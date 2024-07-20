Смогут ли болезнь и однопартийцы заставить Байдена сняться с выборов, - В.Шварцман

08:11 21.07.2024 Смогут ли болезнь и однопартийцы заставить Байдена сняться с выборов Президент США из-за ковидного карантина снова в своей резиденции в Делавэре



Положение Джо Байдена все критичнее: он подхватил COVID-19, а к призывам сняться с выборов, пусть и непублично, присоединились ключевые фигуры Демократической партии Нэнси Пелоси и Чак Шумер. Подробнее - в материале РБК



Как видные демократы пытаются отговорить Байдена от участия в выборах

Вот уже около трех недель президент США Джо Байден противостоит давлению однопартийцев, которые призывают его (как публично, так и приватно) сняться с выборов. Все началось с провального выступления Байдена на дебатах против Дональда Трампа 27 июня: действующий глава государства выглядел растерянным, терял ход мысли и говорил подчас бессвязные вещи, что произвело на его сторонников самое удручающее впечатление. Штаб президента и он сам попытались оправдаться: мол, у него была простуда, да к тому же он не полностью отошел от джетлага, вызванного визитом в Италию. Советники Байдена возложили вину и на организатора дебатов - телеканал CNN: якобы по вине гримера президент выглядел в кадре слишком бледным, а продюсеры не объяснили ему, в какую камеру смотреть.



Впрочем, все эти оправдания не слишком помогли. Вслед за конгрессменом от Техаса Ллойдом Доггетом 21 конгрессмен-демократ призвал Байдена сняться с выборов. Недовольны ходом кампании и крупные доноры партии, а также голливудские знаменитости, включая Джорджа Клуни. Среди публичных критиков Байдена и член палаты представителей от Калифорнии Адам Шифф, близкий соратник бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. "Второе президентство Трампа подорвет саму основу нашей демократии, и у меня есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли президент победить Дональда Трампа в ноябре", - заявил конгрессмен 17 июля.



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Терпение самой Пелоси также подходит к концу: если сразу после дебатов она выступала в защиту Байдена, то 10 июля заявила, что тому "надо решить, собирается ли он участвовать выборах", хотя президент США до этого неоднократно заявлял, что снимать свою кандидатуру не станет. Конгрессвумен подчеркнула, что времени на принятие решения все меньше и меньше. Пелоси также активно работает за кулисами. Как выяснил CNN, на прошлой неделе она сообщила Байдену, что проведенные партией опросы выявили, что президент рискует потерять в поединке против Трампа не только Белый дом, но и шансы демократов взять контроль над палатой представителей. Президент занял оборонительную позицию и сказал, что видел другие опросы, которые свидетельствуют о его шансах на победу. Axios также подтвердил факт такого разговора, отметив, что высказанная Пелоси "мрачная оценка политического положения Байдена вызвала резонанс во всем его предвыборном штабе и в высших эшелонах Демократической партии".



На минувшей неделе вразумить Байдена попытался лидер демократов в сенате Чак Шумер, узнал ABC News. По информации собеседников издания, сенатор посетил президента в его летнем доме в Делавэре и сообщил, что для партии было бы лучше, если бы тот снялся с выборов. Офис Шумера подтвердил факт встречи, но не стал раскрывать ее детали, сообщив лишь, что сенатор донес до Байдена "взгляды его фракции". Один из источников ABC, первое время после дебатов выступавший в защиту президента, заявил: "Байден скоро увидит, как весь карточный домик рухнет".



Что говорит сам Байден о снятии с выборов

Вопреки растущему давлению в своем последнем интервью, данном телеканалу Black Entertainment Television (BET), Байден заверил, что не считает свой преклонный возраст проблемой - сейчас президенту 81 год, а в случае победы на выборах к окончанию второго срока ему исполнится 86. "Откровенно говоря, единственное, что приносит возраст, - это немного мудрости. И я думаю, что продемонстрировал, что знаю, как добиться успеха в стране", - сказал он.



Байден признал, что в 2020 году, осознавая свой возраст, шел на выборы в качестве "кандидата на переходный период" и планировал в 2024 году передать эстафету другому демократу, но, оказавшись в Белом доме, понял, что недооценил масштабы внутреннего раскола в США. "Нам предстоит еще многое сделать, и я не хочу отказываться от этого", - продолжил он. Байден также назвал единственное условие, при котором снимет свою кандидатуру: если врачи обнаружат у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем (до этого в интервью ABC News он говорил, что пойдет на такой шаг, если "Господь Всемогущий снизойдет и велит мне", а на пресс-конференции 11 июля - если его убедят, что шансов на победу нет).



