Почему в Астане так и не открыли филиал Мичиганского университета. Земли не хватило...

09:34 21.07.2024

Почему в Астане так и не открыли филиал Мичиганского университета, рассказал министр



Алина Шашкина

Корреспондент



Почему в Астане так и не открыли филиал Michigan State University? Об этом спросили министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По его словам, Казахстану не удалось договориться с вузом об открытии филиала.



"К сожалению, с Michigan State местным партнером не достигнута договоренность. Но мы компенсировали с лихвой для жителей Астаны - открылся филиал Пекинского университета языков и культуры. 100 человек начнут уже в сентябре обучение здесь, на базе EXPO", - рассказал Нурбек на брифинге в правительстве.



Кроме этого, с 16 сентября в Астане начинает работу бранч-кампус британского университета Ковентри.



"Восемь гектаров земли выделено. Несмотря на продолжающееся строительство, запускается с 16 сентября. Также в Астане открывается бранч-кампус Кардиффского университета. Это один из ведущих британских исследовательских университетов. Он будет на том участке, где должен был располагаться Мичиганский филиал. На базе ЕНУ имени Гумилева открывается мастерская Лу Баня", - добавил Нурбек.



Напомним: в июне Саясат Нурбек рассказывал, какие зарубежные вузы откроют кампусы в Казахстане в этом году.



16.07.24