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"Ход конем" от Запада. Зачем Армении военные учения с участием США, - Г.Мирзаян
08:03 21.07.2024

ГЕВОРГ МИРЗАЯН
20 июля 2024

С 15 по 24 июля в Армении проходят масштабные армяно-американские военные учения Eagle Partner. Заявленная цель - "повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, повысить боеготовность армянского подразделения".

Помогают подразделению, то есть миротворческой бригаде Армении, представители американских войск, дислоцированных в Африке и Европе, а также нацгвардия Канзаса.

В России учения вызвали волну критики в отношении правительства премьер-министра Никола Пашиняна, а также "сожаление и тревогу", как сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

На первый взгляд критика учений выглядит безосновательно - по нескольким причинам. Во-первых, они проводятся уже во второй раз, а участие принимают всего несколько сотен военнослужащих. Во-вторых, Армения до сих пор является союзницей России, а подобные учения российские союзники, тот же Казахстан, проводят регулярно. В-третьих, Армения - суверенная страна и имеет право проводить любые учения, которые не противоречат ее договорным обязательствам с третьими странами.

Выгоняйте нас из ОДКБ! Какую игру премьер Армении Пашинян затеял с Россией
"Участие в ОДКБ само по себе не подразумевает участия в проектах со странами, которые проводят агрессивную политику относительно иных членов блока. А американцы таковую проводят в отношении России и Белоруссии.

Однако номинально эти ограничения или штрафные санкции в уставных документах ОДКБ не прописаны - чем и пользуется Армения, вроде как следуя букве закона", - поясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Но важен контекст. Он как раз дает все основания для российской обеспокоенности - и не только российской.

Например, очевидна разница в политике Еревана по отношению к "союзникам" и американцам.

"Армения и раньше, как и другие страны региона, принимала участие в совместных учениях с США, но сейчас это происходит на фоне бойкота армянскими властями сотрудничества в рамках ОДКБ, отказа от любых совместных учений или даже просто участия в мероприятиях организации", - рассказывает ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Причем бойкота показательного. Значит, учения несут важный политический сигнал, показывают, что армянские власти во главе с Пашиняном намерены пересмотреть, а точнее, отказаться от союзных отношений с Россией и сделать ставку в сфере безопасности на сотрудничество с Западом, считает Халатян.

Но зачем нужны сигналы, когда Пашинян, казалось бы, может открыто инициировать выход страны из ОДКБ? Дело в том, что реально сделать этого он не может - население страны против, и ему придется нести личную ответственность за последствия этого шага для территориальной целостности Армении. Поэтому премьер-министр рубит хвост по кусочкам - устраивает антироссийские провокации, прекрасно зная, как Москва отнесется к военному присутствию США на Кавказе.

"Я думаю, в ближайшее время будут приниматься решения по Армении. Мы понимаем, что она выбрала путь на выход из блока (ОДКБ) и в ближайшее время этой цели, скорее всего, достигнет", - говорит Андрей Клинцевич.

Москва сама выгонять Армению из ОДКБ не будет. Но Пашинян уже приучает население к мысли, что рано или поздно стратегического союзника придется сменить. Причем приучает вместе с американцами.

"Армения остается членом ОДКБ, а наше сотрудничество в вопросах обороны и гражданской безопасности продолжает углубляться. Но сделаю последнее замечание: нет никаких аргументов в пользу того, что военное присутствие России способствует обеспечению регионального мира и стабильности на Южном Кавказе", - заявила замгоссекретаря США Узра Зея в ходе нынешнего визита в Ереван.

Пользуясь минимизацией контактов Еревана с ОДКБ, США усиливают присутствие в ереванских кабинетах власти. Штаты уже назначили постоянного представителя в армянском министерстве обороны, а сейчас, по всей видимости, оставят консультантов и в других ведомствах.

"Через привлечение к маневрам и тренировочным программам под своей эгидой они навязывают Армении натовские стандарты вооруженных сил. Это ведет к переформатированию всей системы безопасности Армении и, как следствие, обретению западниками дополнительных рычагов влияния на ее внутреннюю и внешнюю политику", - говорит Мария Захарова.

Одно дело, если Вашингтон был бы заинтересован в стабильной, развивающейся и богатой Армении - но нет, американцам нужен постоянный конфликт на Кавказе и в Средней Азии. Напряжение, которое будет отвлекать внимание местных региональных держав (Турции, Ирана, России и Китая), являющихся противниками или соперниками США.

"Мы прекрасно понимаем, что американцы по чуть-чуть, шаг за шагом отрывают Армению не только от России, Евразийского экономического союза и ОДКБ. Они в целом пытаются вырвать ее из Южного Кавказа, из окружения соседей. Ведь у США там, по сути, не осталось союзников. Даже против Грузии они начинают вводить санкции. Значит, Армения будет использоваться как дестабилизационный клин в регионе", - уверен Андрей Клинцевич.

Еще одним фоновым элементом учений является поиск Соединенными Штатами выхода из украинского тупика. Победить Россию на поле боя они не могут, навязать заморозку на своих условиях - тоже, а принятие поражения будет означать полный провал американской политики. Нужен "ход конем".

Одним из вариантов может стать разжигание нового конфликта на Кавказе. Куда Россия, будучи страной - членом ОДКБ, обязательно должна будет вмешаться, отвлекаясь от украинского фронта.

Причем конфликт может быть любым - от массовых беспорядков в Армении из-за предательской, по мнению многих, политики Пашиняна до новой армяно-азербайджанской войны. В которую будет вовлечен Иран, в силу заинтересованности в сохранении территориальной целостности Армении.

"Этот конфликт не нужен армянам, но выгоден агенту влияния США на Кавказе - Пашиняну. Поэтому он агрессивно ведет себя по отношению к России и сотрудничает с Зеленским. Да, пока не направляет оружие и войска Украине, но мы понимаем, что до этого недалеко", - резюмирует Андрей Клинцевич.

Источник - Регнум
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