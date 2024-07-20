Путь к сердцу Азии. "Большая игра" продолжается в грозных реалиях XXI века, - Р.Сафаров

09:22 21.07.2024 Александр Марков



"ЗАВТРА". Руслан, известно, что термин "Большая игра" первоначально означал геополитическое противостояние между Российской и Британской империями в Средней Азии в XIX веке. С тех пор это понятие географически значительно расширилось, однако именно в этом регионе в последнее время конфликты интересов становятся все острее. США пытаются укрепить там свое присутствие, да и в целом в "Большой игре" появляется все больше участников. Как вы расцениваете происходящее? Почему американцы так активизировались в Средней Азии?



Руслан САФАРОВ, политолог. Сейчас мы наблюдаем геополитическую перестройку - переход от однополярного к многополярному миру. И конечно же, многие силы, в том числе США, к этому готовятся. Всем понятно, что будущее - это борьба за логистику, за взаимодействие с этим ключевым регионом, поскольку Средняя Азия располагается между такими глобально важными территориями, как Дальний Восток, Западная Азия и Европа.



Как известно, у Запада разгорается противостояние с Китаем, а китайцами выдвинут проект "Нового шелкового пути" через Среднюю Азию, поэтому американцы и усилили внимание к этой потенциально самой уязвимой точке проекта КНР, начав серьезную стратегическую игру с местными элитами. Им активно помогает Британия, потому что работа с элитами всегда была ее зоной ответственности. Разумеется, активно выстраивается система противостояния не только китайским интересам, но и российским. Вокруг этого и строится борьба за Среднюю Азию.



На сегодняшний день львиная доля китайского экспорта и импорта идет по морям, которые контролируются США. Например, значительную часть нефтяных ресурсов Китай получает с Ближнего Востока. Его нефтяной танкер выходит из Персидского залива и Аравийского моря в Индийский океан, но расположенная на острове Диего-Гарсия крупная военная база США позволяет американцам мониторить с воздуха эту часть океана. Дальше по маршруту танкер проходит Малаккский пролив, находящийся в акватории порта города-государства Сингапур с его международным аэропортом Чанги - крупным хабом гражданской авиации Азии. Но там же находится и американская военно-морская база, которая почти в два раза больше этого аэропорта. То есть на пути у китайцев расставлены так называемые chok points - места, где их нефтяные потоки могут легко перекрываться. Аналогичная ситуация складывается и с маршрутами китайского экспорта.



"ЗАВТРА". Есть еще множество мест на карте, где англосаксы контролируют китайцев…



Руслан САФАРОВ. Конечно. Пекин серьезно задумался, как себя обезопасить в этой ситуации. Рассмотрев идею сухопутного перемещения грузов, китайцы и разработали упомянутый выше "Новый шелковый путь". Для доставки нефти и природного газа из внутренних регионов Евразии Китай выстраивает взаимодействие с Россией и пытается сотрудничать со Средней Азией (в плане, например, поставок туркменского газа).



По этим вопросам китайцы работают очень грамотно. Как правило, они выделяют стране-партнеру кредит на много лет вперед, и на стадии заключения контракта в него сразу закладываются цены, по которым те или иные энергоресурсы будут поставляться в Китай. Таким образом они на долгие годы обеспечивают себя гарантированными ценами на нефть и газ.



"ЗАВТРА". А какова политика России в регионе?



Руслан САФАРОВ. У нас в Средней Азии до сих пор имеются большие преимущества, которыми мы, к сожалению, не всегда активно пользуемся. Во-первых, это широкое распространение русского языка в данном регионе. Во-вторых, Россия является одним из ключевых инвесторов Средней Азии.



Можно, к примеру, вспомнить серьезный проект в Киргизии, где мы работаем очень компетентно: вкладываемся в киргизскую энергетику, в том числе гидроэнергетику. Это важно, потому что именно Киргизия и Таджикистан обеспечивают водными ресурсами весь регион. И наши вложения в данные отрасли открывают для нас перспективы работы также с Узбекистаном и Казахстаном, с которым у России выстраивается неплохое взаимодействие и по атомным проектам.



