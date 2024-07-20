|В Душанбе задержан зампредседателя оппозиционной СДПТ Шокирджон Хакимов
10:36 21.07.2024
В Душанбе задержан заместитель председателя оппозиционной Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ), юрист Шокирджон Хакимов. Уже на протяжении нескольких дней он находится в СИЗО, расположенном в столичном районе Фирдоуси. Об этом сообщает "Бомдод", ссылаясь на источники в правоохранительных органах и родственников политика.
По информации силовиков, знакомых с ситуацией, Хакимова постоянно допрашивают сотрудники двух ведомств - прокуратуры и МВД. Пока неизвестно, в чем подозревается зампред СДПТ.
Его родственники рассказали журналистам, что за последние дни неоднократно передавали юристу в следственный изолятор продукты и одежду. По словам одного из близких задержанного, с передачей вещей проблем нет, но свидания с политиком пока не разрешают. Он также добавил, что о деле, по которому Хакимов оказался за решеткой, ничего не известно.
Сообщается, что 16 июля в возрасте 86 лет скончалась мать юриста, но он уже находился под стражей и не смог присутствовать на похоронах. Родственник допускает, что юрист еще не знает об этом печальном событии.
СМИ предполагает, что задержание Хакимова может быть связано с делом бывшего лидера оппозиционной партии Саидджафара Усмонзода, которого в июне арестовали, предъявив обвинение в насильственном захвате власти. После этого на допрос вызывали многих соратников Усмонзода по СДПТ, бывших чиновников и силовиков. Возможно, Хакимов также был в этом списке.
Шокирджон Хакимов - уроженец Канибадама, один из основателей Социал-демократической партии. Является активным пользователем соцсетей, через которые открыто критикует власти Таджикистана. Участвовал в парламентских выборах от родного города, но проиграл, после чего обвинил чиновников в подтасовке результатов голосования.