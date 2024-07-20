Борьба с терроризмом в Таджикистане: внутренние и внешние вызовы

10:46 21.07.2024

События последних месяцев на постсоветском пространстве продемонстрировали, что угроза от международных террористических организаций не исчезла. Регион ЦА традиционно находится в зоне повышенного риска в этом вопросе. Особенно выделяется Таджикистан, который пережил трагическую гражданскую войну и имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Какие внутренние и внешние механизмы проработаны Таджикистаном в вопросе борьбы с терроризмом? С какими проблемами сталкивается республика? О борьбе с терроризмом в Таджикистане читайте в статье Алексея Теплова, Комрона Рахимова, Олега Чертилина и Тимана Махамата. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Внутренние факторы



Среди стран ЦА Таджикистан больше остальных подвержен угрозам, связанным с международным терроризмом, по ряду причин. Корни проблемы можно проследить в самом начале истории развития Таджикистана после распада СССР, а именно в гражданской войне. В гражданском конфликте в том числе принимали участие группировки, стремившиеся создать в Таджикистане исламскую республику.



К тому же после изнурительной войны страна оказалась в сложном положении с ослабленными экономикой и аппаратом безопасности. К этому еще можно добавить неопределенные параметры границ с соседями и наличие протяженной и трудноконтролируемой границы с Афганистаном.



Все эти факторы создавали необходимость в выработке механизмов противодействия угрозе терроризма. Данный процесс включал в себя такие меры, как выработка соответствующей законодательной базы, укрепление аппарата безопасности, выстраивание механизмов профилактики терроризма, укрепление международного сотрудничества, особенно в тех сферах, где есть нехватка ресурсов.



Нормативно-правовая база в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом регулярно обновляется и содержит целый комплекс статей и законов, предусматривающих уголовную ответственность за различные преступления, связанные с террористической деятельностью. Также законодательная база предусматривает наказание за разжигание "общинной или религиозной вражды".



В плане профилактики терроризма правительство Таджикистана преимущественно делает ставку на пресечение религиозного инакомыслия, что создает необходимость в соблюдении тонкой грани между борьбой с терроризмом и защитой основных гражданских прав.



Среди внутренних факторов также следует выделить экономический аспект проблемы. Социально-экономические проблемы и вызовы, в том числе социально-экономическое неравенство, нередко относятся к коренным причинам распространения экстремистских идеологий.



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Внешние вызовы и международное сотрудничество



Таджикистан также традиционно полагается на международные многосторонние и двусторонние форматы сотрудничества в борьбе с терроризмом. Среди многосторонних форматов следует выделить ШОС, СНГ и ОДКБ. В рамках всех трех организаций налажены механизмы сотрудничества в борьбе с терроризмом. В частности, регулярно проводятся учения и налажен механизм обмена информацией.



Также между Россией и Таджикистаном налажены механизмы двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом. Россия в течение многих лет оказывает значительную помощь Таджикистану, в том числе военную.



Отдельным внешним фактором, как уже обозначалось выше, является Афганистан. Ситуация с Афганистаном усугубляется тем, что у руководства Таджикистана довольно сложные отношения с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в России), которое фактически контролирует соседнюю страну с момента вывода войск США и их союзников. Таджикистан хоть и усилил меры безопасности у своих южных границ, в связи с отсутствием полноценного взаимодействия между странами многие вопросы остаются нерешенными: борьба с наркотрафиком, вопрос беженцев из Афганистана, контроль за границами, вопрос реализации энергетических и инфраструктурных проектов.



Международный терроризм остается реальной угрозой для региональной безопасности в ЦА. Больше остальных этой угрозе подвержен Таджикистан - из-за исторических и географических факторов. С момента окончания гражданской войны в Таджикистане проработан многогранный механизм противодействия терроризму. В то же время сохраняются внутренние факторы, усиливающие угрозу терроризма, например социально-экономическая ситуация. Также республика делает большую ставку на международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, полагаясь как на двусторонние, так и на многосторонние форматы взаимодействия.



Полную версию статьи "Борьба с терроризмом в СНГ (на примере Таджикистана)" читайте в журнале "Постсоветские исследования".

https://www.postussr.org/journals/240705/2. Махамат Тиман Нассур .pdf