Кроме того, российский частный бизнес достаточно активно инвестирует в этот регион. С 1991 года численность населения в бывших советских республиках Средней Азии возросла с 55 до 77 миллионов человек, то есть для России это довольно перспективное направление, где имеются большие рынки сбыта для наших товаров, возможность экспорта туда технологий и т. д.



Кроме того, у России здесь есть и военные проекты. Целый ряд стран региона являются членами ОДКБ, а в Таджикистане расположена российская военная база. То есть наши позиции здесь достаточно крепкие. Кроме того, что бы ни говорили в медиапространстве, тамошние элиты по-прежнему готовы работать с Россией. Например, в Узбекистане один не последний в бизнесе человек сказал мне очень простую фразу: "К нам со своими проектами и деньгами приходят турки и китайцы, но мы хотим работать с русскими, потому что мы вас понимаем". Значит, между нами еще сохранилась ментальная связь.



"ЗАВТРА". Естественно, у нас общая история, мы были вместе почти 200 лет.



Руслан САФАРОВ. И этот момент может быть нашим потенциальным козырем в "Большой игре". А борьба за Среднюю Азию разворачивается нешуточная. Помимо тройки игроков "высшей лиги" - России, Китая и США - есть и интересанты второго порядка, но не менее значимые. Это прежде всего такие страны, как Великобритания, Турция и Иран. Например, у Анкары есть существенные аппетиты на этот регион, но очень мало возможностей. Турецкая экономика на внешней политике Эрдогана сильно надорвалась. Ключевая ставка турецкого ЦБ выросла до 50%, экономика перенапряглась, но при этом их частный бизнес инвестировал в Среднюю Азию. Турки также внедряли там свои точечные проекты, рассчитанные на игру вдолгую. Нам, кстати, в этом плане есть чему у них поучиться.



"ЗАВТРА". В чем суть турецкой игры вдолгую?



Руслан САФАРОВ. Первое - это постройка большого количества турецких лицеев. То есть Анкара работает с образованием, понимая, что для овладения страной сначала нужно сделать так, чтобы для ее детей ваш менталитет стал понятным и близким. Тогда где-то лет через двадцать вы достигнете своей цели. Второе - это медицина. Турецкие медцентры - одни из лучших в регионе. То есть опять турки поработали, условно говоря, с головой человека, его ментальностью.



"ЗАВТРА". Это играет на создание положительного образа Турции.



Руслан САФАРОВ. Да. Я уже не говорю про "мягкую силу" - огромное количество турецких сериалов и фильмов, которые ретранслируются на регионы Средней Азии. Все эти долгосрочные проекты Турция стремится конвертировать прежде всего в идею тюркского единства, создание некоего союза тюркских государств и т. д. Но все же здесь возникает и много сложностей. К примеру, Узбекистан не имеет ничего против взаимодействия с турками, но не совсем готов к тому, чтобы именно Турция стала лидером этого союза, выступая этаким старшим братом.



"ЗАВТРА". Россия на это спокойно смотрит?



Руслан САФАРОВ. На протяжении почти двух лет я везде в своих выступлениях говорю, что нам пора самим подключаться к этой теме, потому что в России проживает большое количество тюркских коренных народов - татары, башкиры, чуваши, хакасы и другие. Наконец у нас в этой области пошли определенные сдвиги. Например, в октябре 2022 года Владимир Владимирович Путин принял участие во встрече глав государств - участников первого саммита "Россия - Центральная Азия". В феврале 2024 года в Казани состоялись его переговоры с руководителями государств Средней Азии. Только что завершился III Международный Алтайский форум "Алтайский вектор евразийской интеграции: в интересах укрепления межнационального и межрелигиозного согласия", прошедший при поддержке Фонда президентских грантов, и т. д.



Как говорится, не можешь противостоять - возглавь. Нам нельзя упустить время, потому что сейчас у нас еще есть наработанная в СССР база.



"ЗАВТРА". Пока ментально они остаются с нами, но маятник уже качнулся в другую сторону. Недавно в Бишкеке я прекрасно по-русски общался с женщиной преклонного возраста, но встреченные там же молодые люди уже не понимали русского языка, им важнее знать китайский. Поэтому нам надо возвращать все на круги своя, пока не поздно.



