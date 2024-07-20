В Душанбе задержан зампредседателя оппозиционной СДПТ Шокирджон Хакимов

10:36 21.07.2024

В Душанбе задержан заместитель председателя оппозиционной Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ), юрист Шокирджон Хакимов. Уже на протяжении нескольких дней он находится в СИЗО, расположенном в столичном районе Фирдоуси. Об этом сообщает "Бомдод", ссылаясь на источники в правоохранительных органах и родственников политика.



