуждение, увеличивая их число, но реальных шагов, призванных лечить болезнь, вместо купирования последствий, как не было, так и нет. Надеемся, что хоть в этот раз дело сдвинется с места". Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Вадим Трухачев: "Надеюсь, с Михаилом Николаевичем Матвеевым все будет хорошо. Повел себя как настоящий народный депутат! А мигранты, напавшие на него в Самаре, и этнопреступность в целом, явили себя "во всей красе". Теперь посмотрим, что скажут Зюганов, Володин и Колокольцев. Какое заявление примет Госдума, как отреагирует МВД, радеющее о "дружбе народов". И скажут ли об этом федеральные каналы? Или предпочтут про стул деда Бидона? Или надо ждать, чтобы мигранты напали на кортеж САМОГО? Такими темпами, это не за горами".

Президент Межрегиональной общественной волонтерской организации "Вместе", учредитель фонда "Благодетели" Роман Алехин: "Депутат Матвеев внес около десятка законопроектов, которые, в случае их принятия, могли очень серьезно воспрепятствовать развитию мигрантской преступности и беспределу, но Госдума все отклонила. Видимо, мигранты должны напасть на спикера, вице-спикеров и председателей комитетов Госдумы, а также изнасиловать кого-то из их родственников, чтобы депутаты проснулись. Вот только этого не будет, потому что никто из них за русских не вступится, как вступился Михаил Матвеев, другие просто проедут мимо в своих тонированных дорогих авто". ТГ-канал "Русская Хтонь Z": "Присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления! В то-же время отметим, что многим депутатам даже такой случай не даст повода подумать - к какому преступлению они прикладывают руки как соучастники".



"Банда оказалась интернациональной. Главарь Бохиров, таджик, трижды судимый, себя заявил как сторонник АУЕ* типа смотрящего по району (но принять статус во время допроса отказался), кичился, что он боец ММА, втирал в полиции про свои бои, какой у него "рейтинг" (но дрался "боец", как мы помним, палкой), второй - узбек, третий - вырусь и были еще с ними две "любительницы плова", которые сбежали. Пока на пути у них не встал я со своим водителем Василием, они избили по дороге, как потом выяснилось, уже троих или пятерых человек, шли по улице и били тех, кто попадался", - позднее уточнил Михаил Матвеев.



Глубокой ночью депутат записал видео с подробным рассказом о случившемся:

А ближе к утру внезапно напомнила о себе донельзя специфическая группировка "Национально-освободительное движение". Координатор по культуре Межрегионального штаба НОД Москва и Московская область Ксения Горюнова: "Слава недавнего шоу Трампа Матвееву покоя не дает? Опять попытка разжечь мигрантский майдан?"



* уголовная субкультура, признанная экстремистской организацией и запрещенная Источник - Завтра

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