Руслан САФАРОВ. Совершенно верно. К примеру, в библиотеке Самаркандского государственного университета я увидел очень богатые книжные фонды на русском языке, но все книги были выпущены до 1991 года. А вот турецкие фонды там обновлены и имеют совершенно другое, несравненно более высокое качество. Необходимо сделать все возможное, чтобы русский язык не был вытеснен из среднеазиатского региона. Поэтому идущие сейчас туда российские инвестиции очень важны.



Второй важный момент - выстраивание взаимодействия наших институтов, высших учебных заведений. Да, оно сегодня есть, но его надо интенсифицировать, чтобы местные жители четко понимали, что Россия - это перспектива, это технологии, это русский язык. Все это нам нужно сохранить в Средней Азии. При этом взаимодействие вдолгую стоит копейки, а может принести очень серьезный результат.



"ЗАВТРА". Как выстраивает свои отношения со Средней Азией Иран?



Руслан САФАРОВ. У Исламской Республики Иран здесь своя стратегия. Сложность для иранцев создает религиозный аспект. Потому что они шииты, а в Средней Азии основная часть населения исповедует суннитский ислам. Тем не менее Тегерану тоже удалось выстроить здесь интересную схему взаимодействия.



Поскольку это государство уже 40 лет находится под санкциями, иранцы у себя с нуля создали очень многие отрасли, которые мало уступают по качеству западным. К примеру, медицина, фармакология на сегодняшний день там достигли таких высот, что люди со всего света приезжают в Иран за медицинской помощью, иранские лекарства весьма популярны в среднеазиатском регионе. Но все-таки многие здесь опасаются исламизации общества, учитывая, что Иран - религиозная теократическая страна и что для него моменты веры очень важны. Хотя на самом деле Среднюю Азию пытаются исламизировать совсем другие силы. В этом потенциально большой риск существует и для России.



"ЗАВТРА". Почему Великобритания вышла из основных игроков "Большой игры"?



Руслан САФАРОВ. Британцы не вылезают на первые роли, но при этом ведут свою игру. При постепенной смене поколений в большинстве стран Средней Азии наблюдается одна и та же картина: приходящие молодые министры, их замы, начальники департаментов крупных ведомств - все, как правило, получили британское образование. Соединенное Королевство смогло создать себе ореол центра престижнейшего образования для молодежи.



Работа британцев с элитой разных стран поставлена на поток, проходит по накатанной схеме и делается на пять с плюсом. Человек молод. Он приезжает в Англию, учится. Там у него появляются друзья, однокашники, близкие знакомые, он влюбляется и т. д. И даже лет через пятнадцать такие связи не теряются, более того, они крепнут. Своему университетскому товарищу, да еще занявшему высокое положение в Великобритании, позвонить проще, чем кому-либо другому, легче наладить с ним контакт, сказать: "Слушай, у меня тут такая ситуация…" Сегодня это пришло и в среднеазиатский регион.



Второй момент, который нельзя не отметить, это работа британской офшорной империи: никто не мог так защитить чьи-то не очень, мягко говоря, "белые" доходы, как банкиры из Сити.



"ЗАВТРА". Прачечная?



Руслан САФАРОВ. Абсолютнейшая. В свое время я провел исследование, сколько денег входит в Сити со всего мира. Цифра зашкалила за один триллион долларов в год! Такой колоссальный отмыв получает крохотная Британия. Поэтому для очень многих представителей элиты Сити - это дом родной. Особенно для людей, которые облечены большой властью, имеют огромные капиталы и т. д. Там свой банкир - практически как семейный доктор. И здесь мы опять видим серьезную работу британцев с элитами.



"ЗАВТРА". При этом местные элиты поддеты на крючок и не смеют слова сказать против Британии или Америки, чтобы их счета не заморозили.



Руслан САФАРОВ. Абсолютно верно! Плюс к этому - давайте не забывать, что англичане целенаправленно делают крупные инвестиции, например, в нефтяную отрасль Казахстана и Азербайджана. При этом серьезно ее контролируют.



