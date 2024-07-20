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Дилемма Моди: Россия или США, - Мюхдан Саглам
10:48 21.07.2024

Duvar
Турция

Дилемма Моди: Россия или США?
Duvar: политика Индии не отодвигает Россию, но и не закрывает двери перед США

Запад пристально следит за отношениями между Россией и Индией, пишет Duvar. Тесное сотрудничество Нью-Дели и Москвы означает невозможность изоляции последней. Вместе с тем Индия поддерживает отношения и с США ради сдерживания общего противника - Китая.

Прошедшие недели были отмечены оживлением в мировой политике. США приняли саммит НАТО, а российский лидер Владимир Путин встретился с индийским лидером и одним из своих давних партнеров Нарендрой Моди. За встречей внимательно следили, поскольку это был первый визит Моди в Россию с начала украинского конфликта. Отношения между Нью-Дели и Москвой включены в зону пристального внимания США и западного блока с начала боевых действий на Украине, поскольку для стратегии, направленной на изоляцию и поражение России, важно то, какую сторону выберет Индия. Сотрудничество и дружба между Москвой и Нью-Дели на протяжении почти 80 лет для России также имеет решающее значение. На этой неделе мы сосредоточимся на российско-индийских отношениях в рамках визита Моди в Россию.

Выберет ли Индия ту или иную сторону?

Стратегия западного блока по изоляции России с начала украинского конфликта заставила некоторые страны, имеющие тесные связи с Москвой, выбрать чью-либо сторону. Давление на ОПЕК+ с целью исключения России из этой группы стран оказалось неэффективным, при этом способность США влиять на своих союзников стала подвергаться сомнению. Предполагая, что Россия не сумеет выделять ресурсы на СВО, если не сможет получать финансирование, Запад предпринял попытки подорвать доходы России от энергетики, считающиеся ее ахиллесовой пятой, вплоть до ограничения цен на нефть марки Urals.

Попытки лишить Россию доходов за счет нефти не дали желаемого результата, по крайней мере в краткосрочной перспективе, поскольку такие страны, как Турция, Китай и Индия, нарастили закупки у России черного золота. Хотя показатели российского бюджета указывают на снижение доходов от энергетики, это, вопреки распространенному мнению, не только не привело к большой катастрофе, но и проложило путь для оптимистичных сценариев.

В начале украинского конфликта особо пристальное внимание было обращено на то, какую сторону выберет Индия, хотя о ее тесных связях с Россией было известно. Однако при голосовании в ООН Нью-Дели предпочел воздержаться. Индия, судя по всему, старается проводить нейтральную политику. Но, учитывая историческую динамику индийско-российских отношений, следует отметить, что здесь присутствует пророссийский уклон. Почему же Индия не входит в число стран, возвышающих голос против России? Самой большой проблемой Индии является Китай, а США ведут скрытую войну против Китая - так почему Нью-Дели не переходит на проамериканскую позицию?

Наследие исторических связей: Россия или США?

С момента обретения независимости в 1947 году Индия четырежды напрямую воевала с основанным в то же время Пакистаном из-за проблемы Кашмира. Эти войны не только не решили проблему между двумя странами, но еще более усугубили отношения и враждебность между ними. При этом биполярная структура мироустройства определяла предпочтения и этих сверхдержав. СССР позиционировал себя на стороне Индии, а США прямо или косвенно поддерживали Пакистан. В итоге, когда советский лидер Хрущев открыто объявил о поддержке Индии, связи между двумя странами укрепились. Участие Индии в Движении неприсоединения в тот период не представляло проблемы для политики СССР. Наряду с этим Нью-Дели стал одним из главных посредников Москвы в ее стремлении подобраться к странам третьего мира через кредиты и помощь. Еще одним фактором, укрепившим отношения между двумя странами, стало то, что СССР при необходимости не жалел для Индии права вето в Совете Безопасности ООН, созданном после Второй мировой войны. Вместе с тем основы нынешней зависимости между Россией и Индией заложили и вооружения, поступавшие из СССР.

Исторические связи, установленные с СССР, продолжились с Российской Федерацией и получили дополнительный импульс с появлением новых областей, таких как энергетика. Унаследованные из прошлого кашмирская проблема в отношениях Индии с Пакистаном и проблема границы между Индией и Китаем сохраняют свою актуальность несмотря на то, что холодная война закончилась. Напряженность на границе между Китаем и Индией время от времени находит отражение и в мировых средствах массовой информации. В этих условиях Индия должна придавать особое значение отношениям с Россией.