Непублично Байден все больше открыт к обсуждению варианта выхода из президентской гонки, сообщает CNN со ссылкой на нескольких источников внутри партии. "Он перешел от слов "[вице-президент] Камала [Харрис] не может победить" к "как вы думаете, Камала может победить?". Все еще не ясно, к чему он придет, но, похоже, он начал прислушиваться", - рассказал один из собеседников канала. Axios сообщает, что ключевые члены Демпартии рассчитывают на снятие Байдена уже в этот уик-энд.



В шансы нынешнего президента все меньше верят и избиратели: лишь 26% из них полагают, что он способен одержать победу над Трампом, следует из опроса YouGov, проведенного 13–16 июля. Как нельзя некстати для Байдена 17 июля у него обнаружили COVID-19. Правда, он испытывает лишь легкие симптомы заболевания, но был вынужден отменить предвыборные мероприятия и вновь покинуть Вашингтон, вернувшись в родной Делавэр.



Одновременно в Милуоки (штат Висконсин) подходит к концу съезд Республиканской партии, апогеем которого должна стать "объединяющая речь" Трампа. После покушения 13 июля он отказался от уже подготовленного варианта выступления, которое, по его словам, должно было стать одним из наиболее жестких и хлестких по отношению к его политическим оппонентам, и решил сделать акцент на воссоединении нации. История с неудачным покушением, как ожидается, значительно укрепит позиции Трампа и создаст невыгодный для Байдена контраст.



"Республиканцы превозносят своего кандидата, который избежал пули потенциального убийцы и поднялся, окровавленный, чтобы поднять кулак и поклясться бороться. Байден, для сравнения, в среду покинул предвыборную кампанию и вернулся в свой дом в Делавэре из-за заражения COVID-19", - констатирует обозреватель CNN Стивен Коллинсон.



Кто может заменить Байдена в президентской гонке

Наиболее очевидной альтернативой Байдену считают вице-президента Камалу Харрис. Взгляды также обращены к "скамейке 2028 года" - относительно молодым демократам, преимущественно губернаторам, которые, как ожидалось, примут участие в президентской гонке лишь в следующем электоральном цикле. Среди них:



56-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом;

59-летний губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер;

52-летний губернатор Мичигана Гретхен Уитмер;

46-летний губернатор Кентукки Энди Бешир;

51-летний губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро;

45-летний губернатор Мэриленда Уэс Мур;

42-летний министр транспорта Пит Буттиджич;

60-летний сенатор из Аризоны Марк Келли.

Согласно опросу YouGov, если бы Харрис сменила Байдена, то могла бы рассчитывать на 39% голосов против 44% у Трампа (остальные распределились между независимыми кандидатами Робертом Кеннеди-младшим, Джилл Стайн и Корнелом Уэстом). Исследование Ipsos прогнозирует паритет - по 44% у обоих. Исследование полстера Bluelabs Analytics, который спонсирует Демпартия, выявило, что четверо демократов - Марк Келли, Уэс Мур, Джошуа Шапиро и Гретхен Уитмер - обходят Байдена в ключевых колеблющихся штатах - Висконсине, Мичигане, Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании.



Кто может заменить Байдена в случае его решения сняться с выборов

Политика

Джо Байден

В надежде подавить "бунт" конгрессменов-демократов Национальный комитет Демократической партии США, который контролируют ставленники Байдена, предпринимает попытки провести досрочное голосование по его выдвижению в кандидаты на пост президента США. По данным Axios, функционеры захотели провести виртуальную перекличку партийных делегатов в период с 29 июля по 5 августа, то есть минимум за две недели до партийного съезда, который должен пройти в Чикаго 19–22 августа.



Перенос голосования обсуждался и раньше, но по совсем другой причине: из-за того что срок подачи документов для включения в бюллетени в Огайо истекал 7 августа. Однако недавно губернатор штата подписал закон, который продлевает срок до начала сентября. Правда, закон вступит в силу лишь 1 сентября, и поэтому Национальный комитет Демпартии оставил в силе свое решение провести досрочное голосование по выдвижению кандидата в президенты. Такой шаг вызвал недовольство у многих демократов и делегатов съезда, и виртуальная перекличка была сдвинута на начало августа. Это по-прежнему оставляет лишь небольшое окно для смены кандидата от партии и не даст другим претендентам объявить о своем выдвижении, как к этому призывал сам Байден.



Валентина Шварцман Источник - РБК

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