Что касается места Великобритании в "Большой игре", то здесь, понимая, что однополярный мир трещит по швам, британцы пытаются въехать в "высшую лигу" на плечах американцев и там уже закрепиться. Обратите внимание на их активность не только в Средней Азии, но и на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке. По сути, они работают над выстраиванием Британской империи 2.0. У них очень серьезные позиции в финансовом мире и внутри элит.



"ЗАВТРА". У британцев богатая история в этой игре, поэтому, даже имея малые силы, они очень эффективно действуют. Мы поговорили о "высшей лиге" и о втором эшелоне игроков. Есть ли те, кто идет вслед за ними в "Большой игре"?



Руслан САФАРОВ. Это "третья лига". Но на самом деле она тоже важна. К ней я отношу такие страны, как Индия, Катар и Саудовская Аравия.



Самые слабые позиции здесь у Индии. Для нее очень серьезным ударом стал приход к власти в Афганистане талибов*. И взаимодействие со Средней Азией у индийцев пока довольно сложное. Кроме того, когда они начали двигаться в ее сторону, их встретил уже довольно мощный китайский форпост.



Что касается двух арабских государств, здесь есть свои, очень интересные моменты. Саудиты на сегодняшний день вкладывают очень приличные деньги в Среднюю Азию. Один из последних проектов был оценен в открытых источниках аж в 20 млрд долларов.



Помимо официального взаимодействия с регионом, в том числе в вопросах ислама, в Средней Азии замечено присутствие полуподпольных, полутеррористических организаций. И довольно часто ниточки от них ведут в Катар.



Вообще, у Катара имеется отдельная позиция в своем регионе. В этой маленькой и по территории, и по населению стране традиционно находился центр британской резидентуры на Ближнем Востоке, и сегодня он никуда не делся. Долгое время штаб-квартира движения "Талибан"*, а также ХАМАС была в Катаре. У этой страны есть свой альтернативный проект создания единого исламского мира, и Катар надеется, что именно он станет его центром.



"ЗАВТРА". Отсюда исходит исламизация Средней Азии?



Руслан САФАРОВ. Это очень важная тема. Конечно, идет ползучая исламизация региона. Местное население, в том числе и молодые люди, этого побаиваются, потому что привыкли к нормальной светской жизни, как это было во времена присутствия там России и в первые годы независимости. Замечу, мы сейчас говорим не об исламе, а об исламизме, при котором речь идет не о том, чтобы люди вернулись к своей традиции, условно говоря, просто ходили молиться. Очень часто он представлен такими людьми, с которыми лучше вообще дела не иметь. И, как ни парадоксально, местный национализм, попытка поиска своей тюркской идентичности зачастую выступают противовесом, неким барьером для ползучего исламизма.



Что делать с расползающимся исламизмом - это важный вопрос, который сегодня стоит на повестке дня и в Москве, и в Пекине, потому что если в Средней Азии произойдет исламистский взрыв (а почва для этого уже есть), то, конечно, и для нас, и для китайцев, и для многих других государств это выльется в очень серьезную проблему. В том числе будет подорван и стратегический проект "Нового шелкового пути".



"ЗАВТРА". Этот проект не нравится американцам. Можно ли говорить, что раз они не могут подчинить себе Среднюю Азию, то их первая задача - дестабилизировать этот регион?



Руслан САФАРОВ. Такой план у них тоже присутствует. Другое дело, что американцы пока рассчитывают на получение контроля над регионом. Задача США и их проводников - Великобритании и Франции - закрепиться здесь. А если не получится - запустить войну.



"ЗАВТРА". Американцы за 30 с лишним лет после распада Советского Союза много раз пытались зацепиться за Среднюю Азию. Но безуспешно, поскольку там оставались прорусские силы.



Руслан САФАРОВ. Все же что-то у них уже получилось, например в Казахстане, где они довольно широко присутствуют в нефтяных проектах. В Узбекистане автомобильная промышленность - это в основном "Шевроле" и "Дженерал моторс". То есть в определенных точках региона США довольно успешно закрепляются. Более того, есть много проектов, о которых мы просто не слышим.