Во-первых, известно, что Пекин из-за проблем с Индией поддерживает тесные отношения с Исламабадом. Антииндийский альянс соседей время от времени отражается на встречах Шанхайской организации сотрудничества. В этом контексте Россия рассматривается как уравновешивающий фактор. Кроме того, в свете новых напряженностей Индия может попросить Россию, как в свое время СССР, наложить вето на то или иное решение в Совете Безопасности ООН в невыгодной для нее ситуации. Хотя США во время войны с Пакистаном предоставляли Индии различную поддержку, прежде всего гуманитарную помощь, следует отметить, что Индия имеет более тесные связи с Россией, особенно в ООН. Такое положение вещей усиливает нежелание Индии открыто осуждать Россию, хотя Москва иногда предпринимает действия, бросающие вызов интересам Нью-Дели. Так, с учетом молчания Индии относительно венгерского переворота, Пражской весны, интервенции СССР в Афганистане становится более понятно ее молчание по Украине, ограничивающееся призывами к миру.

Во-вторых, свои отношения с США Индия формирует с учетом текущих событий, а здесь основной точкой гармонизации является сдерживание Китая. Индия ограничивает сближение с Соединенными Штатами по двум причинам. Прежде всего, для Индии поводом для подозрений являются отношения США с Пакистаном и историческая позиция Вашингтона в этом контексте. Кроме того, Соединенные Штаты, в отличие от России, выступают в качестве игрока, который более склонен вмешиваться во внутренние дела своих союзников и даже партнеров по сотрудничеству. А это означает проблемы в отношениях, особенно с учетом крайнего национализма и дискриминации, процветающих в Индии при правлении Моди. В противовес этому Россия является игроком, который остается в стороне от внутренних дел своих партнеров и аналогичным образом не желает вмешательства в свои внутренние дела. Поэтому США производят на Индию впечатление непредсказуемого и нерешительного игрока, а Россия рассматривается ею как надежный и долгосрочный партнер, в том числе под влиянием исторических связей.

Актуальные отношения: военная сфера и энергетика

Как упоминалось выше, отношения между Индией и Россией затрагивают сферу оборонного сотрудничества, унаследованную со времен СССР. Эти исторические связи позволили России получить серьезную долю в индийской оборонной промышленности. Согласно докладу Стокгольмского международного института мира (SPRI) за 2024 год, Индия является страной, импортировавшей больше всего оружия в период с 2019 по 2023 год с долей 9,8%, к тому же импорт Нью-Дели увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим периодом. Россия по-прежнему сохраняет лидерство в качестве крупнейшего поставщика на индийском рынке, при этом обращает на себя внимание уменьшение ее доли. В 2019–2023 годы на долю России приходилось 36% индийской оборонной промышленности, за ней следовали Франция с 33 процентами и США с 13 процентами. Это весьма показательно для России, поскольку доля Москвы впервые с 1960–64 годов упала ниже 50 процентов. Тем не менее, учитывая как проданные новые вооружения и технику, так и модернизацию устаревшего оборудования, какого-либо серьезного снижения доли России ожидать не приходится.

Индия обладает собственными энергетическими ресурсами и входит в число крупнейших мировых переработчиков нефти. В этом смысле поставка сырой нефти на индийские нефтеперерабатывающие заводы жизненно важна, чтобы колеса экономики продолжали вращаться. До украинского конфликта торговля нефтью между Индией и Россией была весьма скромной, а после начала боевых действий на Украине Индия стала одной из стран, получающих больше всего черного золота из России. В результате объем торговли между двумя странами увеличился до 65 миллиардов долларов. Сотрудничество в области атомной энергетики также продолжает набирать обороты.

Если рассматривать эти актуальные темы применительно к геополитическим реалиям, становится очевидно, что для Индии не имеет смысла выступать с откровенно осуждающей риторикой в адрес России. Вместе с тем Индия осознает, что в конечном итоге произойдет конфронтация между США и Китаем, и это противостояние развернется на арене Азиатско-Тихоокеанского региона. По этой причине для Индии важно сотрудничество с США из-за Китая, при этом Нью-Дели также понимает, что ему невыгодно чрезмерное сближение между Москвой и Пекином. Таким образом, Нью-Дели проводит краткосрочную и долгосрочную политику, которая не отодвигает Россию, но и не закрывает двери перед США, и так будет продолжаться еще какое-то время.

Автор: Мюхдан Саглам (Mühdan Sağlam).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721548080


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