Америка начала серьезную работу по экспорту своей "мягкой силы" в тот же Узбекистан. Например, в Самарканде есть множество центров для получения грин-карт. И сейчас очень активно идет миграция из Узбекистана в США. Многие не знают, но Брайтон-Бич - это уже давно не русский и даже не еврейский квартал, а узбекский. При таком серьезном привлечении людей в Штаты у американцев появляется возможность взаимодействия с местной диаспорой, которая способна влиять на сознание людей уже в самом Узбекистане.



К сожалению, Россия пока не применяет подобные инструменты в работе с диаспорами, чтобы делать их проводниками приоритетов нашей страны в других государствах, а не просто поддерживающим интересы тех или иных стран в России.



Я уже молчу о насаждении американской массовой культуры в среднеазиатском регионе.



"ЗАВТРА". У американцев задача посадить на властные должности прозападных людей.



Руслан САФАРОВ. И в этом американцы работают очень грамотно, поскольку параллельно с элитами охватывают своим влиянием еще и контрэлиты. Сегодня в странах Средней Азии открылось огромное количество НКО, которые имеют американские корни и продвигают интересы США, в том числе антироссийскую политику. Эта работа ведется изо дня в день, все время. СМИ для них - большой помощник. Кстати, в прозападных новостях стрелы точно так же летят и в Китай. У американцев здесь тоже игра вдолгую.



Я очень надеюсь, что и у нас выработается понимание, как взаимодействовать со странами Средней Азией. При этом я хотел бы особо отметить тему, которая очень остро стоит в России, - вопрос миграции к нам из Средней Азии. Я считаю, что нужно урегулировать ту дихотомию, в которую нас постоянно вгоняют то с введением, то с отменой визовых ограничений для мигрантов.



По-моему, здесь надо принять очень простое решение: оставить безвизовый въезд для всех, кроме тех, кто приезжает к нам работать. Создать систему, позволяющую всем участникам бизнес-процесса четко понимать все этапы трудоустройства в России. Чтобы людям можно было прийти в специальный центр, найти конкретные вакансии, оформить там же все необходимые документы и затем поехать в конкретное место назначения. А не так, чтобы просто накопить денег на билет до России и приехать "на деревню к дедушке". А завтра, если что-то не получилось, мигрант, оставшись без денег, пойдет воровать, убивать и т. д.



Введя определенное "сито" для трудовых мигрантов, одновременно оставив безвизовый въезд в Россию, мы сохраним нормальные отношения со странами, откуда прибывают работники, и в то же время обезопасим себя от ненужных эксцессов. Это необходимо сделать, поскольку для нас Средняя Азия - огромный рынок сбыта плюс стратегически важный регион. Россия там обязана быть. Иначе среднеазиатские прозападные НКО так и будут разжигать ненависть к нам у своих сограждан, подавая все новости исключительно в антироссийском ключе.



"ЗАВТРА". Мы можем этому как-то противодействовать через власти в регионе, которые с нами в хороших отношениях?



Руслан САФАРОВ. Да, можем. Кроме того, я считаю, что надо там поддерживать свою сеть НКО. У нас в руках пока еще есть огромная "мягкая сила", которой мы почему-то не пользуемся. Сегодня очень нужен диалог между нашими странами - с их научной, политической, экономической элитой. Давайте взаимодействовать с ними. Они готовы и хотят этого. А мы можем это в данном случае реализовать.



Считается, что Центральная Азия - это шесть государств: пять республик бывшего Советского Союза плюс Афганистан. Четыре из шести - тюркские страны. Если бы Россия вступила в Организацию тюркских государств (на данный момент в ней состоят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, наблюдателями являются Туркменистан, Венгрия и Северный Кипр), то, думаю, нашей стране довольно быстро удалось бы взять ее под контроль, и она существовала бы уже в нашем фарватере. Очень надеюсь, что в этом ключе мы и станем действовать. Времени у нас осталось немного - всего лет 15–20…



"ЗАВТРА". Если у нас не получится, каким будет этот регион - китайским, американским, чьим-то еще?



Руслан САФАРОВ. Китайским в наименьшей степени.



Элита будет прозападной, а средний класс - протурецким. Поэтому нам надо этот регион удерживать в зоне собственных интересов: строить русские школы, библиотеки, проводить форумы, взаимодействовать с местной элитой, открывать отделения российских вузов. Только так мы закрепим позиции, унаследованные от Советского Союза.



"ЗАВТРА". А китайцы не действуют в этом регионе так же, как турки?



Руслан САФАРОВ. Есть центры Конфуция, что-то еще подобное. Но у китайцев огромная проблема с экспортом своей "мягкой силы" не только в Средней Азии, но и по всему миру.



"ЗАВТРА". Они слишком не похожи на других?



Руслан САФАРОВ. Да, у них очень неплохо получается реализовывать свои бизнес-проекты, но они слишком автономны, привозят на стройки своих рабочих и прочее. Поэтому местное население относится к тому, что делают китайцы, с осторожностью. А те в свою очередь пока не в состоянии нормально взаимодействовать с местными жителями. Но экономически Китай, конечно, если не первый, то точно второй инвестор в регионе.



"ЗАВТРА". От чего еще, помимо уже перечисленного вами, будет зависеть наш успех в Средней Азии? Насколько велик наш шанс потеснить здесь англосаксов?



Руслан САФАРОВ. Все будет зависеть от двух факторов. Первый - это наша победа в СВО. Второй - развитие партнерства России со странами БРИКС и ШОС.



Сейчас оказывается беспрецедентное давление по линии вторичных антироссийских санкций - прежде всего на Казахстан, Киргизию и Узбекистан. И это реально большая проблема для них. Тем не менее никто из перечисленных стран не собирается сокращать взаимодействие с Россией.



Много разговоров ведется вокруг якобы ухудшающихся отношений России с Казахстаном. Но посмотрите, к примеру, как менялся товарооборот между нашими странами за два года с начала СВО. Там наблюдается рост на десятки процентов ежегодно. Или возьмите те же самые наши проекты в энергетике. Нам нужно это не только сохранять, но и еще активнее включаться в проекты стран Средней Азии. Тогда позиции американцев будут слабеть.



Вспомните первые полгода СВО, когда во многих СМИ Закавказья, Средней Азии шли панические заявления: все, России больше нет, Россия кончилась. Сейчас риторика, политические настроения в корне поменялись, за исключением Армении. Если мы будем сильными, то западные поползновения в той же Астане или Бишкеке сократятся.



И второй момент - экономическое взаимодействие. Здесь очень и очень важен инструментарий БРИКС. Нам нужна правильная реализация принятых решений и задумок. Чтобы убрать влияние англосаксов, нам нужно выиграть в финансовой, экономической войне, потому что до тех пор, пока американский доллар и британский фунт царствуют как мировые валюты, те же самые британские офшоры всегда будут открыты, и элиту будут перекупать. Если же подобного не будет, перекупать станет уже нечем.



"ЗАВТРА". На что переходить - рубли или юани?



Руслан САФАРОВ. На рубли, на юани, на какую-то единую валюту БРИКС. Ее даже не надо печатать, сделайте все в электронном виде, пусть будет система взаимозачетов.



Пусть, наконец, банк БРИКС начнет нормально функционировать, и у нас будут потрясающие результаты. Вот сейчас возникла проблема с Индией: Россия не может использовать "застрявшие" там миллиарды рупий, вырученные от продажи нефти. Если же будет единая валюта - просто для расчета, все сразу заработает, не будет никаких проблем. Россия получит от Индии определенное количество этой валюты за свою нефть, потом потратит ее в Китае, привезет что-то оттуда, в Иране закупит какие-то товары и т. д. Почему бы этого не сделать?



Надеюсь, что сейчас, когда Россия возглавила БРИКС, эти вопросы будут решаться быстрее. Внутри БРИКС у нас появился очень серьезный союзник - Иран, заинтересованный в том, чтобы такая альтернативная система расчетов сформировалась. Когда БРИКС окрепнет, карта американцев будет бита.



"ЗАВТРА". Хорошо бы еще все американские НКО вытеснить…



Руслан САФАРОВ. Это следующий этап. Если придет понимание, что сила уже не на стороне Запада, выкорчевывание контрэлит для самих элит Средней Азии значительно упростится.



Фото: Андрей Фефелов. На границе между Таджикистаном и Киргизией



*террористическая организация, запрещенная в РФ Источник - завтра

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